Марка «Волчок» выпустила дроп в поддержку ЛГБТК+-сообщества, в его лукбуке снялись петербургские ЛГБТК+-активисты

«У нас в команде нет места неравенству на почве расы, гендера или ориентации, и мы стремимся продвигать свои ценности в массы с помощью одежды», — говорит марка в своем инстаграме. Новый дроп «Волчка» подтверждает серьезность и правдивость заявления — он создан в коллаборации с международным прайд-фестивалем «Квирфест» в поддержку ЛГБТК+-сообщества. В лукбуке дропа снялись петербургские ЛГБТК+-активисты: фотограф Саша Чайка, дрэг-артист Камаз Муа, блогерки Соня и Ника, визажистка Мария Пасхалис.