Светлана Ходченкова: «Каждый съемочный день был как поход к психоаналитику»

За девять с половиной секунд из отчаявшейся домохозяйки в БДСМ-госпожу? Ни слова больше! На такую трансгрессию способна только актриса Ходченкова! Ее первая премьера в 2023-м, ситком «Я “любила” мужа», уже вышла на Premier — и передает пламенный привет Коэнам и феминисткам. А Светлана передает привет всем вам: благодарит за поздравления с 40-летием, рассказывает, чего ждать от нового проекта Федора Бондарчука и Паулины Андреевой (и ждать ли нам вообще «Анну Каренину»?), а еще, презрев пилоншеймеров и пилонблеймеров, ставит нас к шесту.
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Как нетоксично сепарировать от мужа и при чем здесь БДСМ-секс и коэны
Света, ну как дела?
Ну как… Да, настали времена, что простое «Как дела?» кажется вопросом с подвохом.
Тем не менее как?
Тревожно. Точнее так: кажется, что все в порядке. Проекты, которые мы делали в последнее время, вскоре выйдут. Но все равно не получается расслабиться: не представляю, что будет с нашим кинематографом дальше. При этом я даже до конца не понимаю, за что именно волнуюсь. Мой страх не имеет конкретной краски.
Как вывозишь? Одни едят мухоморы, другие ушли в крипту, третьи наконец осознали важность друзей и семьи в своей жизни и променяли бары на домашние кухни, практикуя расклады таро и простое человеческое общение. Ты тоже?
Кстати, нет. Я в принципе не особо ориентирована на общение. После съемок так устаю, что только и хочу, что посидеть в оглушительной тишине. Максимум — выйти в кино. И то, потому что в зале можно помолчать. Друзья тоже загружены съемками. Мы списались: «Давай встретимся!» — «Да-да, обязательно!» И всё, затемнение — вспомнили о встрече спустя месяц после того, как она не состоялась.
Какая твоя первая премьера в 2023‑м?
Я убиваю мужа в сериале «Я “любила” мужа» — этот долгожданный (мы начали его еще до пандемии!) проект выходит в онлайн-кинотеатре Premier!
Света, а это не спойлер? Что значит «убила — любила»?
Это не спойлер, а саспенс: я играю скромную домохозяйку из двухэтажного Подмосковья, которая во время БДСМ-секса преступает закон, порешив своего законного. Не пугайся! Это легкая комедия! Но адски тяжелая физически.
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Как много вопросов, как мало ответов! Ты таскала кирпичи?
Я таскала труп своего мужа! Его талантливо сыграл Павел Ворожцов.
Он вообще тяжелый, Ворожцов?
Оказалось, что да. Но легкий партнер! Я чудом не сломала Ворожцову руки-ноги, пока прятала его тело в лесных папоротниках и скидывала в пруд, но Паша даже не моргнул! Вы можете лично в этом убедиться — первые серии Premier показал в конце января.
Складывается впечатление, что братья Коэны в компании Мартина Макдоны высадились в Подмосковье! Это ситком?
Это ситком с элементами драмеди! При всей комедийности происходящего надо понимать трагичность ситуации: женщина осталась без мужа, денег, но с двумя детьми и трупом на руках. В перспективе — суд и тюрьма, а на горизонте маячит следователь (Александр Яценко. — Прим. ред.), с которым у нее возникает странная химия. Тут уже нужно что‑то срочно придумывать — и моей героине приходится брать наконец ответственность за свою жизнь. А это, знаешь, непросто!
Получается, «Я “любила” мужа» — это еще и драмеди с элементами феминистского коучинга о типичной русской женщине, которая сепарируется от собственного супруга при отягчающих обстоятельствах?
По поводу феминизма — вот ты смеешься, а знаешь, тут есть что обсудить. Подозреваю, немало женщин так и живут: не принимая никаких решений относительно своей судьбы, во всем полагаясь на мужа. Полагаться — замечательно, но перекладывать ответственность — перебор, согласись? И тут мы ненавязчиво стучим со дна и как бы говорим: может, возьмешь ты эту ответственность, если хочешь, чтобы твоя жизнь (когда‑нибудь при твоей жизни!) изменилась? Режиссер сериала — Юлия Трофимова, ее красивая подростковая драма «Страна Саша» с Марком Эйдельштейном участвовала в «Берлинале» 2022‑го: так что сообща мы стучали особенно громко — и надеюсь, до кого‑нибудь да достучимся! Что касается того, что моя героиня типичная — я бы так не сказала. Поэтому она мне сразу показалась интересной, как я прочла сценарий: его авторы Мария Шульгина и Елизавета Тихонова умеют в женские типажи на грани нервного срыва — взять их же «Давай разведемся» с Анной Михалковой и «Почку» с Любой Аксеновой.
Ты увидела в cвоей героине Ксении что‑то родное?
