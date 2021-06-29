Zenith представили цветные часы Defy 21 Spectrum

Яркие цветные часы — новый тренд в часовом производстве. Швейцарский бренд Zenith представляет свое видение такой тенденции — модель Defy 21 Spectrum.
В основе этой эксклюзивной коллекции лежит механизм высокочастотного хронографа El Primero 21. В процессе гальванизации он частично обрел цветное PVD-покрытие. Красочный эффект яркого механизма усиливает инкрустация 44 зелеными цаворитами, оранжевыми или синими сапфирами, аметистами или черной шпинелью багетной огранки в тон цветовому акценту механизма и каучукового ремешка в зеленом, оранжевом, синем, фиолетовом и черном цветах.
44-миллиметровый стальной корпус часов вручную инкрустирован 288 бриллиантами. Каждая из пяти новинок выпущена всего в десяти экземплярах
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