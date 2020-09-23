Мужской маникюр — как базовый, так и декоративный — кажется, уже никого не удивляет. Его делают (и публикуют в соцсетях) медиалидеры из разных сфер: от музыкантов Егора Крида и Моргенштерна до Юрия Дудя и Влада Лисовца. Несмотря на это, мужской маникюр по-прежнему воспринимается большинством либо как признак принадлежности к ЛГБТК-сообществу, либо как смелый акт борьбы с токсичной маскулинностью. Мы поговорили с героями-мужчинами из Петербурга, для которых маникюр — это просто норма.
7 героев-мужчин, которые делают маникюр и не собираются прекращать
Среди российских знаменитостей и давних адептов мужского маникюра: рэпер Моргенштерн (транслируемый образ жизни которого не дает усомниться в его маскулинности), певец Егор Крид, стилист Влад Лисовец, который уже в 2017 году (когда мужской маникюр не был мэйнстримом) покрывал ногти черным лаком. К слову, нейл-арт с черной полосой вообще стал одним из знаковых элементов его образа. Мировые звезды тоже почитают красивые ногти, с маникюром были замечены актеры Джаред Лето, Джонни Депп, Джейсон Момоа, певец Гарри Стайлс.
Ренат Давлетгильдеев
журналист, продюсер
Я начал иногда красить ногти еще когда учился в институте. Тогда эксперименты ограничивались исключительно черным лаком — эдаким образом рок-героя Пита Доэрти в сочетании с кожаной косухой и шляпой. Сейчас я предпочитаю разноцветный маникюр, например, два ногтя на одной руке накрасить насыщенными оттенками: желтым и синим, и на другой — один ноготь сделать тоже желтым. То есть экспериментирую с разными цветами и крашу не все ногти, а по паре на каждой руке.
Маникюр — это некая история про продолжение меня. Отношусь к нему, как к аксессуару, и считаю, что так к нему нужно относиться и всем остальным парням. Мы же носим кольца, серьги, цепочки, так и маникюр — это не больше, не меньше, а просто дополнение образа.
Эпоха токсичной маскулинность радостно заканчивается, поэтому любое проявление себя не в классической традиции, — проявление борьбы с ней. Моды на маскулинность больше нет, есть мода на самовыражение, а накрашенные ногти — это и есть самовыражение.
С накрашенными ногтями я выходил в эфир, когда был ведущим на телевидении — вел с маникюром новости. Хотя изначально, когда пришел на телевидение, проблемой были даже мои татуировки на шее.
В салоны я не хожу, делаю либо сам, либо прошу подруг, Когда жил в Праге, помогала в этом деле моя близкая подруга, которая научила меня слову кракелюр (трещина красочного слоя или лака в произведении живописи — Прим. ред). Маникюр в стиле кракелюр, состоящий из двух цветов, один из которых базовый, а другой имитирует трещины, мне тоже нравится.
Антон Рудзат
креативный директор бренда 404 Not Found
Я делаю маникюр лет с 14-15. Ухоженные руки у мужчины — это важно. Чаще без покрытия, просто уход, который позволяет сделать ногти аккуратными, с переодичностью раз в три недели. Уходовый маникюр для меня не имеет отношения ни к маскулинность, ни к дополнению образа. Это элементарная гигиена, как чистка зубов. Из цветного покрытия отдаю предпочтение черному цвету.
Иногда делаю сам, иногда хожу в салон. В салоне все сделают быстро и качественно — все-таки там работают профессионалы. По стоимости получается от 600 до 1000 рублей. Вообще, повторюсь, воспринимаю это, как стрижку, или ежедневную чистку зубов. Удивления никогда не встречал, ни разу.
Илья Севостьянов
менеджер по развитию в магазине Comme des Garçons
Сам маникюр делаю давно и постоянно, с целью эстетики и элементарной гигиены. А вот покрытие — недавно, около двух месяцев назад. Получилось так, что мой старый знакомый занимает должность в известном ногтевом салоне Петербурга. При неожиданной встрече я спросил: «А есть ли у вас скидка или френд прайс?». На что мне было предложено стать моделью на покрытии гель-лаком с дизайном.
Все зависит от моего настроения и моего мастера. Первый маникюр выбирали не долго, и решили пойти «с козырей» — остановились на дизайнерском решении. Мы сделали полосы разной толщины и направления, точки и лунки, которые выглядели как отбитые дверью пальцы.
Для меня маникюр в первую очередь эстетика и дополнение образа. Если уж делать, то профессионально и красиво.
На счет целенаправленной борьбы с маскулинностью никогда не задумывался. Еще не особо думаю перед тем, когда надеваю юбку на работу или колготки в сетку на рейв. Наверное, это происходит на подсознательном уровне, каждый раз выходя на улицу, словно на тропу войны, держать оборону собственной реализации и права выглядеть как мне хочется.
Мнение окружающих конкретно для меня имеет большое значение. Особенно близкие мне люди по мировоззрению и идеям относятся к моему цветному маникюру очень даже положительно и удивлены, почему я раньше его не делал. Что касается окружения в целом, особо резкого негативного отношения я не встречал. Мне кажется, что накрашенными ногтями уже никого не удивить.
