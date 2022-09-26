В России приняли новый закон о рекламе, он коснется всего диджитала. Как это повлияет на работу — рассуждают админы Telegram-каналов

Екатерина Дарма Главный редактор BURO., автор телеграм-канала DRMA Queen

Новый закон «О рекламе» призван сделать digital рынок прозрачным. Благое устремление, как оно часто бывает, погрузит всех участников процессов в персональный ад.

Во-первых, это связано с непрозрачностью самого закона: даже опытные юристы находят сложным разобраться в трактовке его требований. Во-вторых, обкатка, оптимизация и внедрение займет много времени и усилий, а руку помощи принявшей закон стороны пока не видно.

Как главный редактор digital издания и блогер, я пока нахожусь в сильном замешательстве: понятно только одно – увеличится операционная и, потенциально, финансовая нагрузка, быстрых решений и действий, свойственных digital рекламе, пока точно не будет, а шансы выжить в новых реалиях будут не у всех. Очень надеюсь, что в ближайшее время государство проявит гибкость и пойдет навстречу участникам рынка, чтобы вместе мы могли выработать алгоритм, который позволит комфортно существовать всем заинтересованным лицам.

Удивительно, что при всех разговорах о помощи малому бизнесу, у него отнимают главный инструмент для продвижения. В условиях запрета многих социальных платформ, подобная мера в ее текущем исполнении больше похожа на контрольный выстрел. Внимательно следим за развитием событий.