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Hublot станут партнером экспедиции Polar Pod по изучению Южного океана

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пресс-служба Hublot

Часовой бренд Hublot поддерживает исследовательскую деятельность своей программой Hublot Xplorations. Она работает по трем направлениям: космическое пространство (проектирование компонентов робототехники для исследований Марса Space X Exomars), земля (поддержка организации Sorai по защите носорогов и других животных) и море. В рамках морского направления Hublot и примут участие в экспедиции Polar Pod.

Жан-Луи Этьен на мануфактуре Hublot

Жан-Луи Этьен на мануфактуре Hublot

Французский исследователь и специалист по вопросам окружающей среды Жан-Луи Этьен, автор идеи экспедиции, разработал судно с нулевым выбросом для изучения океанического резервуара углерода. Судно спроектировано без двигателя и будет дрейфовать под воздействием антарктического циркумполярного течения. Строительство корабля Polar Pod начнется в июне 2022 года, а в конце 2023 года он будет введен в эксплуатацию. Завершится экспедиция в 2026 году, все ее данные передадут мировому научному сообществу.

пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot
пресс-служба Hublot

Текст: Арика Сердюк

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