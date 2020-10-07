В Петербурге проходят занятия по истории моды для детей

искусствовед, автор уроков

«Эти уроки основаны на моей любимой игре из детства — создании нарядов для бумажных куколок. Мама так хорошо рисовала и придумывала разные костюмы, что маленькая я не могла отвести глаз, а потом, смотря на нее, начинала создавать что-то свое.

В игру я добавила кое-что новое — в процессе мы изучаем историю моды и искусства, а костюмы создаем по мотивам конкретных коллекций известных модельеров. Весь урок я рассказываю о том или ином дизайнере, его творчестве, об интересных фактах из истории моды и искусства».