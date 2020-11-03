Приглушенные цвета и танцующие циферблаты — бьюти-редактор «Собака.ru» Алла Шарандина собрала феноменальный часовой урожай осени.
9 моделей часов осенних оттенков: от золотого до серого
Big Bang Millennial Pink
Hublot
Часы из инновационного анодированного алюминия разработаны Hublot вместе с главой тюнинг-ателье Garage Italia Лапо Элканном. Главный денди Италии выбрал для двухсот хронографов лимитированной серии пастельно-розовый цвет — агендерный, как и 42-миллиметровый диаметр.
Happy Sport
Chopard
Трехстрелочник из стали и розового золота дает балет без антракта: по 36-миллиметровой зеленой сцене от каждого движения руки порхают в па д’аксьон пять свободных бриллиантов.
DEFY 21 Land Rover Edition
Zenith
Союз обновленных Land Rover Defender и высокочастотного механизма El Primero дал жизнь ограниченному тиражу 250 интригующе матовых хронографов из титана в пескоструйной обработке c — впервые! — линейным индикатором запаса хода.
Тrue Thinline Anima
Rado
Под напором швейцарских химиков высокотехнологичная керамика сдала очередной бастион — и впервые приняла матовый оливковый оттенок. Причем с легким сердцем: механизм потерял в весе за счет мостов и платины из алюминия и скелетонированного календарного диска.
UR-100 C-3PO
Urwerk
Вырезанный (всего для 25 ценителей!) из блока желтого золота сверхплоский корпус оберегает сложноустроенный часовой мозг. Время здесь указывают три беспрерывно крутящихся сателлита, а красная стрелка перескакивает с минутной шкалы на счетчик скорости вращения Земли вокруг Солнца.
Spirit оf Big Bang Meca-10
Hublot
Можно ли как-то усовершенствовать круглый калибр с десятидневным (подчеркиваем!) запасом хода, который четыре года назад впечатлил часовое сообщество? Такое науке пока неизвестно. Но зато можно изобрести его заново, перестроив форму механизма для бочкообразного корпуса Spirit of Big Bang. Инженеры прошли этот квест безупречно: механизм HUB1233 скелетонированного хронографа с ручным заводом идеально вписался в новые «рамки».
Oyster Perpetual Submariner
Rolex
В 1953 году Rolex снабдил дайверов первыми часами, которые гарантировали корректную работу на глубине сотни метров. С тех пор Submariner последовательно прокачивал скилл: в 1969-м погружения стали возможны на двести метров, а начиная с 1979-го — на триста. В 2020-м пересдавать на КМС по подводному плаванию эта модель не будет. А вот точностью похвастается: новый мануфактурный калибр выполнил и перевыполнил нормативы сертифицированного хронометра, показывая погрешность всего на две секунды в сутки.
Aluminium
Bvlgari
В 1998 году Bvlgari был настолько самоуверенным ювелирно-часовым домом, что выпустил лаконичные часы из алюминия и каучука. Имея в виду, что они сами по себе драгоценность. И оказался прав. Благодаря надежному механизму и новаторскому унисекс-диаметру в 40 мм Bvlgari Aluminium взлетел и в часовых рейтингах, и в небо (напечатанным на фюзеляже Боинга-747 Alitalia). Его потомок метит еще выше: вместо мехатронно-кварцевого механизма у нынешнего Aluminium бьется полностью механическое сердце с автоподзаводом.
Longines Spirit
С хронометрами Longines летали великие: в 1932-м Амелия Эрхарт следила по ним за длительностью одиночного беспосадочного рейса через Атлантику, а Говард Хьюз шестью годами позже ставил рекорд воздушной кругосветки. Новые часы делают флешбэки в ту славную эпоху массивной заводной головкой, крупным кольцом вокруг стекла и шрифтом на циферблате. А вот размером они больше предшественников. Но уверены, что диаметр 42 миллиметра даже на женском запястье вызовет куда меньше споров, чем версус «авиатор/авиаторка»!
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