Меня просто подбить на авантюру, увлечь, я легка на подъем, но при всей моей импульсивности и ведóмости я встану и уйду, если мне что‑то не нравится. Моя героиня куда более покорная, чем я. Да и вообще мы совершенно не похожи. Но эта роль оказалась приятным опытом — увлекательно играть человека, бесконечно от тебя далекого и совсем тебе непонятного. Собираешь его деталь за деталью в абсолютной тьме, а потом внезапно включается свет — и ты говоришь: «Всё, я поняла, что нужно».
Есть мнение, что в комедиях все‑таки проще сниматься, чем в драмах!
И я думала, это будет веселая история — смогу отвлечься на съемках. Оказалось, никаких «хи-хи». Но все ради того, чтобы зрителю потом было «хи-хи».
Спортивный комбинезон EVERREVER, юбка Dior
Что делать, если тебе дали свободу, а ты не понимаешь, как ей распорядиться
21 января тебе исполнилось сорок. Паришься из-за возраста?
Нет. Я не рефлексирую по этому поводу. Ну да, сорок лет. Это что — повод подводить итоги, начать соответствовать общественным стереотипам, сравнивать себя с другими? Я буду сравнивать себя только с самой собой! И могу сказать, что сейчас я лучше, чем в 39 или 38.
Как это у тебя так получается?
Я за то, чтобы жить здесь и сейчас. Если думать о том, что было, представлять, что будет, можно расплескать то, что есть. Память у меня актерская: сцена снята, вышел из кадра, удалил файл. Мне потому легко и просто жить: я не особо вспоминаю прошлое.
Это актерская амнезия! Но мы все тебе сейчас немного позавидовали.
Чтобы вас подбодрить, скажу, что раньше и я многие ситуации драматизировала. Потом поняла — нет смысла. Зачем все усложнять?
А бывает, что ты все‑таки усложняешь? Театр, кино, сериалы, премьеры, премьеры, премьеры: одно время казалось, у тебя так много проектов, что, скорее всего, тебе некогда спать!
Да, в какой‑то момент мне действительно хотелось всего, везде и сразу. Я боялась упустить что‑то важное! Думала: «Сейчас откажусь, а в будущем может и не возникнуть подобного предложения». Но все‑таки я подустала от такого ритма. Захотелось действовать более вдумчиво. Всех персонажей не сыграть.
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Когда это произошло?
Помню, «Викинг» был тяжелый для меня проект: много сложных сцен, персонаж не до конца понятен, я была физически и эмоционально истощена. То же произошло после «Годунова». В итоге я даже вынуждена была на несколько месяцев взять перерыв. И с тех пор позволяю себе периоды затишья, чтобы набраться новых эмоций, отложить их в свой сундучок на будущее. При этом я все время рассматриваю предложения. И соглашаюсь, если понимаю, что сейчас моя душа требует именно этой роли.
Хоть ты и против того, чтобы подводить итоги, скажи, были ли съемки, которые поделили твою жизнь на до и после?
Сериал «Краткий курс счастливой жизни» Валерии Гай Германики стал для меня переломным. Это было остро, откровенно и неожиданно! Речь не про откровенные сцены, а про стиль существования в кадре, про импровизацию. Я впервые столкнулась с тем, что можно не произносить текст, как написано, а передать его суть своими словами. Что главное — сыграть ситуацию. Ведь актер — это не что, а как!
Тебя как будто выпустили на свободу?
Да! Но к этой свободе было непросто привыкнуть! В проекте участвовали опытные артисты, звезды еще советского кино: и вот некоторые из них не могли попасть в этот тип актерского существования, привычнее — строго по сценарию. Им давали свободу, а они не понимали, как ею распорядиться.
«Краткий курс» стал курсом и для меня: каждый съемочный день был как поход к психоаналитику. Я многому училась у своей героини Саши. Бывает, что от персонажа ты берешь то, чего нет у тебя. И я хотела в чем‑то Сашу повторить, меня привлекали ее дерзость, свобода, желание нравиться, женственность. Эти съемки стали для меня необычным столкновением с собой. Я себя такой не знала и не думала, что вообще могла бы такой быть. Но познакомилась с этой своей стороной — и она мне понравилась!
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Каким будет новый проект Федора Бондарчука и Паулины Андреевой? И что станет с Анной Карениной?
Юбилей и портрет русской женщины на грани нервного срыва — ты уже максимально ворвалась в 2023‑й. Чего еще нам от тебя ждать?
Ждите сериал Федора Бондарчука «Актрисы» — это история про наш мир, и мы намерены рассказать ее откровенно!
Сценарий написала Паулина Андреева — в «Актрисах» будет так же жестко, как в «Психе»?
Многие по-прежнему думают, что актеры — небожители, витающие в софитах. Да, мы витаем — но не только в духах и туманах, а еще в сомнениях, страхах, слабостях. Чем готов пожертвовать актер ради своей карьеры? Что такое подняться на Олимп — и как это, если ты летишь с него вниз? Мы расскажем о нашей жизни за пределами съемочной площадки, и должно получиться хорошо: одно дело — играть профессию, о которой ты ничего не слышала, другое — показать то, что ты досконально знаешь изнутри. Это особая ответственность и особое удовольствие!
