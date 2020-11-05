Rolex представили новинки (наконец-то!) — цветные модели Oyster Perpetual

Бренд показал новое поколение часов Oyster Perpetual. Среди его представителей — новые Oyster Perpetual 41 и версии модели Oyster Perpetual 36 с цветными циферблатами. У всех часов стрелки и часовые указатели покрыты или наполнены люминесцентным веществом долгого действия с синим свечением в темноте, и новый механизм, выпущенный Rolex в этом году.