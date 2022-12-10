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Герои коктейля Best Dressed — о своем стиле, покупках года и любимых петербургских дизайнерах

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8 декабря «Собака.ru» пригласила самых модных петербуржцев на коктейль Best Dressed. Мероприятие прошло на шестом этаже ДЛТ в декорациях новогоднего базара: гости встретились среди полярных сов, Щелкунчиков и пушистых елей. Мы поговорили с яркими героями вечера и выяснили, какой покупкой запомнится уходящий год и каким петербургским дизайнерам они респектуют. 

Покрас Лампас

художник

Лиза Медунецкая

Покрас Лампас

Лиза Медунецкая

Покрас Лампас

Лиза Медунецкая

Покрас Лампас

Начнем с аксессуаров: кастомные накладки на пальцы, которые я сделал на 3D принтере. Сначала создал скульптуру в виртуальной реальности, потом напечатал, обработал, покрасил и получились украшения. В остальном, на мне пиджак и ботинки Off-White, шорты-юбка локального японского бренда и сумка Balenciaga.

Моя главная покупка в этом году, однозначно, 3D принтер. Мне очень нравится идея, что мода меняется через технологии, так что новые материалы, ткани и варианты создания меня привлекают больше всего. Я уверен, что аксессуары, напечатанные на 3D принтере — будущее. Круто, что это можно сделать своими руками и материализовать в любой точке мира.

Мои любимые дизайнеры — ребята из команды «Богема», которые сейчас распались (пересобрались!), и то, что делает Глеб Костин, его бренд Nobody Solutions, это очень круто. Я был у них в мастерской в Петербурге и видел изнутри, насколько это качественные интересные вещи. Ребята создают новый взгляд на рынок.

Яна Милорадовская

главный редактор «Собака.ru»

Лиза Медунецкая

Яна Милорадовская

Чтобы поддержать излюбленный слоган редакции Собака.RU «Давайте одеваться как петербуржцы», я нарядилась в костюм северного сияния над финским заливом (он же дресс-код в Мариинский театр на оперу Родиона Щедрина «Рождественская сказка» по случаю 90-летия композитора): волшебные серьги Mercury, полярное свечение топа Dries van Noten, беспросветно черный космос пиджака Nanushka.

Топ-3 бренда сложно сказать, а вот топ-3 хорошие новости от брендов из Петербурга, пожалуйста: создатели моего любимого дивана Шик Delo Design запустили линию одежды (рабочие куртки и халаты!), главные по пуховикам и дождевикам SHU — линию для дома (пижамы и пледы!), а дива и меценат Катя Смольникова — бренд спортивной одежды EVERREVER (ярчайшие комбинезоны и велосипедки ищите на 4 этаже ДЛТ!)

Лиза Климко

куратор и создательница проекта Art.Nunc

Лиза Медунецкая

Лиза Климко

Лиза Медунецкая

Лиза Климко

Лиза Медунецкая

Лиза Климко

На мне сегодня брюки OlaOla, cверкающий пиджак Balmain, сумка Balenciaga и кеды Axel Arigato. 

Моя главная покупка — штаны OlaOla, а среди любимых дизайнеров, кроме Ольги Гинзбург, Xsai, The Amian и Анастасия Миронова. 

Ольга Гинзбург

дизайнер и основательница бренда Ola Ola

Лиза Медунецкая

Ольга Гинзбург

Лиза Медунецкая

Ольга Гинзбург

Лиза Медунецкая

Ольга Гинзбург

Лиза Медунецкая

Ольга Гинзбург

На мне тотал-лук Ola Ola (с плиссированным вкраплением Comme des Garsons) и серьги Tous. 

Из дизайнеров однозначно могу выделить J Kim и Razumno.  

