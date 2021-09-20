Чем заняться в Петербурге с 20 по 26 сентября

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на это неделе. Только маст-хэвы: фестивали имени Володина «Пять вечеров» и паблик-арта «Арт проспект», концерты Луны, Dakooka, «Сплина», «Би-2» и Леонида Агутина, а также фильмы «Разжимая кулаки» Киры Коваленко и «Дело» Алексея Германа-младшего в прокате.
Выставка «Евгений Гаврилов. Sleepers Club»
Понедельник, 20 сентября
«Би-2»
18:00, 21:30
Из-за отмен и переносов группе «Би-2» предстоит дать четыре концерта вместо двух — 20 и 21 сентября на «Тинькофф арене». Впрочем, все равно — на крыши ли с видом на Финским залив или на стадионе — подпевать Шуре и Леве про полковника и большие города точно будет весь зал. Все четыре раза.
Выставка «Евгений Гаврилов. Sleepers Club»
В галерее современного искусства «МУТН» открылась первая персональная выставка художника и электронного музыканта Евгения Гаврилова. Вместе с куратором Анной Заведий он собрал свои работы за шесть лет в единую интерактивную инсталляцию. В ее основе — авторский сериал «ХХ:ХХ», каждый эпизод которого появлялся 20 числа месяца в 20:20 с начала пандемии. Посещение по регистрации.
До 6 ноября
Лекция «Циничные мечтатели, политики иждивенчества и бесплатный труд»
19:30
В лекторий музея «Гараж» в Новой Голландии выступит художница и исследовательница визуальной культуры Дарья Юрийчук. Она расскажет, культурная политика и «здравый смысл» влияют на распределение ресурсов и поддержку арт-среды. Вход свободный, но по регистрации.
Спектакль «Окно, горящее в ночи»
19:30
В Москве моноспектакль актера Александра Филиппенко, в котором он виртуозно исполняет тексты Михаила Зощенко, Андрея Платонова, Максима Горького, Сергея Есенина, Варлама Шаламова, Булата Окуджавы и Юрия Левитанского, можно услышать вживую. Но для петербуржцев и не только предусмотрена онлайн-трансляция на сайте лектория «Прямая речь». Подробности здесь.
Спектакль «Петруша, сын ли ты мой или нет?»
Вторник, 21 сентября
Театральный фестиваль «Пять вечеров»
Обычно фестиваль памяти ленинградского драматурга и писателя Александра Володина проходит в феврале, но смена сезона на этот раз выглядит вполне символично. Благодаря ей смотр этого года получил подзаголовок по названию, пожалуй, самого народного фильма по сценарию Володина — «Осенний марафон». В программе этого года, например, постановка «Пять вечеров» в версии режиссера Айдара Заббаров (от Татарского академтеатра им. Камала), спектакль по тексту Геннадия Шпаликова «Девочка Надя, чего тебе надо?» театра «Современника» и многие другие. Подробная программа здесь.
С 21 по 25 сентября
Спектакль «Петруша, сын ли ты мой или нет?», Театр «Мастерская»
Главный режиссер театра «Мастерская» Роман Габриа из всех сюжетов шестого романа Федора Михайловича Достоевского «Бесы» больше всего заинтересовался темой старшего и младшего Верховенских. Историю семейных страстей он вместе с художником Николаем Слободяником помещают в балаган, где жуткое видится смешным, демоны превращаются в паяцев, монструозные физиономии выглядят карикатурными. А прием кросс-кастинга (когда актер или актриса исполняют роль персонажа противоположного пола) предельно театрализует мир романа Достоевского. Премьерные показы — 21 и 22 сентября.
Кинопрограмма фестиваля «Context. Diana Vishneva»
Со вторника в Петербурге стартуют кинопоказы фестиваля «Context. Diana Vishneva». Это, например, фильм «Твайла Тарп: В движении», лента «Без Барьеров» о художнике и танцоре Билле Шенноне, история одной постановки «Галантные Индии: Перезагрузка», а также картина «Алвин Эйли: Визионер танца». Сеансы будут в «Авроре» и «Англетере». Расписание здесь.
