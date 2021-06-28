Чем заняться в Петербурге на неделе с 28 июня по 4 июля

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: Пласидо Доминго в Мариинском театре, выставка Барри Файнштейна в KGallery, Международный фестиваль театров кукол в БТК, концерт «Аквариума» на крыше и повторный прокат ромкома «Амели» в честь его 20-летия.
Понедельник, 28 июня
Опера «Самсон и Далила», Мариинский-2
19:00
В знаменитой опере Камиля Сен-Санса Пласидо Доминго выступит как дирижер. Главные партии в этот вечер поют Екатерина Семенчук и Иван Гынгазов. Оперу «Самсон и Далила» показывают в рамках фестиваля «Звезды белых ночей».
Лекция «Где обитают гибридные исследования?»
19:30
В «Павильоне» Новой Голландии в понедельник философ и куратор Posthuman Studies Lab Никита Сазонов расскажет про гибридные исследования в науке и искусстве — почему они порождается в большей степени из-за флюидности самих объектов. Вход свободный по регистрации.
Фестиваль «Набоковские дни»
С понедельника в Петербурге стартует фестиваль, посвященный Набокову. Обещают презентации книг самого Владимира Владимировича и о нем, научную конференцию с выступлением лучших специалистов по его творчеству (трансляцию будет на YouTube-канале Пушкинского дома) и экскурсию по значимым для него местам города. Подробнее здесь.
С 28 июня по 5 июля
Спецпоказ фильма «Истина в квеври»
21:00
В понедельник на «Ленфильме» покажут картину о так называемом оранжевом вине авторства Леонида Парфенова и его бессменного режиссера Сергея Нурмамеда. В частности, речь в нем идет о грузинской традиции производства amber wine — его выдерживают в так называемых квеври (амфорах без ручек). После сеанса Леонид Парфенов расскажет про фильм лично — правда, не в офлайне, а по скайпу.
Вторник, 29 июня
Лекция «100 лет архитектору Васильковскому»
19:30
В лектории журнала «Проект Балтия» в Новой Голландии художник-керамист Михаил Копылков расскажет про архитектора Владимира Васильковского — автора Итальянского моста и телебашни. Вход свободный по регистрации.
Квартеты Дмитрия Шостаковича
21:00
Солисты оркестра musicAeterna скрипачи Дмитрий Бородин и Иван Субботкин (скрипка), альтист Наил Бакиев и виолончелист Раббани Алдангор исполнят в Доме Радио струнные квартеты 3 и 8 Дмитрия Шостаковича. Оба сочинения посвящены войне и памяти жертв фашизма.
Среда, 30 июня
Спецпоказ фильма «Джетлаг»
19:30
За день до старта проката Михаил Идов представит на «Ленфильме» свою драмеди «Джетлаг». О картине про расставания и встречи он расскажет вместе с женой и соавтором сценария Лили Идовой и актрисой картины Полиной Долиндо.
Сарсуэла с Пласидо Доминго, Мариинский-2
20:00
Пласидо Доминго — большой поклонник сарсуэлы (так называют испанскую оперетту). Когда-то ее легендами были его родители. На второй сцене Мариинского театра прозвучат фрагменты сарсуэл Херонимо Хименеса, Ревериано Соутульо и Хуана Верта, Асенхо Барбьери, Хосе Серрано и других.
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Bob Dylan, Aust Ferry, Bristol, England, 1966
Четверг, 1 июля
Международный фестиваль театров кукол
В БТК с четверга стартует международный фестиваль театров кукол, магистральная тема которого — молодость. Программа невероятно обширна и интересна. Это, например, постановка «Айяччо: история одного клоуна» Романа Бокланова (на его «Похороните меня за плинтусом» постоянно солд-аут!) или спектакль для взрослых «Зависть» Михаила Кулишкина по повести Юрия Олеши. Все подробности здесь.
C 1 по 7 июля
Выставка Барри Файнштейна «Bob Dylan & others», KGallery
Работы культового американского фотографа Барри Файнштейна, чьи снимки стали обложками для более чем 500 альбомов, в России покажут впервые. Это, например, серия портретов Боба Дилана — Файнштейн был эксклюзивным хроникером его турне в 1960-х и 1970-х. Также обещают фото Дженис Джоплин, Эрика Клэптона, Джорджа Харрисона, Микка Джаггера и многих других.
С 1 июля до 5 сентября
Выставка «НЭП: хлеба и зрелищ!», Музей театрального и музыкального искусства
К 100-летию НЭПа (новой экономической политики) в музее театрального и музыкального искусства подготовил выставочный проект о петроградского-ленинградских театрах 1920-30-х. Тогда правил бал легкий жанр, частные институции и антрепризы. Уставшие от ужасов гражданской войны люди жаждали развлечений и простых радостей жизни. Покажут сценические костюмы, эскизы сценографий, фотографии, афиши и рекламные плакаты.