Ты — Анна Каренина, Федор Бондарчук — Каренин: вместе вы участвовали в сериале «Анна К», снятом для Netflix. Знаешь ли ты что‑нибудь про его будущее?
Я, конечно, связана контрактом и не имею права что‑либо говорить, но ничего про него и непонятно. Эта неопределенность печалит. Могу сказать только, что если бы он вышел, я бы гордилась этой работой.
С Хью Джекманом ты снималась в марвеловской «Росомахе», с Колином Фертом, Гэри Олдменом и Томом Харди — в «Шпион, выйди вон!». Почему у твоей западной фильмографии не было продолжения?
У меня не было такого желания.
А возможности были?
Да. Но нужно было переезжать. И я не захотела. Я попробовала, снялась у Marvel, поставила галочку. Мне достаточно. Не видела смысла менять возможности здесь на гипотетическую вероятность, что там что‑то сложится в будущем. Это был осознанный выбор. Может, я что‑то упустила, но никогда об этом не узнаю. У прошлого нет сослагательного наклонения.
Давай поговорим о будущем! Чего ты хочешь?
Я хочу настоящего, вот извини за пафос, истинного союза с режиссером! Хочу совместный поиск — или выставленные жесткие условия и рамки моего актерского существования. Но главное — пусть это будет процесс творческий, а не посредственный. У меня огромный интерес к профессии, я к ней не остыла!
А такое теоретически возможно?
Что остыну? Да, возможно.
Величайший актер Дэниэл Дэй-Льюис уходил из кино, чтобы стать сапожником.
Серьезно? Я не знала. Ну, я, видимо, студию пилона открою. Если верить моему тренеру, не пропаду, на кусок хлеба заработаю.
Платье Alexander Arutyunov
Если Ходченкова и уйдет из кино, то откроет студию пилона. А что? Да!
Если мы не обсудим сейчас твое страстное увлечение пилоном, я себе этого никогда не прощу! Ты можешь мне объяснить — что это и зачем?
Это очень серьезная физическая нагрузка. Той формы, в которой я нахожусь сейчас, у меня не было — благодаря пилону! — никогда. Хорошо, что ты об этом спросил. Я хочу попробовать рассеять те заблуждения, которые, к сожалению, присутствуют относительно этого вида спорта.
Ну в смысле — вид спорта?
Да, я не оговорилась — это именно вид спорта, так официально зафиксировано в документах. У меня недавно был случай: сижу после тренировки в раздевалке, заходит девушка. «Ой, — говорит, — Светлана, это вы?» —«Да, это я». — «Вы не представляете, но только благодаря вам мне разрешили заниматься пилоном». Спрашиваю: в смысле — «разрешили»? «Ну, муж мне запрещал заниматься, а когда я ему рассказала, что вас тут видела, — разрешил». Я, конечно, поинтересовалась, как это он ей запрещал, почему? Оказалось, муж считал, что здесь сидят мужчины в кружок и смотрят, как мы вокруг пилона акробатические элементы исполняем.
Наверняка, ты сама тоже сталкивалась с пилоншеймингом и пилонблеймингом?
Мне так и пишут в соцсетях — какой позор, в сорок лет такое вытворять! А я захожу на странички тех, кто так комментирует, и вижу: эти люди не понимают, о чем говорят. Они настолько далеки от этого спорта, что даже допустить не могут, что тут — ни грамма пошлости. Если бы они могли отбросить стереотипы! Но они стесняются.
А ты стеснялась?
Поначалу — да, я ориентировалась на общественное мнение, старалась не выкладывать фото в соцсетях. Потом стесняться перестала — и всем советую: девушки, если вы стесняетесь, вы забираете у себя возможность попробовать. Вы даже не представляете, какое тело можете получить благодаря этим тренировкам, какую женственность в себе развить! Помимо акробатики в пол-дэнсе много хореографических элементов.
Есть элементы, которые тебе не даются?
Очень много. Тогда я расстраиваюсь и реву в занавеску! Но, кроме шуток, однажды я все‑таки «продам» пилон в какое‑нибудь кино! Я все пыталась прописать пилон в «Актрис», но Федор Бондарчук был непреклонен: «Хорошая идея, Света, но нет». Что ж, зато в «Актрисах» будет много танцев.
Кроме неудач с пилоном, вообще есть ситуации, которые могут тебя сильно расстроить?
(Думает.) Очень не люблю, когда люди опаздывают. Я это болезненно воспринимаю. Нет, сейчас все хорошо, ты же вовремя пришел.
Фото: Саша Мадемуазель
Текст: Андрей Захарьев
Ассистент фотографа: Илана Лиморенко
Стиль: Мария Фионина
Ассистент стилиста: Дарья Демина
Визаж: Ольга Глазунова
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