Виталий Аксенов

галерист, создатель галереи Bad Gallery

Лиза Медунецкая

Виталий Аксенов

Лиза Медунецкая

Виталий Аксенов

Лиза Медунецкая

Виталий Аксенов

Лиза Медунецкая

Виталий Аксенов

У меня сегодня собран панкушный лук, вдохновленный Куртом Кобейном. На мне килт, брюки и шапка-ушанка Undercover, ботинки из коллаборации Rick Owens и Dr. Martens, лонгслив и украшения Сhrome Hurts, и неповторимый аксессуар — очки Kurt.

Как человек, который увлекается современным искусством, главной покупкой точно могу назвать современное искусство. Например, я пополнил коллекцию медведей Bearbrick и приобрел картину развивающегося и перспективного японского художника Тэнга Уан. Если говорить об одежде, то главной покупкой можно считать вещи Сhrome Hurts. Я переживаю ренессанс любви к этой марке: когда-то давно она мне очень нравилась, потом произошел спад интереса, и за последний год я снова открыл ее для себя.  

Любимых брендов нет, но точно радует марка Mad Daisy (ее креативный директор — мой хороший друг Антон Рудзат), прекрасный мерч мы сделали в Bad Gallery, и есть начинающие марки друзей, которые я с удовольствием поддержу, такие как D.M.T. и L2O.

Мария Червоткина и Алексей Глухов

Лиза Медунецкая

Мария Червоткина и Алексей Глухов

Лиза Медунецкая

Мария Червоткина и Алексей Глухов

Лиза Медунецкая

Мария Червоткина и Алексей Глухов

Лиза Медунецкая

Мария Червоткина и Алексей Глухов

Мария: На мне топ корейского бренда YCH из эластичной футуристичной ткани, юбка и клатч из последней новогодней коллекции Ushatava, создавая которую ребята явно вдохновлялись Dries Van Noten и Comme des Garsons (мне нравятся эти воланы!). Обувь и браслеты — брендЭконика, мы с ними сотрудничаем в этом году и я очень рада носить их изделия, они правда классные. Серьги -- 10gran. 

Алексей: Я сегодня выбрал костюм COS, лоферы Vagabond, лонгслив американского бренда Rhude, украшения -- Avgvst. 

Мария: У меня было много классных покупок. Из-за стресса я дала себе волю наслаждаться деньгами по-настоящему и вкладывать их в красивые объекты. Просто маленькое женское счастье — у меня случилась первая сумка Chanel.

Алексей: Я купил мотоцикл! 

Мария: Из петербургских дизайнеров мне очень нравятся  мне очень нравится Atelier Biser (потрясающий контент!) и Gate31, потому что это моя история моего становления и хорошая замена ушедшим брендам.

Алексей: Я не одеваюсь в Росиии, но скоро мы открываем бильярдную Solids, и там будет классный мерч. Надеюсь, весь город будет в него одеваться. 

Михаил Стацюк

главный редактор сайта «Собака.ru»

Лиза Медунецкая

Михаил Стацюк

Лиза Медунецкая

Михаил Стацюк

Лиза Медунецкая

Одно из ярких приобретений этого года — пальто от петербургского ателье Portman. У ребят недавно вышла отличная коллекция Sartorial street, которую представили хореограф Володя Варнава, идеолог кабаре «Шум» Артем Балаев, совладелец бара El Copitas Артем Перук и другие. Но мы с креативным директором ателье Димой Усачевым решили выйти за пределы линейки Portman и сшить пальто под меня. Получилось очень круто: плотная итальянская шерсть, крупная клетка, кислотно-зеленый и благородный кобальтовый оттенки, помноженные на оверсайз силуэт. Образ я дополнил кроссовками Prada c перламутрово-синим отливом и черной велюровой шляпой петербургского бренда Cocoshnick — они, к слову, представлены в ДЛТ, где и проходил наш вечер! Новогодний лук отрепетировал: теперь знаю, в чем встречать бой курантов.

Ирина Оганова 

писательница

Лиза Медунецкая

Ирина Оганова

Лиза Медунецкая

Ирина Оганова

Лиза Медунецкая

Ирина Оганова

Сочетание вещей сегодня крайне неочевидное, но я люблю их соединять: бомбер Vetements, рубашка, сумка и ремень Hermes, брюки Ianis Chamalidi, которые я обожаю, сапоги Loro Piana, потому что плохая погода, но они очень вписались в образ, маленькие элегантные часы Tiffany и повязка на шею Paco Rabbane. 

