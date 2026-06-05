Платья-клумбы, свинг-лодочки и ковбойские шляпы: модный вишлист июня

Спецы по урабн-кэжуалу Urbantiger объединились с художником Данилом Дэге и создали лимитированный дроп с pet-friendly-принтами. Футболки, шелковый платок и носки украсили мордочками собак и одной тигриной (в честь маскота бренда!). Собаки часто становились центральными образами работ Данила, но давно вышли за рамки просто мотива. Для него это — всё: образ, история, эмоция, персонаж. И у него есть «идеальная собака-герой» — ее зовут Балу, это его собственный питомец, которая не только научила его любить, брать на себя ответственность, но и стала первой четырехлапой моделью. Кстати, именно хвостатые первыми примерили айтемы из коллаборации во время съемки кампейна.