Zenith создадут кутюрные ремни для часов из коллекции DEFY Midnight

Жюльен Торнар

генеральный директор Zenith

«Работа с Nona Source — это именно тот вид ответственных, экологичных и одновременно роскошных решений, к которым мы стремимся на мануфактуре Zenith. Данная инициатива не только помогает использовать роскошные материалы в новом контексте, но и выводит коллекцию DEFY Midnight на ступень высокой моды. Моя команда с нетерпением ждет возможности увидеть, как будут носить эти ремни. Результаты позволят нам исследовать новые возможности с Nona Source».