Представители российской модной индустрии создали открытое письмо против «специальной военной операции» на территории Украины

Представители модной и бьюти-индустрий опубликовали открытое письмо против «специальной военной операции» на территории Украины.
«Мы, дизайнеры, стилисты, конструкторы, байеры, журналисты, пиар- и маркетинг-специалисты — представители индустрии красоты и моды, а также лайфстайл-медиа, — инициировали и подписываем это открытое письмо, чтобы обратить внимание на «специальную военную операцию» (мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора. — Прим. ред), разворачивающуюся последние дни на территории Украины.
Наши индустрии всегда стояли на международных связях, сотворчестве, которое не знает границ, красоте и взаимном уважении», — говорится в письме.
Открытое письмо уже подписали дизайнеры и создатели локальных марок, сотрудники ритейла, фэшн-, бьюти- и лайфстайл-журналисты и редакторы.
Напомним, такие обращения опубликовали российские медики, а также более двух тысяч художников, искусствоведов, архитекторов, продюсеров, кураторов, музыкантов и других деятелей культуры, представители благотворительных фондов и НКО. Все они настаивают на решении конфликта мирным путем.
Сотрудники IT-отрасли, а также рестораторы и шефы тоже выступили против «специальной военной операции» на территории Украины.
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