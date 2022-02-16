Zenith создадут кутюрные ремни для часов из коллекции DEFY Midnight

Часовой бренд Zenith начал сотрудничество со стартапом Nona Source — проектом компании LVMH (Christian Dior, Louis Vuitton, Givenchy). Стартап занимается переработкой неиспользованных модными домами тканей. Вместе Zenith и Nona Source создадут ремешки для часов из коллекции DEFY Midnight.
генеральный директор Zenith
«Работа с Nona Source — это именно тот вид ответственных, экологичных и одновременно роскошных решений, к которым мы стремимся на мануфактуре Zenith. Данная инициатива не только помогает использовать роскошные материалы в новом контексте, но и выводит коллекцию DEFY Midnight на ступень высокой моды. Моя команда с нетерпением ждет возможности увидеть, как будут носить эти ремни. Результаты позволят нам исследовать новые возможности с Nona Source».
Для коллекции DEFY Midnight Zenith и Nona Source создадут семь ремней из фактурных тканей с каучуковой основой разных цветов: ванильно-белого хлопка с молескином, голубого шелка и шерсти Mikado, серо-зеленого крепа, песочно-бежевого полотна из поливискозы, розового денима, ярко-желтого трикотина и кремового мохера. Все ремни будут созданы вручную, так как ручной труд — обязательное условие для кутюрных изделий.
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