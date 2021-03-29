Эксперт по этикету Татьяна Полякова: «Rewearing — самый действенный препарат при борьбе с эпидемией моды»

#мояжизньподресскодам

Принцип rewearing? Я исповедую его давным-давно. Уже довольно долгое время у меня не появлялось ни одного нового предмета одежды, добавляются только книги. Базовый гардероб, знаете, sharp & smart, сформировался у меня очень быстро и путешествовал со мной в разные страны — универсальный и для жизни, и для картинки, и для ситуации. С годами выяснилось, что многие вещи совсем не выходят из дома, не летают и даже не прогуливаются. Но и не расстаются. И я не склонна. Многие вещи были или сшиты для меня или выбраны через правильные фильтры любимых дизайнеров, портных, ремесленников и их байеров. Хорошее определение таким вещам мне как-то подсказал стилист L'Uomo Vogue Роберт Рабенштайнер — шикарный-прешикарный итальянец австрийских кровей, с которым мы сталкивались и, надеюсь, будем сталкиваться у одного миланского портного. Залежи своих шарфов и галстуков он назвал не стоком и не ненужными коробками, а архивом.

Иметь архив полезно. И когда кто-то из моих преданных клиентов обращается за персональным тюнингом, я не предлагаю докупать и заказывать, а стараюсь пригласить на свидание уже имеющиеся вещи. Новые будут иначе сидеть, не так и не из тех материалов сшиты. Я, например, точно не хочу знакомиться с новыми вещами. И при этом с любопытством рассматриваю коллекции дизайнеров, работающих в классических домах и изучающих архивы. У меня есть предметы, которые я купила еще в 1993 году. И они со мной. Фразу про то, что «вещь должна вылежаться» я помню из Петербурга, где сначала гостила у родственников, а потом училась в университете: отложить, чтобы не показать, не сразу сверкнуть тратами. Да, я стеснялась и стесняюсь сезонных громких или узнаваемых вещей, предпочитая ателье и пошивочные. Ателье не только про «на заказ», но и про тюнинг — перелицовывание.

Rewearing существовал всегда, но вещь не всегда меняла руки. Ей вдыхали новую жизнь. Бедная богатая девочка Барбара Хаттон (наследница империи «Вулворт», одна из самых богатых женщин мира. — Прим. ред.) всегда перелицовывала свое ювелирное наследие, не желая повторяться при выезде или выходе. Людмила Гурченко (обладательница одного из самых впечатляющих гардеробов среди советских актрис. — Прим. ред.) переделывала каждый свой наряд, хоть Cavalli, хоть Christian Dior. Новый выход — новый образ и новый твист. Сейчас мы бы назвали это персонализацией. Например, петербургский модельер Татьяна Парфенова вшивает своим невестам обереги в фату и платье — это жест. Дань традиции.