Чем заняться в Петербурге со 9 по 15 августа

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: премьера спектакля «Одиссея» в театре «Балтийский дом», последний шанс увидеть выставку Ильи Федотова- Федорова «Мотылек и летучая мышь летят на свет», а также фильмы «Аннетт» и «Магия лунного света» в прокате.
Понедельник, 9 августа
Лекция Мифы о раздельном сборе отходов»
18:00
В «Манеже» к выставке New Nature арт-группы Recycle приурочены лекции на разные темы. Например, в понедельник Екатерина Алексеева и Анастасия Кувшинова из движения «РазДельный Сбор», а также Карина Сидун, из компании «Петро-Васт», занимающейся вывозом отходов в Петербурге, расскажут про переработку в России. Что уже сделано, а к чему еще только предстоит стремиться. Вход по регистрации и билету на выставку или абонементу.
Спектакль «Киса», «Приют комедианта»
19:00
Режиссер Семен Серзин после съемок своего дебюта «Человека из Подольска» и главной роли в фильме «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова вернулся на сцену «Приюта комедианта» с постановкой о Кисе Воробьянинове из «12 стульев». Его будут играть Евгений Перевалов и сам Серзин (уточняйте состав перед спектаклем). Роль Остапа делят Илья Дель и Алексей Ведерников.
Спецпоказ фильма «Аннет»
19:00
В киноцентре «Мираж. Озерки» за несколько дней до старта проката (он с 12 августа) покажут мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр. Перед сеансом будет дискуссия про группу Sparks, на основе песен которой построен фильм.
Лекция «Мета-мета и пост-пост: возвращение больших нарративов»
19:30
В лектории музея «Гараж»в Новой Голландии художник, критик и куратор Андрей Шенталь поделится наблюдениями за возвращением больших нарративов в искусство, попытается объяснить возможные причины их распространения и предложит критику таких практик на примере работ нескольких российских художников. Вход свободный по регистрации.
Сериал «Псы резервации»
Проект режиссера с индейскими корнями Стерлина Харьо по его совместному с Тайкой Вайтити («Реальные упыри», «Кролик Джоджо») сценарию основан на его воспоминаниях о детстве. Это история про живущих в резервации для коренных американцев подростках, которые не самыми легальными способами пытаются заработать и накопить деньги, чтобы уехать из родной Оклахомы в Калифорнию. И да, услышав название, гнать первую ассоциацию с «Бешеными псами» Тарантино не стоит. Персонажи своими костюмами намекают, что все совпадения тут не случайны.
С 9 августа, Hulu
Вторник, 10 августа
Онлайн-лекция «Человек – машина? Борьба метафор в истории науки»
18:00
Во вторник серия лекций к выставке New Nature в «Манеже» продолжится онлайн-выступлением историк науки и техники, преподавателя Массачусетского технологического института (MIT) Вячеслава Геровича. Он расскажет, как сейчас строятся отношения человека и искусственного интеллекта. Участие бесплатное, но по предварительной регистрации.
Лекция «Ар-деко и стилевой параллелизм в архитектуре 1930-х годов»
19:30
Московский архитектор Андрей Бархин прочтет в Новой Голландии лекцию о противоречивом и полном пафоса периоде зодчества — 1930-х в СССР. Он попробует доказать, что это было не только про «сталинский ампир», но и вообще про общемировое проявление модернизма. Вход свободный по регистрации.
Выставка «Рисуя жизнь: Борис Власов, Александр Сколозубов», МИСП
Музей искусства Санкт-Петербурга (МИСП) подготовил экспозицию-дилогию графиков Бориса Власова и Александра Сколозубова. Ровесники (оба родились в одном и том же 1936 году, хотя Борис прожил лишь до 1981-го, тогда как Александр застал и начало нулевых) и друзья они считаются наследниками «Ленинградской школы графики» 1920-30-х. Их рисунки исследуют бытовые сценки —на пляже, в электричке и других жизненных и обыденных ситуациях.