Главная покупка в этом году случилась со мной спонтанно в бутике «День и Ночь»: я зашла и увидела потрясающий кожаный тренч, который стоил просто космически, на улице уже шел снег. И я все таки его покупаю! И не жалею ни секунды. Из дизайнеров я очень хорошо отношусь к Янису Чамалиди. 

Аня Мелехина

редактор моды  «Собака.ru»

Лиза Медунецкая

Аня Мелехина

Анастасия Большакова

Аня Мелехина

Сегодня провожу вечер в общении с гостями, поэтому на мне буквально униформа, переосмысленная под декабрьский контекст: белый жакет с акцентной линией талии бренда 2Mood и сияющая юбка в цвете года «Цифровая лаванда». Самые удобные туфли — слингбэки Prada, которые я купила в ДЛТ год назад, прожила в них свое лучшее лето и не могу успокоиться: постоянно гадаю какого цвета возьму следующие. Сумка из бисера с ромашками ручной работы, не помню, откуда появилась, но это одна из тех вещей, которые я спасу при пожаре. 

Самая классная покупка уходящего года — мой рыжий пудель Тото. Говорят, мы с ним похожи.

Про любимых петербургских дизайнеров могу говорить бесконечно! Обожаю все, что делает Ольга Гинзбург для своего бренда Ola Ola, нравится наблюдать за работой с винтажными тканями у Насти Соломеиной (Colomeinysh) и Ани Дружининой (MUR). Еще моя подруга Вероника Топычканова, владелица мультибрендового концепт-стора 8store вместе с молодой маркой Tanz Markab делает замечательные вещи: летом они выпустили сумки-рюшки, а скоро покажут невероятные драконьи балаклавы. 

Настя Соломеина

дизайнер, создательница бренда Colomeinysh 

Лиза Медунецкая

Настя Соломеина

Лиза Медунецкая

Настя Соломеина

На мне корсет моего бренда из полосатой желтой ткани французского модного Дома Эмануэля Унгаро и с подкладкой Dries Van Noten. Платье из вискозы, казаки Raf Simons и перчатки также моей работы из плащевой тафты с вышивкой в клетку. 

Моя главная покупка — винтажный бушлат Balmain. Я нашла его среди мужских вещей и он великолепен! 

В моем личном топе петербургских дизайнеров точно будет Лина Гасанова. То, что она делает, будет актуально еще долго время, потому что она использует винтажные конструкции ведущих модных Домов. 

Юрий Дормидошин

стрит-стайл легенда Петербурга 

Анастасия Большакова

Юрий Дормидошин

Лиза Медунецкая

Юрий Дормидошин

У меня тотал-лук от английского дизайнера Alexander Skelton, винтажные очки 1956 года и брошь. Главных покупок у меня не бывает, я делаю их нон-стоп, но ставлю лимит: 300 вешалок. 

Объединять фешн-дизайнеров в какой-то топ я не стану, это их унижает. Каждый дизайнер это индивидуум, их нельзя сбивать в топы и стаи. 

Полина Апреликова 

художница, создательница бренда Aprelikova

Лиза Медунецкая

Полина Апреликова

Лиза Медунецкая

Полина Апреликова

Лиза Медунецкая

Полина Апреликова

Сегодня я в винтажном шелковом кимоно, водолазке и корсете своего дизайна, винтажной меховой пилотке. Я хотела совместить несочетаемое: немного русской и азиатской культуры в цветах, которые мне идут. 

Главная покупка в этом году — это винтажные меха во всех проявлениях: шубы, головные уборы, воротники. Они меня просто захватили, затянули в какую-то игру. 

По поводу дизайнеров, ни для кого не секрет, что я дружу с Романом Кянджалиевым и ношу его вещи. Еще слежу за маркой MUR.

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