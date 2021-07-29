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Роспотребнадзор одобрил один водоем для купания в Петербурге

Для купания Роспотребнадзор одобрил только один водоем — Суздальское озеро (Верхнее).

  • Фото: Shutterstock.com

     

Эксперты Роспотребнадзора проверили состояние водных акваторий пляжей Петербурга. Всего на 29.07.2021 отобрано 240 проб водных объектов на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели. 

В результате проверки только одно озеро оказалось пригодным для купания — Верхнее Суздальское, расположенное на севере города. 

Из-за того, что остальные водоемы не соответствуют требованиям санитарного законодательства, Управление не рекомендует в них купаться.

Напомним, что Роспотребнадзор с мая текущего года проводит проверки качества воды в разных водоемах.

Ранее стало известно, как исследуют качество воды в водоемах и почему купаться в некоторых  — опасно для здоровья.

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