С 10 августа по 5 сентября
Выставка Ильи Федотова-Федорова «Мотылек и летучая мышь летят на свет», Anna Nova
На этой неделе — последний шанс увидеть «18+» выставку Ильи Федотова-Федорова. У проекта несколько отправных смысловых точек: бабочка как синоним трансформации (в том числе трансгендерного перехода) и летучая мышь — животное, которое легко становится изгоем среди своих же сородичей, если поставить с ней эксперимент определенным образом. Исследование восприятия «Других» и есть центральная тема экспозиции. На первом этаже будет тотальная инсталляция с перфомансами от vogue-танцоров, на втором — видеоарт как раз под названием «Мотылек и летучая мышь летят на свет». Подробнее о проекте мы писали здесь.
До 14 августа
Мюзикл «Дорогой мистер Смит», «Приют комедианта»
19:00
Во вторник, среду и четверг в «Приюте комедианта» продолжаются премьерные показы редкого для камерного театра жанра — мюзикла. Это постановка Алексея Франдетти по мотивам бродвейского спектакля «Daddy-Long-Legs». По сюжету юной Джуди Эббот неизвестный покровитель оплачивает учебу в престижном колледже при всего одном условии: она должна постоянно писать ему. Главные роли поют Юлия Дякина из «Орфея & Эвридики» и звезда «Бала вампиров» Иван Ожогин.
Среда, 11 августа
Лекция «Mobilis in mobile»: мобильные коммуникации современного номада»
19:00
Социолог Ольга Бредникова расскажет в «Манеже», как мобильность понимается в современном мире. В первую очередь, речь пойдет о миграции людей из Средней Азии в города России. Вход по регистрации и билету на выставку New Nature или абонементу.
Спецпоказ фильма «Питер FM»
19:30
Ромком Оксаны Бычковой про то, как диджей Маша и архитектор Максим не могут встретиться в Петербурге — пожалуй, уже символ летнего сезона. В очередной раз пересматривать его лучше, конечно, на большом экране — в киноцентре «Родина».
Лекция «Не с первых нот. Мастер-класс композитора по осознанному слушанию»
19:30
Преподаватель СПбГУ и композитор Владимир Раннев расскажет в лектории Новой Голландии, как слушать сложно устроенную академическую музыку, которая, по данным нейробиологов, отлично развивает когнитивные способности. Вход свободный по регистрации.
Спецпоказ фильма «Мир у твоих ног»
20:00
В кластере «Третье месте» показывают фильмы про урбанистику — совместно с арт-объединением «Coolсonnections». В среду это будет документальная лента о 37-летнем жителе Нью Йорка. Каждый день на протяжении шести лет он пешком гуляет по городу, открывая его новые уголки (и вместо работы тоже).
Выставка «Лиза Бобкова. Жест немного застревает», Учебный музей прикладного искусства академии им. Штиглица
Художница Лиза Бобкова окончила академию имени Штиглица. И в Учебном музее при своей альма-матера она покажет две скульптурные инсталляции и графическую серию. Рисунки и работа с металлическими конструкциями, в общем-то, и есть две доминанты творчества Лизы. Проект подготовлен при поддержке MYTH Gallery.
С 11 августа по 5 сентября
Гастроли балетной труппы из Владивостока, Мариинский театр
На исторической сцене Мариинского театра до конца недели балетная труппа из филиала во Владивостоке (Приморская сцена) показывает свои версии двух спектаклей — «Спящей красавицы» и «Жизель». Оба названия — в постановке Эльдара Алиева.
Сериал «Что, если…?»
Прием фан-фикшн перекочевал из многочисленных пабликов поклонников вселенной Marvel в полноценный сценарий анимационной антологии. Она посвящена гипотетическим альтернативным событиям, которые могли бы произойти вместо того, что случилось в киноверсиях. Большинство персонажей озвучили актеры из оригиналов: от Тома Хиддлстона (Локи) до Криса Хемсворта (Тор).
С 11 августа, Disney+
Четверг, 12 августа
Выставка «Гарсиа де Марина. Ахрония», Эрарта
В Эрарте с четверга стартует выставка испанского фотографа-сюрреалиста Гарсиа де Марины. Его работы — монохромные и лаконичные изображения, не имеющий названий, так как любое определение, на его взгляд, уже сковывает фантазию зрителя. Поэтому для его расчесок с шипами и яиц с кухонными лопатками, похожими на ноги цыпленка, могут быть самые разные интерпретации.