Лекция «Героический аспект в преодолении вирусной атаки модернизма на традиционную культуру через поэтапную вакцинацию историзмом»
19:30
В лектории журнала «Проект Балтия» преподаватель МАРХИ, архитектор Михаил Белов расскажет про «100-летию болезни модернизма» и пробует наметить «перспективы преодоления ее последствий». Вход свободный, но по регистрации.
Artist-talk с группой «Куда бегут собаки»
В «Севкабель Порту» проходит публичная программа — к их масштабной мультимедийно-экологической выставке «HYDRA». Так, во вторник про свою работу для экспозиции — «Керосиновые хроники. Гриб» — расскажет екатеринбургская арт-группа «Куда бегут собаки». Сейчас художники, кстати, живут в резиденции при Институте физиологии имени Павлова в Колтушах. Вход свободный по регистрации.
Нурбек Батулла
Среда, 22 сентября
Концерт Леонида Агутина
18:00, 21:30
Леониду Агутину концертный марафон предстоит чуть проще, чем группе «Би-2»: на «Тинкофф арене» он выступит два раза в течение одного дня, чтобы смогли попасть все зрители, купившие билеты. И спеть вместе с Леонидом «Аэропорты», «Хоп хей лала лэй», «Мир зеленого цвета», «Кого не стоило бы ждать», «Половину сердца» и другие хиты.
Балет «Nafs (Эго)», фестиваль «Context. Diana Vishneva»
Имя Нурбека Батуллы появилось в повестке Context совсем недавно. Выпускник петербургской Театральной Академии вышел в финал Конкурса молодых хореографов в прошлом году, получив приз зрительских симпатий и награду как лучший танцовщик. Его пластику уже отмечало и жюри «Золотой маски»: в 2018-м он стал лауреатом в номинации «Балет-современный танец, мужская роль». В рамках Context Батулла покажет свой междисциплинарный проект «Nafs (Эго)», в котором объединил национальную музыку, современную хореографию, изобразительное искусство, каллиграфию и цифровые технологии. Сюжет отталкивается от древне-татарской поэмы «Кыйссаи Йосыф» («История Иосифа»), созданной на основе библейской и исламской легенде об Иосифе Прекрасном. Спектакль сопровождает пение и живая музыку перкуссии и ситар, а покажут его в пространстве «Севкабель Порт».
Спецпоказ фильма «Дело»
18:30
Картина Алексея Германа-младшего в этом году участвовала в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестивале. На спецпоказе в среду — он будет за день до старта проката — фильм покажут на «Ленфильме». Режиссер представит его лично.
Artist-talk с Мартином Брицелем Барагой
Публичную программу в честь выставки «HYDRA» в «Севкабель Порт» продолжит выступление директор MoTA, Музея переходного искусства и основатель фестиваля SONICA в Любляне Мартина Брицеля Бараги. Его работа для экспозиции — паблик-арт «Солнечный календарь» на набережной с видом на Финский залив. Вход свободный по регистрации.
Спецпоказ фильма «Холодный расчет»
В кинотеатре «Мираж» в «Европолисе» в среду пройдет предпремьерный показ фильма Пола Шредера с Оскаром Айзеком, Уиллемом Дефо и Таем Шериданом. Помимо кино, обещают также интерактив и фотозону.
Сериал «Звездные войны: Видение»
Анимационная антология по мотивам «Звездных войн», каждый эпизод которой снят в своем стиле. Героев озвучили Нил Патрик Харрис, Джозеф Гордон-Левитт, Люси Лью, Дэвид Харбор и Симу Лю.
С 22 сентября, Disney+
Татьяна Черниговская
Четверг, 23 сентября
Выставка «Стихи-я-Петербург»
Музей искусства Санкт-Петербурга ХХ–ХХI веков (МИСП) отмечает 30-летие своей коллекции сразу двумя выставками. Первая из них — про развитие жанра пейзажа: от работ классиков 1930-х (вроде Лапшина, Гринберга и Пакулина) до «Арефьевского круга», нон-конформистов и современных художников.
С 23 сентября по 14 ноября
Фестиваль «Арт проспект»
Международный фестиваль паблик-арта «Арт проспект» проходит в Петербурге уже в восьмой раз. Его площадкой второй год подряд станет креативный кластер «Дом Культуры» — именно здесь разместятся работы более 20 художников и коллективов из России, Финляндии, Швейцарии и США. Среди участников, например, Александр Шишкин-Хокусай, Владимир Абих, «Паразиты», «Север-7» и многие другие.
