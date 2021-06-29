Zenith представили цветные часы Defy 21 Spectrum

В основе этой эксклюзивной коллекции лежит механизм высокочастотного хронографа El Primero 21. В процессе гальванизации он частично обрел цветное PVD-покрытие. Красочный эффект яркого механизма усиливает инкрустация 44 зелеными цаворитами, оранжевыми или синими сапфирами, аметистами или черной шпинелью багетной огранки в тон цветовому акценту механизма и каучукового ремешка в зеленом, оранжевом, синем, фиолетовом и черном цветах.