С 12 августа по 31 октября
Сериал «Джетлаг»
В виде фильма проект Михаила и Лили Идовых вышел в российский прокат в июле. В расширенной сериальной версии — целых шесть эпизодов, более широко в ней дадут линию про Набокова, картину о котором якобы снимают герои «Джетлага». Центральная пара Жени и Никиты (Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев), со ссоры которых в аэропорту сюжет и начинается, конечно же, вернется. Как и персонажи Ксении Раппопорт, Егора Корешкова, Полины Долиндо, Полины Ауг, Марии Иваковой, Даниэля Шейка, Марии Смольниковой и Александра Горелова.
С 12 августа, more.tv
Сериал «Выжившие»
Спродюсированный Борисом Хлебниковым и снятый Андреем Прошкиным проект должен был выйти до пандемии, но она поменяла и сами планы, и его структуру. Теперь «Выжившие» — это основной сериал про недалекое будущее и несколько веб-спин-оффов. Люди на Земле, согласно сюжету, умирают, если их вовремя не разбудить — так действует особый сонный вирус. Несколько выживших персонажей (их играют Дарья Екамасова, Филипп Авдеев, Алексей Филимонов, Артур Смольянинов и другие) пытаются адаптироваться к новым реалиям. Среди сценаристов — Александр Лунгин, Роман Волобуев и Елена Ванина.
С 12 августа, Okko
Фильм «Магия лунного света»
В США Вуди Аллена в полной мере коснулась «культура отмены» (хотя его кейс более чем спорный, в отличие от, скажем, дела Харви Вайнштейна и недавний документальный фильм HBO «Аллен против Фэрроу» лишнее тому доказательство). В России его картины все также любят, выпускают в прокат и даже устраивают им повторные релизы. Так, в августе на больших экранах вновь можно увидеть романтическую комедию о любви и сеансах магии с разоблачением.
С 12 августа
Фильм «Главный герой»
Из-за пандемии Disney переносили несколько раз премьеру фантастической комедии с Райном Рейнальдсом и Джоди Комер («Убивая Еву»). Тем не менее в середине августа фильм о сотруднике банка, который узнает, что все вокруг — компьютерная игра, все же выходит в прокат. И да, это история не о философских вопросах в стиле «Матрицы», а более прагматичная вещь — про готовность переписать код своей собственной жизни, став из второстепенного главным героем.
С 12 августа
Фильм «Не дыши 2»
Сиквел фильма ужасов про слепого старика Нормана, скрывающего кровавые тайны прошлого. Его по-прежнему играет Стивен Лэнг, а режиссером продолжения стал продюсер первой части «Не дыши» и «Зловещих мертвецов» Родольфо Саягес — для него это дебют.
С 12 августа
Фильм «Аннетт»
Драматический мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр (по мотивам песен группы Sparks) попал на кинотеатральные экраны прямиком из основной программы Каннского кинофестиваля этого года. Там он получил награды за лучшую режиссуру и работу композитора. Это история стендап-комика, который вместе с маленькой дочерью переживает смерть жены — оперной певицы. Все совпадения с реальной жизнью Леоса Каракса (как и обычно у него) случайны и не случайны.
С 12 августа
Фильм «Один на один»
Трогательная драма Уберто Пазолини («Мужской стриптиз») с Джеймсом Нортоном в главной роли рассказывает историю отца-одиночки, который узнает, что смертельно болен, и пытается найти новую семью своему маленькому сыну. В прошлом году фильм участвовал в конкурсе Венецианского кинофестиваля.
С 12 августа
Фильм «Эвакуация»
Обаятельный фильм из программы фестиваля SXSW создан небольшой группой друзей-дебютантов в кино. Это комедийный роуд-муви о Джейми и ее сестре. В разгар пандемии они отправляются в путешествие через всю Америку, чтобы вызволить из дома престарелых пандемии бабушку.