С 23 по 26 сентября
Лекция «ХХI век как испытание человеческой цивилизации»
18:00
В четверг в «Манеже» лекцию прочтет самый известный нейролингвист страны — Татьяна Черниговская. Ее выступление будет о том, как цифровизация отражается на нашем мозге и чем чревата тренировка искусственного интеллекта. Регистрация и билеты здесь. Также будет трансляция на сайте выставки «New nature» арт-группы Recycle. Лекция входит в ее публичную программу.
Фестиваль «МТС Live Sessions»
В рамках выставки «New Nature» от Recycle Group в четверг, пятницу и субботу в «Манеже» проходит фестиваль новых форм искусства. На нем выступят музыканты Ishome, Миша Мищенко и «Косая гора» — совместный проект Kedr Livanskiy и Flaty. На каждый концерт нужно приобрести отдельный билет. Подробности здесь.
С 23 по 25 сентября
Фестиваль корейского кино
Фестиваль корейского кино (KFF – Korean Film Festival) в этому году будет одновременно в 27 городах России, в том числе и в Петербурге — в киноцентре «Родина». В программе на этот раз, например, «Несмонтированный фильм» по сценарию Ким Ки Дука и основаннаяна реальных событиях драма «Таксист» с актером из «Паразитов» Сон Кан Хо в главной роли. Подробности здесь.
С 23 сентября по 3 октября
Фильм «Множественные святые Ньюарка»
В приквеле сериала «Клан Сопрано» рассказывается о юности Тони Сопрано в Нью-Джерси 1960-х — 1970-х. Его тут играет Майкл Гандольфини — сын Джеймса Гандолфини, а сценарии написали авторы оригинала Дэвид Чейз и Лоуренс Коннер.
С 23 сентября
Фильм «Иван Денисович»
Долгострой Глеба Панфилова — экранизацию рассказа Александра Солженицына о том, как даже в лагерном аду оставаться человеком — впервые показали этим летом на фестивале в Локарно. Роль Ивана Денисовича Шухова здесь играет Филипп Янковский.
С 23 сентября
Фильм «Дело»
Этот фильм Алексей Герман-младший снял во время вынужденной паузы в работе над масштабной картиной «Воздух». В отличие от нее «Дело» — камерная история о чести, совести, борьбе с системой и семье. Главную роль интеллигента под домашним арестом тут исполнил Мераб Нинидзе из «Покаяния», также в касте — Александр Паль, Анна Михалкова, Александра Бортич, Роза Хайруллина, Светлана Ходченкова и другие.
С 23 сентября
Фильм «Разжимая кулаки»
Победитель программы «Особый взгляд» Канн — второй фильм ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко, снятый на осетинском языке с русскими субтитрами. Это история про пережившую Беслан кавказскую девушку Аду, мечтающую сбежать из-под удушающей гиперопеки властного отца.
С 25 сентября
Фильм «Клаустрофобы 2: Лига выживших»
Сиквел слэттера (предельно кровавый поджанр хорроров), идейно явно выросшего из пыточной франшизы «Пила». Правда, ловушки тут немного другие — это некогда популярные по всему миру квесты-комнаты, цена выхода из которых — жизнь. Фильм должен был оказаться в прокате еще в мертвый летний сезон, но релиз перенесли.
С 23 сентября
Фильм «Холодный расчет»
Сценарист «Таксиста», «Бешеного быка» и «Последнего искушения Христа» Пол Шредер снял триллер про покер с Оскаром Айзеком в главной роли. Тот играет бывшего военного, служившего в тюрьме Абу-Грейб. Фильм был участником Венецианского кинофестиваля в этому году.
С 23 сентября
Луна
Пятница, 24 сентября
Лекция «Золотой век и цифровой концлагерь: утопии технооптимизма и технопессимизма в наших взглядах на будущее»
18:00
Политолог Екатерина Шульман в пятницу прочтет лекцию в «Манеже» — это часть публичной программы выставки «New nature» арт-группы Recycle. Она расскажет, как государство меняется с развитием технологий и как быть при этом человеку. Регистрация уже закрылась, но будет трансляция на сайте выставки.
