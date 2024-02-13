В прошлом (купальном) сезоне вы постили себя у пруда, вы в невероятной форме. Как у вас это получается? Ведь спорт (как и церковная служба) — это в некотором роде аскеза, а вы все же из мира балов, тиар и булочек шу.

Я встаю в 6 утра. Обычно после того, как приведу себя в порядок, помолюсь, я занимаюсь работой. В ранние часы я люблю предаться творчеству, когда меня никто не беспокоит и не отвлекает звонками и мессенджерами. В моем расписании всегда стоят спорт и храм, то есть изначально я знаю, что в течение года я каждый день пойду в спортзал обязательно, я не пропускаю ни дня. Даже сейчас, давая интервью, я занимаюсь спортом. В любых поездках, в любых городах, где бы я ни находился, я всегда нахожу тренажерный зал, всегда нахожу храм, и если это суббота, воскресенье либо какой‑то праздник церковный, я всегда там присутствую. Также это строжайшая диета, постоянный режим и отказ от многих продуктов, которые, например, я люблю. Я никогда не пью на своих мероприятиях, как и моя команда. Даже когда требуется выпить рюмку водки, в этой рюмке налита вода. И конечно, булочки шу я могу себе позволить в качестве кулича на Пасху, они красуются перед гостями, но я сам к ним никогда не притрагиваюсь.

Конечно, у меня очень хорошие консультанты. В Пушкине, где я теперь живу, это замечательный тренер Артемий Крюков. Звезда бодибилдинга Андрей Скоромный помогает мне с правильным рационом питания, подсказывает новые какие‑то диеты. Я люблю ходить на рынок, покупать продукты, сам люблю готовить. Раньше на Кузнечном был завсегдатаем, теперь хожу на Царскосельский. Любимые блюда: белковый омлет с кинзой, гречневая каша с льняным маслом. Я люблю уху постную с сельдереем, морковью и белой рыбой. Люблю облепиху, фейхоа. Это, знаете, как фильм «Опасные связи». Главная героиня рассказывает свой жизненный путь, что она советовалась с философами, моралистами, учеными, как нужно выглядеть, как нужно говорить, как нужно думать. Я тоже не без помощи знатоков достигаю такой формы.