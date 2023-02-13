Надувной Сэм Смит, цветочный Гарри Стайлс и беременная армия: рассказываем, как прошла красная дорожка Brit Awards 2023

В эти выходные в Лондоне прошла церемония награждения британской музыкальной премии BRIT Awards. Посмотрите, какие наряды звезды выбрали для красной дорожки.
Сэм Смит надулся в латексе Harri, Гарри Стайлс продолжает вдохновляться Кэрри Брэдшоу и нарядился в костюм с гигантским чокером-цветком Nina Ricci, а образы Alexander McQueen выбрали Кристен Макменами и Сальма Хайек — словом, красная дорожка удалась на славу! Еще один тренд — на инклюзивность — уверенно прорисовывается благодаря выходам Джесси Джей, Камилль и Монтаны Браун: они выбрали для своих беременных животов платья с вырезами.
Сальма Хайек в Alexander McQueen
Эшли Робертс в David Koma
Зара Макдермотт в 16Arlington
Джесси Джей в костюме Brielle, кейпе Selezza, туфлях Le Silla и с сумкой Mae Cassidy
Камилль в Dandy
Монтана Браун в Lurelly
Рина Саваяма в Saint Laurent
Билли Пайпер в комбинезоне Roberto Cavalli и туфлях Jimmy Choo
Джоди Тернер-Смит в Zuhair Murad
Джорджия Мэй Джаггер в Vivienne Westwood
Сразу четыре статуэтки забрал Гарри Стайл в номинациях «Альбом года», «Артист года», «Песня года» и «Лучший поп/R’n’B-исполнитель». Другие победители:
«Лучшая группа» — инди-рок-группа Wet Leg
«Лучший новый исполнитель» — Wet Leg
«Международная песня года» — Break My Soul Бейонсе
«Международный артист года» — Бейонсе
«Лучший танцевальный номер» — Бекки Хилл
«Лучший рок/альтернативный исполнитель» — инди-рок-группа The 1975
«Автор песен года» — Кид Гарпун
«Продюсер года» — Дэвид Гетта
«Международная группа года» — ирландская пост-панк-группа Fontaines DC
«Лучшее исполнение в стиле хип-хоп/грайм/рэп» — Aitch
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