5 знаковых вещей представителя мрачной моды с католическим воспитанием Рика Оуэнса

«Мир, который я предлагаю людям, не предназначен для навязывания или настаивания. Это не манифест, это предложение. Хотя это было рождено из моей реакции на правила, наложенные на меня, я хочу, чтобы моя работа была альтернативой, а не единственным вариантом», — так представляет свою дизайнерскую работу сам именниник сегодняшнего дня Рик Оуэнс. Он вырос в консервативной католической семье и создал бренд в мрачной эстетике подросткового бунта, двадцать лет женат на Мишель Лами и заявляет о своей бисексуальности, внешне походит на симбиоз рокера и панка и правильно питается. Собрали 5 знаковых вещей авторства, с одной стороны, противоречивого, с другой, самого стабильного дизайнера, который за свою тридцатилетнюю карьеру ни разу не изменил себе.
Черная куртка на Кейт Мосс
Самая известная вещь Rick Owens. Появление супермодели Кейт Мосс в этой куртке на обложке парижского Vogue принято считать стартом международного успеха Рика Оуэнса. Именно тогда он заручился поддержкой главного редактора американского Vogue Анны Винтур. Облегающая черная куртка соответствует всем главным принципам дизайнерского видения Оуэнса: асимметрия, деконструктивизм, минимализм и немного гранжа.
Кресло Curila
Американский дизайнер создает не только одежду, но и мебель. И она не менее узнаваема, чем одежда Rick Owens. Оуэнсу удается и в своих интерьерных работах оставаться верным себе, делать предметы монохромные, футуристичные и в тоже время лаконичные, используя натуральные материалы. Кресло Curila из коллекции мебели Rick Owens 2011 года выполнено из окаменелого дерева и представляет собой переосмысление архетипов.
Кроссовки Rick Owens x adidas
Рик Оуэнс начал сотрудничать со спортивным брендом в 2013 году, их совместная работа продлилась до 2017. За это время они выпустили не одну коллекцию кроссовок, но все объединяла технологичность, геометрическая форма, агрессивная скульптурированная подошва (в которой явно читаются визуальные коды Rick Owens) и кожаный верх.
Мужская коллекция Sphinх
Мы не смогли выбрать одну вещь из этой коллекции. На показе Рик Оуэнс надел на моделей одежду вверх тормашками — так, чтобы вырезы, предназначенные для оголения верхней части тела, оголили части нижние. Эксперимент с формой удался — зрители были в шоке, а заодно разглядели гениталии моделей, которые были, конечно, без нижнего белья. Готично и феерично — полностью в духе Оуэнса.
Коллекция Rick Owens х Moncler
Из свеженького — новая коллаборация Рика Оуэнса с брендом Moncler. В ней все по канонам Rick Owens — эстетика мрачного минимализма, архитектурная форма, мнохром, по-правильному скудная цветовая палитра, состоящая из черного, бежевого и оттенка металлик. Среди вещей — пуховые куртки, жилеты, шарфы.
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