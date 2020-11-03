9 моделей часов осенних оттенков: от золотого до серого

Oyster Perpetual Submariner

Rolex

В 1953 году Rolex снабдил дайверов первыми часами, которые гарантировали корректную работу на глубине сотни метров. С тех пор Submariner последовательно прокачивал скилл: в 1969-м погружения стали возможны на двести метров, а начиная с 1979-го — на триста. В 2020-м пересдавать на КМС по подводному плаванию эта модель не будет. А вот точностью похвастается: новый мануфактурный калибр выполнил и перевыполнил нормативы сертифицированного хронометра, показывая погрешность всего на две секунды в сутки.