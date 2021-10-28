Амбер Валетта, Белла Хадид, и дочь Мадонны Лурдес Леон снялись в ролике Mugler

Новый ролик Mugler презентует осенне-зимнюю коллекцию бренда. В видео появились супермодель Амбер Валетта, модели Белла Хадид, Лурдес Леон (дочь Мадонны), Джилл Кортлев, а также трансгендерная актриса, известная по сериалу «Поза», Доминик Джексон.
Креативный директор модного дома Кейси Кадволладер при работе над новой коллекцией вдохновлялся архивными моделями бренда. Итог — ассиметричные плащи, платья, комбинезоны, топы из длинных золотых цепей, а также боди. Кроме того, в своем ролике Mugler показали часть моделей из коллаборации с Jimmy Choo, полный релиз которой назначен на весну 2022 года.
Фото: архивы пресс-служб
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