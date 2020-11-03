«У нас в команде нет места неравенству на почве расы, гендера или ориентации, и мы стремимся продвигать свои ценности в массы с помощью одежды», — говорит марка в своем инстаграме. Новый дроп «Волчка» подтверждает серьезность и правдивость заявления — он создан в коллаборации с международным прайд-фестивалем «Квирфест» в поддержку ЛГБТК+-сообщества. В лукбуке дропа снялись петербургские ЛГБТК+-активисты: фотограф Саша Чайка, дрэг-артист Камаз Муа, блогерки Соня и Ника, визажистка Мария Пасхалис.
Марка «Волчок» выпустила дроп в поддержку ЛГБТК+-сообщества, в его лукбуке снялись петербургские ЛГБТК+-активисты
В дроп вошли футболки, окрашенные вручную в технике tie-dye, каждая — с уникальным узором, и сумки-шоперы. В качестве принтов — розовый треугольник, символ ЛГБТК+-сообщества, и лозунг «Квирфеста» этого года — «Больше, чем кажется». Половину вырученных от продажи коллекции средств марка «Волчок» перечислит в СПИД-центр.
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