В России приняли новый закон о рекламе, он коснется всего диджитала. Как это повлияет на работу — рассуждают админы Telegram-каналов

Пока телеграм-каналы во всю становятся СМИ и рекламными площадками, появляется все больше непонятных никому (даже тем, кто их выпускает) правил и законов, которые влияют не только на деятельность редакторов, но и на возможности заработка. С 1 сентября был принят новый закон «О рекламе», который обязал маркировать любые рекламные объявления вне зависимости от места их производства. Иными словами, теперь государство будет контролировать и согласовывать всю рекламу, в том числе креативы и тексты. Пока обещают переходный период до 1 марта, чтобы разобраться в формулировках и настроить работу, дальше неисполнение закона грозит штрафами. Среди первых под раздачу могут попасть соцсети: тут вопросы рекламы стоят остро не первый год. Мы поговорили с медиа-менеджерами и авторами телеграм-каналов и узнали, как планируют существовать в новых реалиях.
Екатерина Дарма
Главный редактор BURO., автор телеграм-канала DRMA Queen
Новый закон «О рекламе» призван сделать digital рынок прозрачным. Благое устремление, как оно часто бывает, погрузит всех участников процессов в персональный ад.
Во-первых, это связано с непрозрачностью самого закона: даже опытные юристы находят сложным разобраться в трактовке его требований. Во-вторых, обкатка, оптимизация и внедрение займет много времени и усилий, а руку помощи принявшей закон стороны пока не видно.
Как главный редактор digital издания и блогер, я пока нахожусь в сильном замешательстве: понятно только одно – увеличится операционная и, потенциально, финансовая нагрузка, быстрых решений и действий, свойственных digital рекламе, пока точно не будет, а шансы выжить в новых реалиях будут не у всех. Очень надеюсь, что в ближайшее время государство проявит гибкость и пойдет навстречу участникам рынка, чтобы вместе мы могли выработать алгоритм, который позволит комфортно существовать всем заинтересованным лицам.
Удивительно, что при всех разговорах о помощи малому бизнесу, у него отнимают главный инструмент для продвижения. В условиях запрета многих социальных платформ, подобная мера в ее текущем исполнении больше похожа на контрольный выстрел. Внимательно следим за развитием событий.
Алена Литковец
Автор телеграм-канала Drunk Fashion
Закон, который можно описать словами: «Вот вам палка, вставьте ее себе в колесо». Единственная его цель, как мне кажется, – заставить уехать из России жалкие остатки креативного класса. Никто из юристов толком не понимает, как трактовать закон, что делать с нативной рекламой и просто описанием впечатления от товара. В момент, когда десятки тысяч человек и так остаются без работы, усложнять жизнь предпринимателей — худшее, что можно придумать.
Кристина Манучурян и Александра Свиридовская
Авторы телеграм-канала editors in vacation
Телеграм-канал мы завели в тот момент, когда все наши любимые издания приостановили работу, и даже не думали, что это может потенциально стать источником заработка. Для нас канал никогда не был основным источником дохода, но когда он начал монетизироваться, это был приятный бонус. Многие наши коллеги, обеспечивают себя за счет телеграма и это круто.
Мы знаем много брендов, которые сейчас ориентируются исключительно на рекламу в телеграм-каналах, так как они понимают, что журналистика, глянцевая и модная, сейчас в большей своей степени перешла туда. И если эта социальная сеть стала нашим условным островком безопасности, мы бы очень не хотели, чтобы его забирали. Потому что есть страх того, что потом последует ужесточение (хотя куда ещё больше?) цензуры.
С другой стороны, в принятии закона есть логика, так как в телеграме сейчас рекордный приток рекламы, и это должно регулироваться. Другой вопрос, куда эти деньги пойдут дальше.
Но пока до сих пор неясно, как этот закон действует и на что именно распространяется. Не можем сказать, что с сентября мы как-то поменяли стратегию в отношении рекламы, но не отрицаем возможность, что перемены все-таки наступят.
Ксения Китаева
Автор телеграм-канала KK
Я не думаю, что новый закон заметно добавит сложность в жизнь тех, кто продает рекламу в интернете. Правда сейчас он действительно плохо сформулирован. Мне, например, пришлось обращаться к юристам, чтобы понять, что от меня требуется. Хотя большинство из них тоже не до конца понимают что к чему. Не думаю, что это направлено на ущемление прав тех, кто зарабатывает на рекламе в интернете, никому это точно не надо. Цель закона — создание более прозрачной схемы покупки и продажи рекламы.
Я всегда работаю в белую, помечаю рекламные посты. Теперь просто нужно будет добавлять реквизиты организации, и я не думаю, что это какая-то невероятная сложность. Более того, я даже уверена, что этот закон создан в первую очередь не для телеграма, как все могли сразу подумать, а для запрещенных социальных сетей, которыми и так все пользуются через VPN.
Не думаю, что закон сильно повлияет на втором телеграмм-каналов, но все же нужно его соблюдать. Естественно, тех кто будет идти против, ждут санкции, что совершенно правильно.
Никакой катастрофы в этом законе я не вижу, не унываю и не понимаю почему происходит такой кипиш вокруг этого. Да, станет более прозрачная схема. Да, люди, которые работали в серую, не смогут больше этого делать. И мне кажется, это хорошо.
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