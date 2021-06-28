Чем заняться в Петербурге на неделе с 28 июня по 4 июля

Международный фестиваль театров кукол

В БТК с четверга стартует международный фестиваль театров кукол, магистральная тема которого — молодость. Программа невероятно обширна и интересна. Это, например, постановка «Айяччо: история одного клоуна» Романа Бокланова (на его «Похороните меня за плинтусом» постоянно солд-аут!) или спектакль для взрослых «Зависть» Михаила Кулишкина по повести Юрия Олеши. Все подробности здесь.

C 1 по 7 июля

Выставка Барри Файнштейна «Bob Dylan & others», KGallery

Работы культового американского фотографа Барри Файнштейна, чьи снимки стали обложками для более чем 500 альбомов, в России покажут впервые. Это, например, серия портретов Боба Дилана — Файнштейн был эксклюзивным хроникером его турне в 1960-х и 1970-х. Также обещают фото Дженис Джоплин, Эрика Клэптона, Джорджа Харрисона, Микка Джаггера и многих других.

С 1 июля до 5 сентября

Выставка «НЭП: хлеба и зрелищ!», Музей театрального и музыкального искусства

К 100-летию НЭПа (новой экономической политики) в музее театрального и музыкального искусства подготовил выставочный проект о петроградского-ленинградских театрах 1920-30-х. Тогда правил бал легкий жанр, частные институции и антрепризы. Уставшие от ужасов гражданской войны люди жаждали развлечений и простых радостей жизни. Покажут сценические костюмы, эскизы сценографий, фотографии, афиши и рекламные плакаты.

С 1 июля по 8 ноября

Концерт Семена Альтов

19:00

В четверг писатель-сатирик Семен Альтов выступит во Дворце искусств Ленинградской области (так теперь называется бывший ДК Горького). Тема вечера звучит, как «Мир уцелел, потому что смеялся». И с этим сложно поспорить.

Спецпоказ фильма «Крос»

19:00

Первый сезон кинолаборатории Дома Радио завершается показом фильма Глеба Середы «Крос» — истории двух подростков-скейтеров, которые однажды вдруг отправляются за пределы города под андеграудную электронику от объединения Johns Kingdom. Фильм получил специальное упоминание от жюри Beat Film Festival с формулировкой «за атмосферную работу с изображением и звуком и умение запечатлеть молодость». Вход свободный по регистрации.

Концерт Петра Налича

19:30

Автор мем-хита «Гитар» и участник «Евровидения» Петр Налич в четверг выступит в Social Club — в камерном формат. Это небольшая гарантия, что концерт не отменят в последний момент, как часто бывает в последнее время.

Закрытие сезона в филармонии

20:00

Закрытие сезона (проходящего под эгидой столетия) филармония завершаетт концертом одного из самых известных пианистов мира Бориса Березовского. Он выступит в сопровождении оркестра под управлением Николая Алексеева. Прозвучат Концертная фантазия Чайковского и монументальная Вторая симфония Рахманинова.

Спецпоказ фильма «Квадрат»

21:00

Победитель Каннского кинофестиваля 2017 года — сатирический фильм Рубена Эстлунда «Квадрат» про совриск и реальности — в четверг покажут в кластере «Третье место». Киносеансы — их совместный проект с прокатной компанией «A-ONE».

Фильм «Амели»

Ромком Жан-Пьера Жене навсегда влюбил весь мир в интровертную официантку с Монмартра с удивительным внутренним миром и со сложностями в коммуникации с внешним. А сыгравшую Амели Одри Тоту сделал настоящей звездой. В нулевых все хотели каре с челкой, как у нее, и фиксировали свои собственные списки милых странностей — даже если крем-брюле с сахарной корочкой в них не фигурировал. Сейчас мысль о том, как здорово быть собой, даже если ты совсем не похож на других, уже кажется трюизмом. Но магия «Амели» не только и не столько в содержании. Она по большому счету в форме — радостном карнавале зеленовато-алой гаммы, где все в итоге счастливы. В честь 20-летия картина выходит в повторный прокат в России.

С 1 июля

Фильм «Самая безумная свадьба»

Традиционно почти мертвый для кинопроката летний сезон часто приносит в кинотеатры фильмы прошлогодние и даже позапрошлогодние. Так, французская комедия, переведенная в России ради маркетинговых целей как «Самая безумная свадьба», — 2019-го. Это сиквел «Безумной свадьбы», где все те же герои будут вновь смешить «неполиткорректным юмором». Завязка тут — страшный сон сторонников Марин Ле Пен: четыре дочери французских буржуа вышли замуж за еврея, китайца, араба и африканца.

С 1 июля

Фильм «Начать с нуля»

А вот и итальянский хит прошлого года — комедия о 40-летней Джулии, которую не устраивает ее жизнь. Набор раздражителей в ней вполне традиционный: инфантильный бойфренд-художник, донимающий ночными смс бывший, недалекая коллега-блогер чуть за 20 и нарушающая личные границы лучшая подруга. Героиня Валентины Лодовини («Папаши», «Коко Шанель») будет пытаться со всем этим совладать вполне российскими способами: обнулением.

С 1 июля

Фильм «Джетлаг»

Драмеди Михаила Идова с романтическими интонациями про то, как с любимыми не надо расставаться. А если уж это произошло — например, вы поссорились прямо в аэропорту и полетели в разные стороны света — тогда надо благодарно принимать весь происходящий с вами дальнейший опыт. Ключевую пару — Женю и Никиту — играют Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев, в касте также Полина Ауг, Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Мария Ивакова и даже Даниэль Шейк.

С 1 июля