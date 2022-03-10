Hublot станут партнером экспедиции Polar Pod по изучению Южного океана

Французский исследователь и специалист по вопросам окружающей среды Жан-Луи Этьен, автор идеи экспедиции, разработал судно с нулевым выбросом для изучения океанического резервуара углерода. Судно спроектировано без двигателя и будет дрейфовать под воздействием антарктического циркумполярного течения. Строительство корабля Polar Pod начнется в июне 2022 года, а в конце 2023 года он будет введен в эксплуатацию. Завершится экспедиция в 2026 году, все ее данные передадут мировому научному сообществу.