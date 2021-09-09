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Юра Борисов, Наташа Меркулова, Алексей Чупов на премьере фильма «Капитан Волконогов бежал» на Венецианском кинофестивале

Вчера в Венеции прошел премьерный показ фильма «Капитан Волконогов бежал» — единственной картины из России, представленной на фестивале этого года. На красную ковровую дорожку перед смотром фильма вышли исполнитель главной роли и герой нашей июльской обложки Юра Борисов, режиссерский тандем Наташи Меркуловой и Алексея Чупова, актриса Анастасия Уколова и актер Тимофей Трубинцев.

Критики назвали фильм большим событием в российском кино.

  • Юрий Борисов, Анастасия Уколова, Тимофей Трубинцев, Наташа Меркулова и Алексей Чупов

  • Наташа Меркулова в Lanvin и Алексей Чупов

  • Юрий Борисов, Анна Шевчук
  • Юрий Борисов

  • Анастасия Уколова в Fendi

  • Тимофей Трубинцев

  • Лаура Комолли

  • Кьяра Писедда

  • Элиза Тавити

Фото: John Phillips/Getty Images, Action Press/Shutterstock

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