Чем заняться в Петербурге с 20 по 26 сентября

Выставка «Стихи-я-Петербург»

Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков (МИСП) отмечает 30-летие своей коллекции сразу двумя выставками. Первая из них — про развитие жанра пейзажа: от работ классиков 1930-х (вроде Лапшина, Гринберга и Пакулина) до «Арефьевского круга», нон-конформистов и современных художников.

С 23 сентября по 14 ноября

Фестиваль «Арт проспект»

Международный фестиваль паблик-арта «Арт проспект» проходит в Петербурге уже в восьмой раз. Его площадкой второй год подряд станет креативный кластер «Дом Культуры» — именно здесь разместятся работы более 20 художников и коллективов из России, Финляндии, Швейцарии и США. Среди участников, например, Александр Шишкин-Хокусай, Владимир Абих, «Паразиты», «Север-7» и многие другие.

С 23 по 26 сентября

Лекция «ХХI век как испытание человеческой цивилизации»

18:00

В четверг в «Манеже» лекцию прочтет самый известный нейролингвист страны — Татьяна Черниговская. Ее выступление будет о том, как цифровизация отражается на нашем мозге и чем чревата тренировка искусственного интеллекта. Регистрация и билеты здесь. Также будет трансляция на сайте выставки «New nature» арт-группы Recycle. Лекция входит в ее публичную программу.

Фестиваль «МТС Live Sessions»

В рамках выставки «New Nature» от Recycle Group в четверг, пятницу и субботу в «Манеже» проходит фестиваль новых форм искусства. На нем выступят музыканты Ishome, Миша Мищенко и «Косая гора» — совместный проект Kedr Livanskiy и Flaty. На каждый концерт нужно приобрести отдельный билет. Подробности здесь.

С 23 по 25 сентября

Фестиваль корейского кино

Фестиваль корейского кино (KFF – Korean Film Festival) в этому году будет одновременно в 27 городах России, в том числе и в Петербурге — в киноцентре «Родина». В программе на этот раз, например, «Несмонтированный фильм» по сценарию Ким Ки Дука и основаннаяна реальных событиях драма «Таксист» с актером из «Паразитов» Сон Кан Хо в главной роли. Подробности здесь.

С 23 сентября по 3 октября

Фильм «Множественные святые Ньюарка»

В приквеле сериала «Клан Сопрано» рассказывается о юности Тони Сопрано в Нью-Джерси 1960-х — 1970-х. Его тут играет Майкл Гандольфини — сын Джеймса Гандолфини, а сценарии написали авторы оригинала Дэвид Чейз и Лоуренс Коннер.

С 23 сентября

Фильм «Иван Денисович»

Долгострой Глеба Панфилова — экранизацию рассказа Александра Солженицына о том, как даже в лагерном аду оставаться человеком — впервые показали этим летом на фестивале в Локарно. Роль Ивана Денисовича Шухова здесь играет Филипп Янковский.

С 23 сентября

Фильм «Дело»

Этот фильм Алексей Герман-младший снял во время вынужденной паузы в работе над масштабной картиной «Воздух». В отличие от нее «Дело» — камерная история о чести, совести, борьбе с системой и семье. Главную роль интеллигента под домашним арестом тут исполнил Мераб Нинидзе из «Покаяния», также в касте — Александр Паль, Анна Михалкова, Александра Бортич, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова и другие.

С 23 сентября

Фильм «Разжимая кулаки»

Победитель программы «Особый взгляд» Канн — второй фильм ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко, снятый на осетинском языке с русскими субтитрами. Это история про пережившую Беслан кавказскую девушку Аду, мечтающую сбежать из-под удушающей гиперопеки властного отца.

С 25 сентября

Фильм «Клаустрофобы 2: Лига выживших»

Сиквел слэттера (предельно кровавый поджанр хорроров), идейно явно выросшего из пыточной франшизы «Пила». Правда, ловушки тут немного другие — это некогда популярные по всему миру квесты-комнаты, цена выхода из которых — жизнь. Фильм должен был оказаться в прокате еще в мертвый летний сезон, но релиз перенесли.

С 23 сентября

Фильм «Холодный расчет»

Сценарист «Таксиста», «Бешеного быка» и «Последнего искушения Христа» Пол Шредер снял триллер про покер с Оскаром Айзеком в главной роли. Тот играет бывшего военного, служившего в тюрьме Абу-Грейб. Фильм был участником Венецианского кинофестиваля в этому году.

С 23 сентября