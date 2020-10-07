Искусствовед из Петербурга Анна Давыдова ведет уроки по истории моды для детей от 6 до 10 лет. Пока все занятия проходят онлайн, на них Анна рассказывает о дизайнерах и их работах, а дети создают костюмы из коллекций. Все это в формате игры с помощью бумажных кукол-моделей.
В Петербурге проходят занятия по истории моды для детей
Анна Давыдова
искусствовед, автор уроков
«Эти уроки основаны на моей любимой игре из детства — создании нарядов для бумажных куколок. Мама так хорошо рисовала и придумывала разные костюмы, что маленькая я не могла отвести глаз, а потом, смотря на нее, начинала создавать что-то свое.
В игру я добавила кое-что новое — в процессе мы изучаем историю моды и искусства, а костюмы создаем по мотивам конкретных коллекций известных модельеров. Весь урок я рассказываю о том или ином дизайнере, его творчестве, об интересных фактах из истории моды и искусства».
Первый урок посвящен Александру Маккуину, его знаковым коллекциям, второй — Саре Бертон и ее работам для модного дома Alexander McQueen (урок сопровождается просмотром показов), третий — дизайнеру Айрис Ван Херпен и четвертый — бренду Victor&Rolf.
Для занятий нужны бумага, ножницы, распечатанные куклы, концелярия. Онлайн-уроки обойдутся в 290 рублей, в стоимость включен неограниченный доступ к ним. Записаться можно здесь.
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