Концерт группы «Сплин»
У концерта поменялась дата и площадка, но в пятницу группа «Сплин» все же должна выступить — в БКЗ «Октябрьский». На повестке — презентация альбома «Вира и майна», но все хиты от «Романса» до «Орбита без сахара» бэнд Александра Васильева, конечно, тоже споет.
Концерт Луны
20:00
Чувственная украинская дива «душевного попа» Кристина Луна споет об интимном и телесном в традициях лучшей русскоязычной эстрады 1990-х: и об игре в полиаморию, и о грустных дэнсах, и о крошке Бэмби с Алисой. Если, конечно, концерт в клубе «Морзе» не отменят в последний момент.
Концерт Dakooka
В лайвах украинская инди-певица Dakooka окончательно перешла от бойких речитативов под пианино в духе новой искренности к нетривиальному электропопу, в котором миксует стихи Бродского с собственными цепкими рифмами. А в июле у Кати вышел новый альбом «31006», треки из которого в клубе «Акакао» тоже прозвучат.
Вечеринка «Catch Yours»
22:00
Клуб «К-30» на Кожевенной линии закрывает сезон. В рамках последнего уикенда работы пространства на двух сценах его музыкального двора пройдет итоговое событие серии «Catch Yours» — с лайвом группы «Труд» и первым петербургским выступлением проекта YOURA продюсера и основателя группы «Грибы» Юрия Бардаша.
Сериал «Основание»
Визионерская экранизация одноименной эпической саги Айзека Азимова. Врач Гэри Селдон предсказывает неминуемый крах Империи. Вместе с отрядом сторонников он отправляется к дальним рубежам галактики, стремясь создать Основание – попытку восстановить и защитить будущее цивилизации. В сериале сыграли лауреаты премии «Эмми» Джаред Харрис и Ли Пейс, а также восходящие звезды Лу Ллобелл и Ли Харви. Шоураннером проекта стал Дэвид С. Гойер, соавтор фильмов о Бэтмене Кристофера Нолана, а среди исполнительных продюсеров — дочь Азимова Робин.
С 24 сентября, Apple TV+
Дмитрий Шостакович
Суббота, 25 сентября
Seaside Bazaar
12:00
В выходные (25 и 26 сентября) в «Севкабель Порту» после нескольких переносов все же должна пройти городская ярмарка дизайна, локальной идентичности и современной культуры Seaside Bazaar — ее запустил сам кластер. Обещают более 200 участников и настоящие сокровища у моря от локальных брендов.
Кинопоказы спектакля «Сережа»
16:00
В рамках фестиваля «Золотая маска в кино» в «Авроре» покажут спектакль «Сережа» Дмитрия Крымова. Это вольная интерпретация «Анны Карениной», в которой главные роли играют Мария Смольникова и Анатолий Белый. В прошлом году постановка получила сразу две «маски» — за лучшую режиссеру и женскую роль.
Открытие сезона в филармонии
20:00
В субботу в большом зале филармония откроет свой 101-ый сезон симфонией №7 Шостаковича («Ленинградской»). Она прозвучит в исполнении ее оркестра, дирижер — Николай Алексеев. Концерт посвящен сразу двум датам: 80-летию начала блокады и дню рождения Дмитрия Шостаковича.
Спектакль «LUNAPARK»
Воскресенье, 26 сентября
Концерт Альбины Шагимуратовой и Ивари Ильи
19:00
В воскресенье в концертном зале Мариинского театра (после нескольких переносов) все же выступит колоратурное сопрано Альбина Шагимуратова, аккомпанировать ей будет пианист Ивари Илья. Прозвучат романсы Глинки, Римского-Корсакова, Рахманинова и Три сонета Петрарки для голоса и фортепиано Франца Листа.
Спектакль «LUNAPARK»
В основе иммерсивной постановки — работа знаменитого швейцарского режиссера итальянского происхождения Даниэле Финци Паска, автора зрелищных церемоний закрытия Олимпийских игр в Турине и Сочи. Это российская версия его «LUNAPARK» — вдохновленного фильмами Феллини проекта о памяти и ностальгии. Как и всегда у Финци Паски, здесь много блесток, ностальгии и нежности — спектакль посвящен его жене, которой не стало в 2016 году. Построен «LUNAPARK» в специально переосмысленном под него пространстве «Люмьер-Холл». Подробнее о проекте читайте здесь.
До 10 октября
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