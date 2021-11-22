Специалисты Hublot разработали технологию природной кристаллизации золота

Создание новой модели проходит в несколько этапов. При нагревании чистого 24-каратного золота до его температуры плавления происходит испарение, атомы золота разлетаются и образуют газообразное вещество, а при охлаждении сцепляются друг с другом, формируя открытую структуру, которую невозможно повторить. Дальше к процессу работы над Spirit of Big Bang Gold Crystal подключается мастер по циферблатам. Он накладывает золотые кристаллы на черный циферблат, покрытый тонким слоем прозрачного лака. Затем циферблат полируют до идеальной гладкости и однородности.