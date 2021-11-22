Специалисты Hublot разработали технологию природной кристаллизации золота

Мануфактуре Hublot удалось сделать невозможное — преобразовать золото в его самую редкую, эксклюзивную форму: золотой кристалл. Такая форма уникальна — сделать два совершенно одинаковых кристалла невозможно. Благодаря разработке появилась модель Spirit of Big Bang Gold Crystal.
Создание новой модели проходит в несколько этапов. При нагревании чистого 24-каратного золота до его температуры плавления происходит испарение, атомы золота разлетаются и образуют газообразное вещество, а при охлаждении сцепляются друг с другом, формируя открытую структуру, которую невозможно повторить. Дальше к процессу работы над Spirit of Big Bang Gold Crystal подключается мастер по циферблатам. Он накладывает золотые кристаллы на черный циферблат, покрытый тонким слоем прозрачного лака. Затем циферблат полируют до идеальной гладкости и однородности.
Корпус Hublot Spirit of Big Bang Gold Crystal выполнен в форме бочонка. Модель содержит все дизайнерские коды легендарной модели Big Bang: 6 винтов с H-образной головкой на безеле, выступы на внешней стороне корпуса, завинчивающаяся заводная головка, покрытая каучуком и декорированная эмблематической литерой H, сэндвич-конструкция корпуса. Для контраста с золотыми кристаллами корпус часов покрыт черной керамикой и дополнен черным ремешком из кожи аллигатора с каучуковой подкладкой.
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