Сегодня юбилей у Клаудии Шиффер, супермодели исполняется 50 лет. По этому случаю мы вспомнили и других повзрослевших супермоделей эпохи 90-х, которых хотим видеть чаще.
Клаудия Шиффер, Синди Кроуфорд, Кейт Мосс и еще 7 моделей 90-х, которые в 50 лет выглядят лучше, чем в 20
Синди Кроуфорд
54 года
За три недели до своего юбилея Кроуфорд рассказала прессе, что готова завершить модельную карьеру: «Уверена, я по-прежнему буду фотографироваться еще с десяток лет, но уже не как модель. В фэшн-индустрии я добилась всего и больше не должна здесь самоутверждаться». В интервью она иронично называет свой уход «пенсией» (она проработала в моделлинге 30 лет), обещает заняться бизнесом и уже нашла себе преемницу — дочь Кайю Гербер, которой недавно исполнилось 18 лет.
Кристи Тарлингтон
51 год
Впервые Тарлингтон появилась на обложке Vogue, когда ей исполнилось 18 лет: четыре года назад модель начала заниматься йогой и практикует до сих пор. Она перепробовала кундалини, аштангу, йогу «восьми ветвей», издала ЗОЖ-бестселлер «Living Yoga: Creating a life practice», запустила линию косметики по аюрведе и отказалась от мяса. Свой успех в моделлинге Кристи тоже объясняет йогой: «Когда ты приходишь на съемку после занятий, то вежлива и мила со всеми. А стервозная атмосфера и склоки за кулисами тебя не касаются». Супермодель — одна из немногих героинь 1990-х, которая и в 2016-ом смотрится свежо без капли мейкапа, и списывает всё это на пробежки: она участвовала в чикагском и нью-йоркском марафонах, а три года назад спродюсировала фильм «Каждая миля, каждая мать» про бег на длинные дистанции и материнство.
Кристен Макменами
55 лет
Фотограф Питер Линдберг уверял, что Макменами в разы лучше главной супермодели эпохи, Линды Евангелисты, просто менее коммерчески успешна и, как следствие, не так знаменита. Сама Кристен рассказывает, что пока за остальными моделями 1990-х бегали мужчины, ее андрогинная внешность нравилась только геям. Массово лицо Chanel и Versace стали узнавать, когда модели исполнилось сорок и она отрастила седые волосы. Свою дочь Макменами тоже отправила в моделлинг: в портфолио Лили уже есть контракт с агентством Next, кампейны Marc Jacobs и показы Chanel, Saint Laurent, Louis Vuitton и Kenzo.
Хелена Кристенсен
51 год
It-girl девяностых, которая кроме звания «Мисс Вселенная» и роли в клипе Криса Айзека Wicked Game, на десятилетие получила место в рекламных кампаниях Chanel и Prada, которые до сих пор репостят в Tumblr. Спортом Кристенсен начала заниматься только в 30 лет: она любит бокс и скалолазание и ненавидит кардио. А марафоны считает самым страшным, что может произойти со здоровым организмом.
Клаудия Шиффер
50 лет
Та, с кем еще долго будет ассоциироваться словосочетание «немецкая модель», начала карьеру в 1987 году. Успех, особенно во Франции, ей обеспечило сравнение с юной Бриджит Бардо. Самая богатая женщина Германия за свою модельную карьеру появилась на обложках более 900 раз — а еще, в отличие от коллег, была телезвездой: мы говорим про шоу экс-бойфренда Клаудии, Дэвида Копперфильда, где супермодель разрезали на части.
Амбер Валетта
46 лет
Вегетарианкой американская топ-модель себя не считает, а свое питание называет «чистым». В ее ежедневном меню — киноа, коричневый рис, рыба на гриле, фрукты и гигантские зеленые салаты. В купе с силовыми тренировками это и дает шесть заветных кубиков, которыми Амбер хвастается в своем инстаграме.
Ева Херцигова
47 лет
Рождение троих детей никак не повлияло на фигуру супермодели. Рекламный билборд Dom Perignon, где снялась Ева, стал причиной множества дорожных инцидентов в Париже, Dior заключил с моделью контракт, а модный дом Louis Vuitton посвятил ей сумку.
Стефани Сеймур
52 года
Модель с самым идеальным телом — так описывал Стефани Ричард Аведон. Спустя двадцать лет ничего не изменилось: ее снимает Марио Тестино, а бьюти-бренды (например, Estee Lauder) — делает лицом. Вместо фитнеса в расписании Сеймур — работа в саду, а в перерывах между съемками — работа на собственной маслобойне в Версале.
Наоми Кэмпбелл
50 лет
Сегодня контрактов у супермодели в два раза больше, чем 20 лет назад. Ее также ставят на обложки Vogue, снимают в кампейнах нижнего белья La Perla и Agent Provocateur и приглашают открывать шоу Givenchy. Кроме моделлинга, Наоми снилась в «Американской истории ужасов» и управляет благотворительным фондом Fashion for relief, который занимается борьбой с вирусом Эбола.
Кейт Мосс
46 лет
В 1988 британку заметила основатель агентства Storm Сара Дукас. Визуальная культура глянца резко поменялась в 1990 году, а вместе с ней и модели. Мосс — полная противоположность Кроуфорд и Тарлингтон: невысокая, с круглым лицом и кошачьими глазами. И это не помешало ей стать рекордсменом по числу кавер-стори самого авторитетного фэшн-издания.
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