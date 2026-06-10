Хайлайты круизной коллекции Ulyana Sergeenko: виши, батист, поплин и котики!

Круизная коллекция Ulyana Sergeenko — оммаж образу кинодивы Брижит Бардо из культового фильма 1956 года «И Бог создал женщину» Роже Вадима. Виши-комбинезоны, сумки-корзинки, монокини и открытые мюли отсылают не только к дольче вита вайбам начала 1960-х годов в Сен-Тропе, но ко второй коллекции Дома Ulyana Sergeenko, вышедшей в 2012 году (в честь 15-летия продолжают филигрианно меморизировать архивы!). Тогда Ульяна Сергеенко отправила Брижит Бардо в вымышленное путешествие по Советскому Союзу.