Делаю покрытие в салоне у мастера, которой это нравится и интересно. У нас общая идея — мы вместе выбираем дизайн, который радовал бы и меня и ее, чтобы это не смотрелось пошло и безвкусно. Поэтому всегда выходит очень круто и можно выставлять в рекламных целях. Да и я потом хожу всем показываю и хвастаюсь. Думаю, я бы не пошел к простому неизвестному для меня мастеру. Это ещё не для всех норма, и не хотелось бы сидеть в кресле, опять таки объясняя и доказывая, что нет в мире чего-то только женского или только мужского. Потихоньку гендерные стереотипы исчезают, и я рад, что в какой-то степени принимаю в этом участие.
Павел Девятченко
управляющий Calvin Klein в Outlet Village Pulkovo, диджей
Маникюр у мастера без какой-либо покраски я делаю уже года три, а в общей сложности лет пять — раньше справлялся самостоятельно. Предпочитаю черное покрытие (немного рока), но хочу попробовать арт, что-то более сложное и интересное.
Для меня маникюр — это дополнение образа и в тоже время борьба с внутренней гомофобией и гомофобией в принципе. Делаю, чтобы окружающие видели и привыкали, что это нормально.
Пока окружающие относятся к моему маникюру по-разному. Большинству нравится и это привлекает внимание. Были ребята, которые агрессивно реагировали на черный лак на ногтях. Хожу с цветным покрытием вне работы, в основном на вечеринки.
Максим Муратов
выпускающий редактор Beinopen
Я начал экспериментировать с ногтями в юности, лет 10 назад. Жил в Чите, у меня была готик-рок группа и что я только на ногти не лепил, чтобы выглядеть странно. Самое любимое — кусочки бинта на черный лак. Получался болезненный эффект ветоши и умирания. В общем, в контексте региона. Но все эти эксперименты ограничивались сценой и любительскими видеоклипами, потому что ходить так по улицам было небезопасно. А украшать ногти в обычной жизни я стал где-то год назад. Но до того, как это стало мейнстримом. Подсмотрел у себя же из прошлого.
Так как я делаю это нерегулярно, навыка — ноль. Но я к нему и не стремлюсь. В моем случае главное — концепция. Но сначала технические вопросы: криво-косо наношу черный лак, не стараясь прокрасить ноготь целиком. Правой на левую еще ничего, а наоборот — полный хаос. На стадии черного ногти выглядят убого, но фишка — дальше. Когда черный высыхает, я беру золотой лак и заполняю им пробелы. Он не такой интенсивный, не такой доминирующий, как черный. Если попадает на заусенец — в глаза это не бросается. Мой отдаленный референс — древняя японская эстетика ваби-саби. На самом простом примере ее можно объяснить так: если керамическое изделие разбивается, осколки не выбрасывают, а склеивают. Но не простым, а золотым лаком, чтобы эта история была на виду. Потому что красота не в целостности новизны, а в изъянах, в неровностях. В свою очередь, я выделяю золотым лаком те места на ногтях, которые не смог ровно прокрасить черным, выделяя и украшая изъяны. Если кто то начинает говорить, что это некрасиво, я рассказываю про референс с ваби-саби. Эстетика обычно принимается, потому что против концепции нет приема.
Мой маникюр не про салоны. Моя техника грубая, никак не рифмующаяся с салонным маникюром, ее корни в пост-панке. Это как будто ты проснулся в золоченом гробу и ногтями скребешься о крышку под трек Christian Death.
Андрей
автор Тelegram-канала «Богема питерская»
Маникюр делаю около года. Начинал с прозрачного матового, потом стало жалко времени на такую скуку, и на моих ногтях начали появляться стикеры, черный матовый цвет. Сейчас все ногти однотонные черные.
Для меня маникюр был в некотором роде необходимостью. Из-за аллергии начала портиться ногтевая пластина, это выглядело плохо, и я записался к своей подруге на маникюр. Теперь хожу с ним всегда, аллергию уже вылечил. По поводу маскулинности: нет ничего маскулиннее, чем двигать границы нормального.
Окружающие к моему маникюру относятся с интересом, и по типу этого интереса мне легко сделать выводы о человеке. Девочкам нравится, я кучу знакомств завел на этой почве. Делаю у моего мастера дома, но недавно не смог записаться к ней быстро, пришлось идти в салон. Там тоже наблюдал интерес со стороны мастеров.
Александр Попов
фотограф
До пандемии я делал маникюр для дополнения образа к вечеринке — «Лошадка», Хэллоуин и прочих. Это были различные карнавальные истории в виде длиннющих наращенных акриловых когтей. Но в один из «прекрасных» карантинных вечеров подруга мастер по маникюру предложила сделать минималистичный рисунок на ногтях, который абсолютно не хотелось смывать на следующий день. Все было настолько органично и деликатно, что было принято решение повторить еще раз, и еще.
Насчет дизайна — все зависит от настроения. Обычно это что-то неяркое, пастельное. Нравятся также минималистичные монохромные рисунки: штрихи, точки, мазки.
Реакции встречаю разные: некоторые разглядывают рисунки на ногтях порой даже переходя все грани приличия, а кто-то, наоборот, старательно делает вид, что не замечает.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.