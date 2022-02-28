Представители российской модной индустрии создали открытое письмо против «специальной военной операции» на территории Украины

«Мы, дизайнеры, стилисты, конструкторы, байеры, журналисты, пиар- и маркетинг-специалисты — представители индустрии красоты и моды, а также лайфстайл-медиа, — инициировали и подписываем это открытое письмо, чтобы обратить внимание на «специальную военную операцию» (мы вынуждены изменить формулировку по требованию Роскомнадзора. — Прим. ред), разворачивающуюся последние дни на территории Украины.

Наши индустрии всегда стояли на международных связях, сотворчестве, которое не знает границ, красоте и взаимном уважении», — говорится в письме.