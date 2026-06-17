Ну, эпик! Показываем, как прошло вручение премии Собака.ru «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026 в номинации «Мода» — и это фэшн-клиффхэнгер церемонии в Михайловском замке (спойлер: мы про перформанс «Любовь. Культура. Человек» Покраса Лампаса)!
Все внимание на гранд-сцену Северного фасада Михайловского замка! Готическую диву Вику Салават поздравил лично визионер современной хореографии Владимир Варнава, а каллиграфутуриста Покраса Лампаса — маркетинг-директор ASKO Дмитрий Барканов. Ну а в фэшн-эндшпиле премии «ТОП50» спустили с фасада замка гигантское полотно «Любовь. Культура. Человек» Покраса Лампаса!
Покрас Лампас
Рассказывает главное, что нужно знать о полотне «Любовь. Культура. Человек»
Это полотно из нескольких кусков ткани, сшитых между собой: высота 18 метров, а ширина — 5,5 метра. Писал ее в цеху бывшего кондитерского завода «Невские берега», который сейчас переживает этап переосмысления и трансформации. Работал буквально на металлическом полу, используя фактуру пространства как часть творческого процесса — на ткани даже остались следы плиточек. В основе композиции — наши главные слова: «любовь», «культура» и «человек». Слово «человек» проходит сквозь всю работу, пронизывая остальные элементы. Полотно окрашено вручную кофе — это часть моего художественного эксперимента.
Три главных слова моих последних лет — «любовь», «культура», «человек» — написаны на холсте, но на самом деле выгравированы в сердце, так часто я их пишу и так много сил они мне дают. Держу в руках премию — в лице лауреата категории «Мода» с любовью объединяю арт и фэшн, ткань в качестве арт-объекта символична поводу.
Важно! На церемонии в Михайловском замке вручили собака-статуэтки (отлиты энтузиастами NWGlass.lab из переработанного стекла в технике пате-де-вер!) супергероям петербургской фэшн-индустрии — сенсационному кутюрье Кириллу Раневскому и вундеркинду дизайн-авангарда Роману Зимогорскому (оба в анамнезе — лауреаты нашего конкурса «Новые имена в моде»!), принцессам фэшн-империи Meowshka Лидии Метельской и Виктории Сергеевой, а также основателю «Питерского щита» и крестному отцу пацанского стритвира Константину Рязанцеву!
Фото: Анастасия Большакова, Дмитрий Егоров, Лиза Медунецкая, Сергей Мисенко, Ася Минеева, Артем Котелевец, Екатерина Сенина, Владислав Шишкин, Дмитрий Сайтимов, Илья Ридный, Анастасия Соломка, Дмитрий Многолет
Собака.ru благодарит за поддержку
партнеров премии
«ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2026
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