С 1 июля по 8 ноября
Концерт Семена Альтов
19:00
В четверг писатель-сатирик Семен Альтов выступит во Дворце искусств Ленинградской области (так теперь называется бывший ДК Горького). Тема вечера звучит, как «Мир уцелел, потому что смеялся». И с этим сложно поспорить.
Спецпоказ фильма «Крос»
19:00
Первый сезон кинолаборатории Дома Радио завершается показом фильма Глеба Середы «Крос» — истории двух подростков-скейтеров, которые однажды вдруг отправляются за пределы города под андеграудную электронику от объединения Johns Kingdom. Фильм получил специальное упоминание от жюри Beat Film Festival с формулировкой «за атмосферную работу с изображением и звуком и умение запечатлеть молодость». Вход свободный по регистрации.
Концерт Петра Налича
19:30
Автор мем-хита «Гитар» и участник «Евровидения» Петр Налич в четверг выступит в Social Club — в камерном формат. Это небольшая гарантия, что концерт не отменят в последний момент, как часто бывает в последнее время.
Закрытие сезона в филармонии
20:00
Закрытие сезона (проходящего под эгидой столетия) филармония завершаетт концертом одного из самых известных пианистов мира Бориса Березовского. Он выступит в сопровождении оркестра под управлением Николая Алексеева. Прозвучат Концертная фантазия Чайковского и монументальная Вторая симфония Рахманинова.
Спецпоказ фильма «Квадрат»
21:00
Победитель Каннского кинофестиваля 2017 года — сатирический фильм Рубена Эстлунда «Квадрат» про совриск и реальности — в четверг покажут в кластере «Третье место». Киносеансы — их совместный проект с прокатной компанией «A-ONE».
Фильм «Амели»
Ромком Жан-Пьера Жене навсегда влюбил весь мир в интровертную официантку с Монмартра с удивительным внутренним миром и со сложностями в коммуникации с внешним. А сыгравшую Амели Одри Тоту сделал настоящей звездой. В нулевых все хотели каре с челкой, как у нее, и фиксировали свои собственные списки милых странностей — даже если крем-брюле с сахарной корочкой в них не фигурировал. Сейчас мысль о том, как здорово быть собой, даже если ты совсем не похож на других, уже кажется трюизмом. Но магия «Амели» не только и не столько в содержании. Она по большому счету в форме — радостном карнавале зеленовато-алой гаммы, где все в итоге счастливы. В честь 20-летия картина выходит в повторный прокат в России.
С 1 июля
Фильм «Самая безумная свадьба»
Традиционно почти мертвый для кинопроката летний сезон часто приносит в кинотеатры фильмы прошлогодние и даже позапрошлогодние. Так, французская комедия, переведенная в России ради маркетинговых целей как «Самая безумная свадьба», — 2019-го. Это сиквел «Безумной свадьбы», где все те же герои будут вновь смешить «неполиткорректным юмором». Завязка тут — страшный сон сторонников Марин Ле Пен: четыре дочери французских буржуа вышли замуж за еврея, китайца, араба и африканца.
С 1 июля
Фильм «Начать с нуля»
А вот и итальянский хит прошлого года — комедия о 40-летней Джулии, которую не устраивает ее жизнь. Набор раздражителей в ней вполне традиционный: инфантильный бойфренд-художник, донимающий ночными смс бывший, недалекая коллега-блогер чуть за 20 и нарушающая личные границы лучшая подруга. Героиня Валентины Лодовини («Папаши», «Коко Шанель») будет пытаться со всем этим совладать вполне российскими способами: обнулением.
С 1 июля
Фильм «Джетлаг»
Драмеди Михаила Идова с романтическими интонациями про то, как с любимыми не надо расставаться. А если уж это произошло — например, вы поссорились прямо в аэропорту и полетели в разные стороны света — тогда надо благодарно принимать весь происходящий с вами дальнейший опыт. Ключевую пару — Женю и Никиту — играют Ирина Старшенбаум и Филипп Авдеев, в касте также Полина Ауг, Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Мария Ивакова и даже Даниэль Шейк.
С 1 июля
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арт-группа «НОМ»
Пятница, 2 июля
Кинопрограмма «Дрессировщики жуков. Насекомые в анимации от Старевича до наших дней»
В пятницу и субботу на Новой сцене Александринского театра показывают уникальную сохранившуюся анимацию Владислава Старевича — художника, который создавал мультфильмы еще в царской России (и они до сих пор смотрятся актуально!). Также в рамках ретроспективы будут картины о жуках его своеобразных «продолжателей» — от Эдуарда Назарова до Михаила Алдашина. Вход свободный по регистрации.
