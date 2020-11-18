5 знаковых вещей представителя мрачной моды с католическим воспитанием Рика Оуэнса

«Мир, который я предлагаю людям, не предназначен для навязывания или настаивания. Это не манифест, это предложение. Хотя это было рождено из моей реакции на правила, наложенные на меня, я хочу, чтобы моя работа была альтернативой, а не единственным вариантом», — так представляет свою дизайнерскую работу сам именниник сегодняшнего дня Рик Оуэнс. Он вырос в консервативной католической семье и создал бренд в мрачной эстетике подросткового бунта, двадцать лет женат на Мишель Лами и заявляет о своей бисексуальности, внешне походит на симбиоз рокера и панка и правильно питается. Собрали 5 знаковых вещей авторства, с одной стороны, противоречивого, с другой, самого стабильного дизайнера, который за свою тридцатилетнюю карьеру ни разу не изменил себе.