Платья-клумбы, свинг-лодочки и ковбойские шляпы: модный вишлист июня

Соломенный дроп Cocoshnick (вам федору, панаму или сумку-корзинку?), ретролодочки Renzo Mercuri (в духе ревущих 1920-х!), точеные жакеты Rockabi (на зависть Saint Laurent!) и садово-парковая коллекция Lime (Бриджертоны, подвиньтесь!) — собрали главные модные мастхэвы первого месяца лета.
Tatyana Kochnova Atelier
Восхитительный white-tie-кутюр уже в Tatyana Kochnova Atelier
Рок-звезда петербургского брайдал-кутюра Татьяна Кочнова одевает русских невест А-листа (от примы Большого театра Элеоноры Севенард до фэшн-инфлюенсера Марии Червоткиной!), а в этом сезоне совершает свадебный переворот. Больше никаких антикварных турнюров и кафедральных мантий — только остромодные платья-халтеры с шелковыми юбками-медузами (ну, шик!).
Lime
Цветочные принты и вышивка, кружевная отделка, приталенные силуэты, баски и рюши — ключевые составляющие круизной капсулы Lime. В центре внимания — романтичные платья из хлопка и воздушного атласа, мини-сарафаны из денима и сеты в ретро-стиле из жаккарда. Вайб будто вы заглянули на послеобеденный чай к Бриджертонам поддерживают очаровательные балетки из прозрачной сетки, серьги в виде розовых бутонов и босоножки с флористическими аппликациями.
My812
За лучшим летним трикотажем отправляемся в к фэшн-романтикам My812: отшили капсулу с лонглсливами из фактурного шелка, юбками, сеты из полупрозрачной вискозы и майками со шнуровкой на спине. Отдельное вау — палитра: кладем в корзину асимметричный топ в пыльно-голубом оттенке, фисташковую миди-юбку с драпировкой и горчичную мини.
Cocoshnick
Главные герои новой круизной коллекции шляпников Cocoshnick — головные уборы из соломы. А в компанию к ковбойским шляпам с загибающимися полями, всевозможным панамкам и классическим федорам добавили чудо-корзинку в духе той, что носила Джейн Биркин (есть в трех оттенках — бежевом, карамельном и черном!).
Arny Praht
Новинка для тех, у кого в сумке вечный бардак: команда Arny Praht выпустила яркий органайзер, который вместит всё, что вам нужно — от ключей до блеска для губ. Бонус: расцветка, напоминающая ретро-матрас, которую даже жалко прятать внутри тоута или шопера.
Urbantiger
Спецы по урабн-кэжуалу Urbantiger объединились с художником Данилом Дэге и создали лимитированный дроп с pet-friendly-принтами. Футболки, шелковый платок и носки украсили мордочками собак и одной тигриной (в честь маскота бренда!). Собаки часто становились центральными образами работ Данила, но давно вышли за рамки просто мотива. Для него это — всё: образ, история, эмоция, персонаж. И у него есть «идеальная собака-герой» — ее зовут Балу, это его собственный питомец, которая не только научила его любить, брать на себя ответственность, но и стала первой четырехлапой моделью. Кстати, именно хвостатые первыми примерили айтемы из коллаборации во время съемки кампейна.
MVST
Вот это кейс — крокодиловый уикенд MVST
Cумка MVST
Пополняем сумочный бестиарий кутюрным люксом — багажной сумкой MVST, которая выполнена из сверхмягкой кожи гребнистого крокодила в рамках made-to-measure направления бренда (изделие можно персонализировать!). Как положено, берем уикендер с собой в загородный велнес-ретрит, а также смело носим в роли остромодного гигатоута — хоть на бранч в новейшее новоголландское бистро B-Side от команды Kuznyahouse, хоть на рестроспективу Петра Кончаловского в Русский музей (маст-визит лета!).
Renzo Mercuri
Раздаем вайб ревущих 1920-х в ретролодочках Renzo Mercuri
Этим летом неистово косплеим супергероинь ревущих 1920-х (читай: Дэйзи Бьюкенен из «Великого Гэтсби» и Джулию Флайт из «Возвращения в Брайдсхед»!). По совету Матье Блази переодеваемся в платья-флэпперы, следом натягиваем шляпку-клош (как у фэшн-инфлюенсера Лизы Барашик!), ну а в финале примеряем хитовые свинг-лодочки от итальянских обувщиков Renzo Mercuri (мастерски работают с патиной и невесомой пробковой подошвой!). Дополняем лук миниатюрным кросс-боди и полупрозрачным пыльником из органзы, чтобы вайбить под джаз (конечно, на виниле!) в баре-фонотеке Catch 22.
Diego M
Образцовые кэжуал-ветровки обнаружены у Diego M
Ветровка Diego M
Ветровка — главная летняя фэшн-необходимость в Петербурге и база модного гардероба (заверено подиумными визионерами Энтони Ваккарелло и Риком Оуэнсом, а также актером Робертом Паттинсоном в ромкоме «Вот это драма!»). Наш фаворит — карго-вариант (читай: хитроскроенный гибрид ветровки и кроп-тренча!) в каноничном миндальном оттенке от итальянского семейного дизайн-дуэта Диего Мацци и Мануэлы Бортоламеолли в DIEGO M. Комбинируем с этноказаками и лазурными буткатами и устраиваем себе хоть балабановскую кинопрогулку по Васильевскому острову (желательно в компании вау-экскурсовода Федора Балабанова!), хоть вечерний смотр хитов Каннского кинофестиваля на дачной террасе.
