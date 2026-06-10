Хайлайты круизной коллекции Ulyana Sergeenko: виши, батист, поплин и котики!

Фэшн-бэнгер июня — новая коллекция модного Дома Ulyana Sergeenko, в которой гранд-кутюрье укротила клетку виши и пинап-шик, раздала восхитительные средиземноморские вайбы Сен-Тропе и превратила музу Dior Софи Дамзину в новую реинкарнацию Брижит Бардо (в компании котиков!).
Круизная коллекция Ulyana Sergeenko — оммаж образу кинодивы Брижит Бардо из культового фильма 1956 года «И Бог создал женщину» Роже Вадима. Виши-комбинезоны, сумки-корзинки, монокини и открытые мюли отсылают не только к дольче вита вайбам начала 1960-х годов в Сен-Тропе, но ко второй коллекции Дома Ulyana Sergeenko, вышедшей в 2012 году (в честь 15-летия продолжают филигрианно меморизировать архивы!). Тогда Ульяна Сергеенко отправила Брижит Бардо в вымышленное путешествие по Советскому Союзу.
Важнейший принт релиза — клеточка виши, украсившая баски, блумерсы и корсетные комбинезоны (в лазурно-синем оттенке!), а также хлопковые мини, укороченные блузы и платья-жоржетки (в кораллово-красном цвете!). Плюс в центре внимания Ульяны Сергеенко — пинап-силуэты с подчеркнутой линией бедра (безусловная константа Ulyana Sergeenko!), платья-рубашки и короткие блузы с пижамным воротником (база летнего гардероба конца 1950-х годов!). В роли стейтмент-акцентов — виши-мюли, остромодные топсайдеры из канваса, плетеные ридикюли и абсолютные мастерписы кутюрной шкатулки — серьги-рыбки и брошь-зонтик!
Ulyana Sergeenko
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