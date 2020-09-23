7 героев-мужчин, которые делают маникюр и не собираются прекращать

журналист, продюсер

Я начал иногда красить ногти еще когда учился в институте. Тогда эксперименты ограничивались исключительно черным лаком — эдаким образом рок-героя Пита Доэрти в сочетании с кожаной косухой и шляпой. Сейчас я предпочитаю разноцветный маникюр, например, два ногтя на одной руке накрасить насыщенными оттенками: желтым и синим, и на другой — один ноготь сделать тоже желтым. То есть экспериментирую с разными цветами и крашу не все ногти, а по паре на каждой руке.

Маникюр — это некая история про продолжение меня. Отношусь к нему, как к аксессуару, и считаю, что так к нему нужно относиться и всем остальным парням. Мы же носим кольца, серьги, цепочки, так и маникюр — это не больше, не меньше, а просто дополнение образа.

Эпоха токсичной маскулинность радостно заканчивается, поэтому любое проявление себя не в классической традиции, — проявление борьбы с ней. Моды на маскулинность больше нет, есть мода на самовыражение, а накрашенные ногти — это и есть самовыражение.

С накрашенными ногтями я выходил в эфир, когда был ведущим на телевидении — вел с маникюром новости. Хотя изначально, когда пришел на телевидение, проблемой были даже мои татуировки на шее.

В салоны я не хожу, делаю либо сам, либо прошу подруг, Когда жил в Праге, помогала в этом деле моя близкая подруга, которая научила меня слову кракелюр (трещина красочного слоя или лака в произведении живописи — Прим. ред). Маникюр в стиле кракелюр, состоящий из двух цветов, один из которых базовый, а другой имитирует трещины, мне тоже нравится.