Надувной Сэм Смит, цветочный Гарри Стайлс и беременная армия: рассказываем, как прошла красная дорожка Brit Awards 2023

Сэм Смит надулся в латексе Harri, Гарри Стайлс продолжает вдохновляться Кэрри Брэдшоу и нарядился в костюм с гигантским чокером-цветком Nina Ricci, а образы Alexander McQueen выбрали Кристен Макменами и Сальма Хайек — словом, красная дорожка удалась на славу! Еще один тренд — на инклюзивность — уверенно прорисовывается благодаря выходам Джесси Джей, Камилль и Монтаны Браун: они выбрали для своих беременных животов платья с вырезами.