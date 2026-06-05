Как прошло летнее фэшн-шоу ДЛТ: бохо, рюши и зебропринт

Модный гид по главным трендам лета 2026 года от команды ДЛТ (во front row собрался весь светский А-лист Петербурга и Москвы!): максимум белоснежных тотал-луков и бохо-сумок, дополненных кожаными юбками, пастельными платьями и артписами от русских брендов!
На подиуме — главные тренды сезона и топовые мастхэвы, вызывающие мгновенное fomo (от сумок-гобеленов и гротексных блуз Valentino до кроп-жакетов Juun.J и birdcore-юбок Balenciaga!). Этим летом наряжаемся в шелковые туники MVST, запасаемся east-west багетами Jil Sander (в стейтмент-кристаллах!), говорим «да» готическим сенлорановским плащам и носим сабо на танкетке Gianvito Rossi в роли каноничных офискор-лодочек!
Запоминаем главные стайлинг-трюки с ДЛТ Fashion Show:
- Это комбо: сочетаем бохо-хобо Chloé с драпированными платьями-коконами Zimmermann
- Миксуем зеброкупальник Balmain с канареечным тренчем Alaïa
- Упражняемся в завязывании бандан Giorgio Armani (вслед за полуфиналисткой «Ролан Гарроса» Дианой Шнайдер!)
- Мастхэв — капри-брюки Jacquemus и лазурные жакеты-кейпы Lanvin
- Носим платок Uma Wang в роли акцентной юбки поверх палаццо брюк MVST
- Match made in heaven — белоснежная юбка-карандаш Shushu/Tong и рубашка петербургского бренда Free Age (застегиваем только на верхнюю пуговку!)
- Мастхэв — клатч-котик Valentino!
ВАЖНО! Увидели на показе россыпь вещей-бэнгеров от русских брендов: забираем в летний гардероб рубашки и сверкающие кардиганы от петербургских гуру премиум-трикотажа Free Age во главе с Татьяной Затравиной. Следом присматриваемся к расписным блейзерам Alena Akhmadullina (петербурженка в анамнезе!), которые на ура стилизуем с тоутами-рафиями Valentino и кожаными юбками Moschino. Говорим «да» джинсам в пайетках 495 denim! А еще забираем в вишлист будуаркорные бра и платья Daniil Antsiferov от супергероя русской моды Даниила Анциферова, который одевает Доджу Кэт, Charli XCX, Розалию и кинодиву Юлию Снигирь (специально для обложки Собака.ru!).
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