Выставка Ильи Федотова-Федорова «Мотылек и летучая мышь летят на свет», Anna Nova Gallery
У проекта художника Ильи Федотова-Федорова несколько отправных смысловых точек: бабочка как синоним трансформации (в том числе трансгендерного перехода) и летучая мышь — животное, которое легко становится изгоем среди своих же сородичей, если поставить эксперимент определенным образом. Исследование восприятия «Других» и есть центральная тема экспозиции. На первом этаже будет тотальная инсталляция с перфомансами от vogue-танцоров, на втором — видеоарт как раз под названием «Мотылек и летучая мышь летят на свет».
Со 2 июля по 14 августа
Лекция «Город как лаборатория»
19:30
Научный руководитель Университета ИТМО Владимир Васильев расскажет в пятницу в Новой Голландии, как и почему некоторые направления исследований выстреливают, а другие — нет. И при чем тут академическая свобода. Вход свободный по регистрации.
Концерт «Ногу свело!»
20:00
Концерт группы Макса Покровского на крыше ROOF PLACE официально согласован (хотя это сейчас не гарантия, что он в последний момент не отменится). Поэтому, надеемся, что в пятницу услышим и все хиты от «Хару Мамбуру» до «Наши юные смешные голоса», и недавний альбом «Парфюмерия».
Презентация книги арт-группы «НОМ» и спецпоказ фильма «Звездный ворс»
20:00
На «Ленфильме» художник и музыкант Андрей Кагадеев представит свою книгу «НОМ. Хроники драматического идиотизма». После презентации издания будет еще спецпоказ абсурдистской картины «Звездный ворс». События — часть совместной программы киностудии и магазина «Порядок слов».
Суббота, 3 июля
«Гаражная распродажа / Garage Sail»
В выходные (если мероприятие не отменят из-за пандемийных ограничений) в Кабельном цеху «Севкабель Порта» пройдет второй Garage Sail (первый опыт праздника осознанного шоппинга и разумного потребления команда кластера признала удачным).
Творческий вечер Виктории Терешкиной
19:30
Прима и лауреат премии «ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга» в субботу выступит на творческом вечере, посвященном ее 20-летию работы в Мариинском театре. В программе — «Лунный Пьеро» на музыку Шенберга и в хореографии Алексея Ратманского, «Шехеразада» в версии Михаила Фокина и «Бриллианты» Джорджа Баланчина.
Концерт-спектакль «Александр Сергеевич сердится»
22:00
В концерте-спектакле стихи Пушкина будут звучать в исполнении актрисы Мастерской Петра Фоменко Полины Агуреевой под аккомпанемент романсов Даргомыжского в джазовой обработке, которые сыграют контрабасист Владимир Волков, пианист Андрей Кондаков и трубач Вячеслав Гайворонский.
Воскресенье, 4 июля
Опера «Лакме», Мариинский театр
12:00
Шедевр Делиба — настоящий бенефис для колоратурных сопрано. Сейчас партию дочери индийского брахмана Лакме готовят Ольга Пудова, Айгуль Хисматуллина и Антонина Весенина. Пока премьера, увы, откладывается, но в воскресенье опера все же прозвучит в полусценическом варианте.
«Open Look. Фокус Санкт-Петербург»
В воскресенье на Новой сцена Александринского театра пройдет специальный однодневный фестиваль от проекта Open Look Дома танца «Каннон Данс», который сосредоточится на этот раз на петербургских хореографах. В программе, например, работы «В ожидании Годо» и «Кислород» обладательницы «Золотой маски» Ксении Михеевой. Подробнее обо всем лайн-апе читайте здесь.
Спецпоказ фильма «Стася — это я»
16:00
Жена Николая Хомерики, актриса и режиссер Стася Хомерики-Гранковская покажет в воскресенье в Новой Голландии свой трогательный фильм «Стася — это я», петербургская премьера которого должна была быть на «Артдокфесте» (но он, увы, так и не состоялся в нашем городе). Это история ее семьи со стороны папы — как спустя годы они вновь встречаются, но не в Одессе, как когда-то, а в Москве. Вход свободный по регистрации.
Спецпоказ фильма «Лето `85»
17:00
Жаркий и летний фильм Франсуа Озона про взросление и первую любовь в воскресенье покажут на большом экране — в кластере «Третье место» в особняке на Литейном. Пожалуй, лучший выбор для июльского вечера.
Концерт «Аквариума»
19:00
Отмененный в «Севкабель Порту» концерт «Аквариума» перенесли на также открытую площадку и с видом на залив — на крышу Roof Place. Он заявлен как презентация альбома «Тор» — 33-ей номерной пластинки группы Бориса Гребенщикова.
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