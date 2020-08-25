Клаудия Шиффер, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс и еще 7 моделей 90-х, которые в 50 лет выглядят лучше, чем в 20

Кристи Тарлингтон

51 год

Впервые Тарлингтон появилась на обложке Vogue, когда ей исполнилось 18 лет: четыре года назад модель начала заниматься йогой и практикует до сих пор. Она перепробовала кундалини, аштангу, йогу «восьми ветвей», издала ЗОЖ-бестселлер «Living Yoga: Creating a life practice», запустила линию косметики по аюрведе и отказалась от мяса. Свой успех в моделлинге Кристи тоже объясняет йогой: «Когда ты приходишь на съемку после занятий, то вежлива и мила со всеми. А стервозная атмосфера и склоки за кулисами тебя не касаются». Супермодель — одна из немногих героинь 1990-х, которая и в 2016-ом смотрится свежо без капли мейкапа, и списывает всё это на пробежки: она участвовала в чикагском и нью-йоркском марафонах, а три года назад спродюсировала фильм «Каждая миля, каждая мать» про бег на длинные дистанции и материнство.