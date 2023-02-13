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Надувной Сэм Смит, цветочный Гарри Стайлс и беременная армия: рассказываем, как прошла красная дорожка Brit Awards 2023

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В эти выходные в Лондоне прошла церемония награждения британской музыкальной премии BRIT Awards. Посмотрите, какие наряды звезды выбрали для красной дорожки. 

Getty Images

Гарри Стайлз в Nina Ricci

Getty Images

Лиззо в Robert Wun

Getty Images

Сэм Смит в HARRI

Getty Images

Майя Джама в Schiaparelli

Getty Images

Айрис Лоу в Givenchy

Getty Images

Адвоа Абоа в Ernest Baker

Getty Images

Кристен Макменами в Alexander McQueen

Getty Images

Charlie XCX в Ludovic de Saint Sernin

Getty Images

Ли-Энн Пиннок в Alberta Ferretti

Getty Images

Камилль Раза в Robert Wun

Getty Images

Ashnikko в Hydra 

Сэм Смит надулся в латексе Harri, Гарри Стайлс продолжает вдохновляться Кэрри Брэдшоу и нарядился в костюм с гигантским чокером-цветком Nina Ricci, а образы Alexander McQueen выбрали Кристен Макменами и Сальма Хайек — словом, красная дорожка удалась на славу! Еще один тренд — на инклюзивность — уверенно прорисовывается благодаря выходам Джесси Джей, Камилль и Монтаны Браун: они выбрали для своих беременных животов платья с вырезами. 

Getty Images

Сальма Хайек в Alexander McQueen

Getty Images

Эшли Робертс в David Koma

Getty Images

Зара Макдермотт в 16Arlington

Getty Images

Джесси Джей в костюме Brielle, кейпе Selezza, туфлях Le Silla и с сумкой Mae Cassidy

Getty Images

Камилль в Dandy

Getty Images

Монтана Браун в Lurelly

Getty Images

Рина Саваяма в Saint Laurent

Getty Images

Билли Пайпер в комбинезоне Roberto Cavalli и туфлях Jimmy Choo

Getty Images

Джоди Тернер-Смит в Zuhair Murad

Getty Images

Джорджия Мэй Джаггер в Vivienne Westwood

Сразу четыре статуэтки забрал Гарри Стайл в номинациях «Альбом года», «Артист года», «Песня года» и «Лучший поп/R’n’B-исполнитель». Другие победители: 

«Лучшая группа» — инди-рок-группа Wet Leg

«Лучший новый исполнитель» — Wet Leg

«Международная песня года» — Break My Soul Бейонсе

«Международный артист года» — Бейонсе

«Лучший танцевальный номер» — Бекки Хилл

«Лучший рок/альтернативный исполнитель» — инди-рок-группа The 1975

«Автор песен года» — Кид Гарпун

«Продюсер года» — Дэвид Гетта

«Международная группа года» — ирландская пост-панк-группа Fontaines DC

«Лучшее исполнение в стиле хип-хоп/грайм/рэп» — Aitch

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