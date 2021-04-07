Когда в Российской империи появились травести и как выглядели первые андрогины — отрывок из книги «Русские травести»

На скакунах и в восхитительных штанах

Травестия — современница реформ Петра I. Она проникла в отечественную моду в самом начале XVIII века, когда царь запретил старинные русские парчовые ферязи, сарафаны и повойники, приказав вельможам являться ко двору истинными европейцами. Женщины надели корсеты и платья на фижмах, учились сурьмить брови и румяниться на французский манер. Они, конечно, сильно изменились, но остались женщинами. С мужчинами Петр Алексеевич обошелся жестче: с маху отсек им бороды, сорвал собольи шубы, сбил горлатные шапки, приказав носить узкие женственные кафтаны, облегающие кюлоты с чулками, чудные высокие парики, которые бояре доселе считали бабским баловством. Царь заставил русских мужчин пудриться, тянуть носочек и жеманиться — сделал их трансвеститами. Впрочем, они быстро привыкли к новому образу, ведь так же выглядели просвещенные европейцы, с которых велено было брать пример.

Во второй половине XVIII столетия женственный стиль рококо вышел из моды. Ему на смену пришел мужественный лаконичный неоклассицизм, а на заре следующего века началась эпоха героического ампира. Мундиры, кирасы, эполеты, награды и почетные раны превратили жеманников в стальных атлантов, участников военных кампаний, победителей Наполеона. Субтильные юноши быстро возмужали, но к середине столетия бесстыже обуржуазились: обрюзгли, отрастили животы и модные бороды, превратились в хитрых дельцов и дельных маршанов. Теперь манерничали только щеголи да столичные «кокодесы», модные юноши с тонкой талией и противоестественными наклонностями.

Русские дамы чаще и успешнее мужчин заигрывали с травестией. Еще в XVIII веке они полюбили ездить верхом в мужских кафтанах и распашных юбках. Такие носили и европейки, за что консерваторы-англичане называли их презрительно «гермафродитками». В XIX веке вошли в моду «амазонские» юбки для верховой езды, которые сочетали с короткими жакетами или спенсерами, напоминавшими мужские куртки. Некоторые романтичные барышни форсили в суконных псевдогусарских доломанах.

Во второй половине столетия дамы предпочитали костюмы «с короткими фраками темно-зеленого сукна, застегнутыми спереди на продолговатые зеленые пуговицы». Оттенков их было множество. Обозреватель моды отмечал: «Цвет изменяется, смотря по вкусу и щегольству особы, которой он назначается. Мы видели несколько цветных амазонок: небесно-голубую с шапочкой-жокеем, украшенной голубым вуалем; белую амазонку, отделанную черным бархатным руло, к ней серая касторовая мужская шляпа». Но большинство выбирали традиционные цвета: черный, маренго (асфальтово-серый) и темно-синий. В 1870-е годы дамы охотились в почти мужских суконных куртках или жакетах-«пардессю», застегивавшихся на верхнюю пуговицу.