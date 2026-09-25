Moschino: Симоне Риццо и Лорис Мессина показали дебютную коллекцию для итальянского бренда

Придачу к яркой палитре и фантазийным принтам Симоне Риццо и Лорис Мессина не поскупились на эксперименты с кроем и формой: перевернули задом наперед рубашки (а позже — превратили их в макси-платья и снабдили гранд-бантами на рукавах!), дополнили и без того пышные юбки объемными фижмами и турнюрами и сочинили лонгсливы с накладками на мышцы.

В битве сумок креативные директора ставят мат жирафам Матье Блази из Chanel и броненосцам Джонатана Андерсона из Christian Dior с помощью ироничных клатчей в виде кошек и рыб. А главный обувной хайлайт показа и претендент на звание it-shoes лета — босоножки, где каждый палец в отдельной петельке (идеальная пара для пятипалых носков!).