Чем заняться в Петербурге со 9 по 15 августа

Выставка «Гарсиа де Марина. Ахрония», Эрарта

В Эрарте с четверга стартует выставка испанского фотографа-сюрреалиста Гарсиа де Марины. Его работы — монохромные и лаконичные изображения, не имеющий названий, так как любое определение, на его взгляд, уже сковывает фантазию зрителя. Поэтому для его расчесок с шипами и яиц с кухонными лопатками, похожими на ноги цыпленка, могут быть самые разные интерпретации.

С 12 августа по 31 октября

Сериал «Джетлаг»

В виде фильма проект Михаила и Лили Идовых вышел в российский прокат в июле. В расширенной сериальной версии — целых шесть эпизодов, более широко в ней дадут линию про Набокова, картину о котором якобы снимают герои «Джетлага». Центральная пара Жени и Никиты (Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев), со ссоры которых в аэропорту сюжет и начинается, конечно же, вернется. Как и персонажи Ксении Раппопорт, Егора Корешкова, Полины Долиндо, Полины Ауг, Марии Иваковой, Даниэля Шейка, Марии Смольниковой и Александра Горелова.

С 12 августа, more.tv

Сериал «Выжившие»

Спродюсированный Борисом Хлебниковым и снятый Андреем Прошкиным проект должен был выйти до пандемии, но она поменяла и сами планы, и его структуру. Теперь «Выжившие» — это основной сериал про недалекое будущее и несколько веб-спин-оффов. Люди на Земле, согласно сюжету, умирают, если их вовремя не разбудить — так действует особый сонный вирус. Несколько выживших персонажей (их играют Дарья Екамасова, Филипп Авдеев, Алексей Филимонов, Артур Смольянинов и другие) пытаются адаптироваться к новым реалиям. Среди сценаристов — Александр Лунгин, Роман Волобуев и Елена Ванина.

С 12 августа, Okko

Фильм «Магия лунного света»

В США Вуди Аллена в полной мере коснулась «культура отмены» (хотя его кейс более чем спорный, в отличие от, скажем, дела Харви Вайнштейна и недавний документальный фильм HBO «Аллен против Фэрроу» лишнее тому доказательство). В России его картины все также любят, выпускают в прокат и даже устраивают им повторные релизы. Так, в августе на больших экранах вновь можно увидеть романтическую комедию о любви и сеансах магии с разоблачением.

С 12 августа

Фильм «Главный герой»

Из-за пандемии Disney переносили несколько раз премьеру фантастической комедии с Райном Рейнальдсом и Джоди Комер («Убивая Еву»). Тем не менее в середине августа фильм о сотруднике банка, который узнает, что все вокруг — компьютерная игра, все же выходит в прокат. И да, это история не о философских вопросах в стиле «Матрицы», а более прагматичная вещь — про готовность переписать код своей собственной жизни, став из второстепенного главным героем.

С 12 августа

Фильм «Не дыши 2»

Сиквел фильма ужасов про слепого старика Нормана, скрывающего кровавые тайны прошлого. Его по-прежнему играет Стивен Лэнг, а режиссером продолжения стал продюсер первой части «Не дыши» и «Зловещих мертвецов» Родольфо Саягес — для него это дебют.

С 12 августа

Фильм «Аннетт»

Драматический мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр (по мотивам песен группы Sparks) попал на кинотеатральные экраны прямиком из основной программы Каннского кинофестиваля этого года. Там он получил награды за лучшую режиссуру и работу композитора. Это история стендап-комика, который вместе с маленькой дочерью переживает смерть жены — оперной певицы. Все совпадения с реальной жизнью Леоса Каракса (как и обычно у него) случайны и не случайны.

С 12 августа

Фильм «Один на один»

Трогательная драма Уберто Пазолини («Мужской стриптиз») с Джеймсом Нортоном в главной роли рассказывает историю отца-одиночки, который узнает, что смертельно болен, и пытается найти новую семью своему маленькому сыну. В прошлом году фильм участвовал в конкурсе Венецианского кинофестиваля.

С 12 августа

Фильм «Эвакуация»

Обаятельный фильм из программы фестиваля SXSW создан небольшой группой друзей-дебютантов в кино. Это комедийный роуд-муви о Джейми и ее сестре. В разгар пандемии они отправляются в путешествие через всю Америку, чтобы вызволить из дома престарелых пандемии бабушку.

С 12 августа