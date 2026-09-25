Moschino: Симоне Риццо и Лорис Мессина показали дебютную коллекцию для итальянского бренда

Фижмы, перевертыши и солома — вот основные составляющие дебютной коллекции Симоне Риццо и Лориса Мессина, представленной на Неделе моды в Милане. За 12 лет успели отработать экспрессивный колорблок и деконструкцию в собственном Sunnei, а теперь лихо упражняются в принт-комбинаторике, заигрывают с фэшн-историзмом (вам тренч-фрак или сафари-юбку с фижмами?), а еще желают нам (себе!) удачи при помощи футболки Good Luck в финале шоу.
Новоиспеченные худруки Moschino предвкушают дофаминовое лето и планируют переодеть нас в канареечно-желтые тренчи (в комбо с кожаным мини-платьем в горошек!), плечистые футболки с сюрреалистичными принтами-вышивками, юбки с бахромой из соломы и алые плащи-фраки с бирюзовым подкладом (красная ветровка 2.0!). Плюс: фиксируем фэшн-триумф клетки в виде пестрых ретробомберов, тартан-топов (без бретелей, но с карманами!) и по-мультяшному статичных жакетов.
Придачу к яркой палитре и фантазийным принтам Симоне Риццо и Лорис Мессина не поскупились на эксперименты с кроем и формой: перевернули задом наперед рубашки (а позже — превратили их в макси-платья и снабдили гранд-бантами на рукавах!), дополнили и без того пышные юбки объемными фижмами и турнюрами и сочинили лонгсливы с накладками на мышцы.
В битве сумок креативные директора ставят мат жирафам Матье Блази из Chanel и броненосцам Джонатана Андерсона из Christian Dior с помощью ироничных клатчей в виде кошек и рыб. А главный обувной хайлайт показа и претендент на звание it-shoes лета — босоножки, где каждый палец в отдельной петельке (идеальная пара для пятипалых носков!).
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