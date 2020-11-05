Бренд показал новое поколение часов Oyster Perpetual. Среди его представителей — новые Oyster Perpetual 41 и версии модели Oyster Perpetual 36 с цветными циферблатами. У всех часов стрелки и часовые указатели покрыты или наполнены люминесцентным веществом долгого действия с синим свечением в темноте, и новый механизм, выпущенный Rolex в этом году.
Rolex представили новинки (наконец-то!) — цветные модели Oyster Perpetual
Первая версия часов Oyster Perpetual 41 отличается серебристый циферблатом с солнечным переливом, который дополняют стрелки и часовые указатели из 18-каратного желтого золота. Вторая версия обладает простым циферблатом глубокого черного цвета с солнечным переливом, стрелками и часовыми указателями из 18-каратного белого золота.
Часы Oyster Perpetual 36 — это буйство цвета, что довольно необычно для Rolex. У всех моделей лакированный циферблат в пяти разных оттенках — розовом, бирюзово-синем, желтом, красно-коралловом и зеленом.
Бутики Rolex, ДЛТ, ул. Большая Конюшенная, 21-23, Невский проспект, 150
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