С 12 августа
Пятница, 13 августа
Спектакль «Сталлоне Любовь Корова», театр «Суббота»
19:30
В пятницу театр «Суббота» в камерном пространстве «Флигель» показывает весеннюю премьеру — постановку обладателя «Золотой маски» Кирилла Люкевича. Это, по сути, два спектакля по мотивам двух же пьес. «Кто храбрее Сильвестра Сталлоне» Анастасии Шумиловой и «Корова» Лены Петуховой стали лауреатами конкурса коротких пьес «Stories», который проводит «Суббота».
Концерт «ПТВП»
Камерный клуб «Время N» продолжает принимать у себя музыкантов, чьи концерты были отменены на других площадках. На этот раз это группа «Последние танки в Париж»и их бессменный лидер — андеграундный поэт и музыкант Леха Никонов.
Спецпоказ фильма «Вечный свет»
23:00
В пятницу, 13-е, в кластере «Третье место» покажут ироничный хоррор Гаспар Ноэ о мире моды, кино и ведьмах с Шарлоттой Генсбур в главной роли. Про картину на специальном сеансе подробно расскажет кинокритик Ксения Ильина.
Сериал «Пропащий»
Французская экранизация романа-бестселлера американца Харлана Кобена про юношу Гийома (Финнегэн Олдфилд), вокруг которого происходят странные события. 10 лет назад он потерял брата и девушку, теперь таинственным образом исчезла его нынешняя возлюбленная. Режиссером проекта стал Хуан Карлос Медина («Открытия ведьм»).
С 13 августа, Netflix
Суббота, 14 августа
Лекция «Будущее – люди, роботы или стихии: того ли мы боимся?»
15:00
В «Манеже» психолог и маркетинговый аналитик в компании JetBrains Янина Ледовая поговорит об исследованиях будущего и какую роль в них играют соцсети. Вход по регистрации и билету на выставку New Nature или абонементу.
Спектакль «Одиссея», «Балтийский дом»
19:00
Театр-фестиваль «Балтийский дом» открывает новый сезон (юбилейный!) премьерой спектакля Андрея Прикотенко. Это вольная интерпретация истории об Одиссее — поэму Гомера Прикотенко осовременил, написав на ее основе собственную пьесу о невероятных приключениях и тоске по родным и дому. Показы будут 14 и 15 августа.
Фестиваль «Музыки мира»
В субботу и воскресенье на двух площадках — Музей музыки (Шереметевский дворец) и ТЮЗа им. Брянцева — пройдет этнический фестиваль «Музыки мира» с бесплатными мастер-классами и перфомансами. Участников, например, научат играть на гуслях и балалайке. В программе также концерты фольклорных групп Juna, Go Kirtan, Settlers и многих других.
Фильм «Остров проклятых»
Полный сюжетных твистов детективный триллер Мартина Скорсезе с Леонардо ДиКаприо и Марком Руффало выходит в повторный прокат. Впрочем, будет ли разгадка тайны психиатрической клиники и ее обитателей действовать также эффектно, если вы фильм уже смотрели, вопрос спорный.
С 14 августа
Воскресенье, 15 августа
Лекция «Майя Дерен. Кино как мифологический опыт»
16:00
В киноклубе журнала «Сеанс» кинокритик Андрей Карташов расскажет про Майю Дерен — режиссера, художницу, танцовщицу и исследовательницу гаитянского вудуизма, которую считают одной из родоначальниц американского киноавангарда. Вход свободный по регистрации.
Спецпоказ фильма «Ненависть»
18:40
Почти за неделю до старта проката в «Авроре» покажут фильм Матье Кассовица с Венсаном Касселем в одной из главных ролей «Ненависть». Про черно-белую ленту о насилии расскажет музыкальные журналист Артем Макарский.
Концерт Kedr Livanskiy
19:00
Яна Кедрина (ака Kedr Livanskiy) в воскресенье все же выступит (если не будет очередной отмены) в клубе «К-30» с видом на залив. Повод более чем особенный — она в последний раз исполнит программу альбома «Your Need». Локальная поддержка будет от инди-певицы Луни Аны.
Концерт группы «Арсений Креститель»
20:00
Во дворе бара Union ровно в середине последнего месяца лета выступит инди-группа «Арсений Креститель» Арсения Морозова из Sonic Death. В этой реинкарнации он вместе с бэндом играет более лиричные и мечтательные песни, хотя и про призрака и униполярную депрессию.
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