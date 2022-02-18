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Модель с синдромом Дауна впервые стала лицом рекламной кампании Victoria’s Secret

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Victoria’s Secret показали инклюзивную коллекцию под названием The Love Cloud. Одной из героинь рекламной кампании бренда стала пуэрториканская модель с синдромом Дауна София Хирау. Впервые за всю историю марки Victoria’s Secret представляет модель с такой формой геномной патологии.

Софии Хирау 24 года, в ее модельном бэкграунде участие в нью-йоркской Неделе моды в 2020 году. Кроме Хирау в новой кампании Victoria’s Secret приняли участие плюс-сайз-модель, модели-олдушки, модель с особенностью физического развития, модель-трансгендер. The Love Cloud — первая большая коллекция со времен перезапуска стратегии бренда под руководством дизайнера Рауля Мартинеса. Креативным директором он был назначен в январе 2021 года.

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