Geox
Бежим фэшн-марафон красиво — в технологичных сникерах Geox
Кроссовки Geox
Бег в фэшн-прайме — Миучча Прада топит за яркие ретроолимпийки, а Дюран Лантинк припас авангардные леггинсы и футуристичные спортшик-очки. В мире удобных кроссовок с отрывом лидируют мастеровитые сапожники Geox во главе с экс-виноделом Марио Моретти Полегато: дропнули сникеры Spherica, снабженные системой Fast In. Суперсила — в мгновенном обувании без рук и шнуровки (благодаря твердой вставке в области пятки надеваются быстрее лоферов!). Тем временем мембрана Respira гарантирует идеальную амортизацию, а технологичная ткань из полиуретана — безупречную водонепроницаемость. Так что смело бросаем вызов беговым гикам на главном петербургском марафоне «Белые ночи» (4 июля!) и на сверхзвуковой скорости преодолеваем эпический ночной маршрут от «Газпром Арены» до Дворцовой площади!
Valley
Манифистируем эру роскошного ледикора в стейтмент-обуви Valley
Оксане Рим приготовиться: на смену олдмани-вайбам спешит роскошный ледикор. Больше никаких кашемировых треников и растянутых джемперов — только щедро украшенные кристаллами платья-флэпперы, как у кинодивы Джиллиан Андерсон на подиуме Miu Miu, и идеальные платья-футляры в духе Лорен Санчез-Безос на Met Gala. Входим в новую эру красиво — в замшевых и глянцевых лодочках от мастеровитых петербургских обувщиков Valley (с 20-летним стажем!): планируем носить в комбо с перламутровыми топами и леопардовыми юбками-футлярами, чтобы как следует вписаться в шик-интерьер Николаевского зала Эрмитажа на гранд-выставке о Екатерине I (культурный маст-визит лета!).
JM Studio
Ледикор — это new look 2020-х, убеждены Acne Studios (голосуют за плиссированные миди-юбки в дуэте с сапогами-чулками), Chanel (переодевают нас в раритетные платья-флэпперы!) и худрук JM Studio Юлия Матвиенко. Она этим летом провозглашает эру прайма для блейзеров-кейпов, которые планируем выгуливать на светский фэшн-бранч в сенсационный ресторан Baski & Monegaski от сооснователя «Шаляпина» Леонида Ноткина.
Rockabi
Отказываемся от оверсайз-пиджаков в пользу точеных прямолинейных вариантов — лучшие (читай: на зависть Saint Laurent!) нашли у петербургских кожемяк Rockabi. Подпоясываем молочный жакет тонким ремешком, дополняем шелковым шарфом и спешим на премьеру «На дне» патриарха МДТ Льва Додина (20 и 21 июня!).
Prodan
Мы нашли авангардные крейзи-туфли (да и еще в остромодном анималистичном принте!), достойные выхода на все Met Gala и Coachella мира — это пятнистые босоножки-далматинцы от московских виртуозов стейтмент-туфель Prodan. Обувной гик Мария Бирюкова вложила всю свою любовь к сверкающим лодочкам в собственный фэшн-бренд, чтобы нам было в чем идти на вог-бал лауреатов премии ТОП50 House of Bonchinche 6 июня!
Rendez-Vous
Тотал-луки Maison David, Rendez-Vous
Ворквир — это база (в этом сезоне доказано Bottega Veneta и Dior!). Лучший рабочий деним с эталонным вайбом 7 × 7 = 49 припасли в мультибрендовом хабе Rendez-Vous. Натягиваем джинсы и рубашки Maison David, а затем дополняем хайповой it-bag Diesel и ковбойскими казаками — вот он, иконичный лук для гастротеста кюфты и лахмаджуна в новейшем ресторане Persimmon от петербургского мастера комфортфуда Алексея Алексеева.
Coccinelle
Тиктокеры выводят в топ ярко-кислотные сумки, а мы вместе с итальянскими ремесленниками Coccinelle манифестируем камбэк brat summer — выбираем мермейдкор-обвес и глянцевое кросс-боди C-Me Lock в кислотном оттенке, с которым будем флексить на Stereoleto в «Севкабеле» (13 и 14 июня!).
Intimissimi
Бельевой шик рулит (доказано Матье Блази!), так что смело осваиваем классный стайлинг-трюк сезона при помощи сверхкомфортного бра Intimissimi из ультрамягкой микрофибры (а главное, без косточек!): надеваем под полупрозрачную комбинацию и нарочито скидываем одну из бретель с плеча.
Karl Lagerfeld
Панама Karl Lagerfeld
Do-do-do do-do-do-do-do! Косплеим пляжный вайб из завирусившегося ретро-трека “Just The Way You Are” Milky правильно — в вайбовых соломенных шляпах и чилловых туниках от французских фэшн-гуру Karl Lagerfeld (свято чтут дизайн-каноны великого Карла Лагерфельда под строгим контролем его наследницы — бирманской кошки Шупетт!).
Furla
Сумка Furla
Лён, подвинься: с подачи Джонатана Андерсона (и его хайповых книготоутов!) канвас стал важнейшим фэшн-материалом лета. Ну а мы только рады — пополняем коллекцию сумок полосатым кросс-боди от итальянского бренда Furla (идеально в сочетании с мермейдкорными серьгами-ракушками и палубными туфлями!).
Calzedonia
Раздаем сафари-шик (хит лета по версии Miu Miu и Hodakova!) правильно (чем южнее, тем лучше!) — миксуем купальники от итальянцев Calzedonia с карго-мини в оттенке хаки и песочными тэнктопами.
Hogl
Мюли Hogl
Туфли-гибриды повсюду (от cникеринов до могсов)! Наш выбор на июнь — кожаные пенни-мюли от австрийских обувщиков Hogl (c 90-летним стажем!): по канонам мермейдкора снабдили туфли акцентными якорными цепями (чтобы мы твердо стояли на ногах во время мэджик-заплывов с Kuznya Cruise!).
Комментарии (0)