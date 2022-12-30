Как сделать современное искусство вирусным? Знает коллекционер, галерист и создатель Bad Gallery Виталий Аксенов-Шабловский!

От аниме и покемонов до коллекции соври-ка: при чем здесь «Призрак в доспехах» и «Метрополис»

Я большой фанат японской аниме-культуры, помню, как бежал из школы домой смотреть аниме-сериал про роботов «Евангелион» и записывал на видеокассеты киберпанк-фильм «Призрак в доспехах». Естественно, когда компания Medicom Toy выпустила мишек по мотивам персонажей «Евангелиона», я не смог отказать себе в удовольствии их приобрести. А покемоны! Дэниэл Аршам сделал с компанией Pokemon целую серию скульптур — тех самых «реликвий» Future Relic: Пикачу, Сквиртла и Чаризарда из бронзы, гипса и кварца. А сам Аршам стал мультперсонажем одного из эпизодов сериала «Покемон». Мне очень нравится подобное взаимопроникновение культур.

В моей коллекции есть скульптура Хадзимэ Сораямы, чьи киберсексуальные роботы — прямая отсылка к фильму Фрица Ланга «Метрополис» конца 1920-х. Другой взгляд на сексуальность был у китайского фотографа и поэта Рена Ханга, который, к сожалению, покончил с собой. Его снимки исследуют взаимоотношения между эротикой и природой. Я купил две его работы, одну зачем-то подарил. Мне очень нравится тенденция мультимедийности, когда смешиваются самые разные жанры, например, кинетическое, NFT, живопись, скульптура, саунд-арт, интерактивность, поэтому в моей коллекции появились объекты медиахудожника Дмитрия Морозова, работающего под псевдонимом ::vtol::. Считаю, что он один из самых мощных авторов art & science. Он создает роботизированные инсталляции и гибридные объекты, исследуя взаимоотношения между машинами и живыми существами.

Когда я понял, что обладаю уже внушительным количеством искусства (часть коллекции искусства хранится у меня дома в некотором беспорядке, часть — на специально арендованном складе), мне захотелось этим поделиться: рассказать, что не только олигархи и суперзвезды могут быть коллекционерами. Так родился концепт Bad Gallery: показать, что вместо очередного свитшота можно купить реальный арт-объект. Я и сам не нацелен на приобретение дорогих артов. Мне недавно предлагали TENGAone — одного из самых перспективных японских художников, Такаси Мураками собственноручно развешивает его полотна в своей галерее Kaikai Kiki Gallery. TENGAone пишет не на обычных холстах, а на деревянных панно, которые с помощью столярных инструментов сам стилизует под мятый картон. Мне предложили подобный оригинал, но стоимость его чересчур велика. То ли дело Cote Escriva, испанский график и иллюстратор, превращающий анимационных поп-героев в криповатый арт. Стоимость его работы тушью раньше не превышала 50–60 евро.