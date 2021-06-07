Уикенд в Петербурге с 7 по 14 июня

«Собака.ru» составила программу, что смотреть и куда пойти на этой неделе (и в выходной понедельник!). Только маст-хэвы: «Летняя выставка» с работами Виолы и Кабакова в Доме Радио, фестиваль «Стереолето», гастроли «Июльансамбля» Виктора Рыжакова и сериал «Локи» с Томом Хиддлстоном.
Понедельник, 7 июня
NFT-проект «Криптокатакомба»
В пространстве «Стыд» с понедельника стартует выставка, посвященная криптоарту и его эстетике. Художник Никита Панин провел параллель между NFT-искусством, которое не всегда понятно людям не в контексте, и работами раннехристианских мастеров. Символизм их львов, рыб и агнцев, которыми те расписывали катакомбы, не был понятен кому-то вне их закрытой общины. Панин обучил нейронные сети на этих образах и «скормил» ей еще и работы криптохудожников на популярных площадках для торговли NFT. Получивший плоский генератив он перенес в трехмерное пространство.
С 7 июня по 15 июля
Лекция «Невыносимая сложность бытия, или Скандалист на Васильевском острове»
19:30
В лектории про краеведению в Новой Голландии создательница районного Facebook-сообщества «От Стрелки до Гавани» Ксения Годес расскажет о подводных камнях жизни на некогда тихом Васильевском острове. Вход свободный по регистрации. Встречи проходят в «Павильоне».
Концерт ЛСП
20:00
Олегу ЛСП сравнительно повезло. Один из его концертов все же был в «А2» на прошлой неделе. Второй — отменили из-за пандемийных ограничений на период ПМЭФ, но ждать фанатам на этот раз пришлось недолго: перенос пришелся на 7 июня.
Сериал «Триада»
Продолжение ситкома про Толика (Борис Дергачев), от которого забеременели жена, любовница и случайная танцовщица из клуба (Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Настя Калашникова соответственно). В новом сезоне дети родятся, а проблемы станут жилищными и финансовыми.
С 7 июня, ТНТ, Premier
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Таня Ахметгалиева. Если хочешь, я могу исчезнуть
Вторник, 8 июня
«Летняя выставка»
В Доме Радио проходит первая в его истории масштабная выставка, вдохновленная проектом Summer Exhibition Королевской академии художеств в Лондоне. Состав более чем блестящий: это и серия «Мученики» классика видеоарта Билла Виолы, и работы Ильи Кабакова, Эрика Булатова, Эрвина Вурма, Мэта Коллишоу и многих других. Настоящий маст си лета!
До 20 июня
Лекция «Почему музеям в XXI веке не обойтись без лазера?»
19:30
Во вторник сотрудник Отдела научно-технологической экспертизы Государственного Эрмитажа Денис Прокуратов расскажет в Новой Голландии, как новые технологии помогают музеям. Например, при реставрации сложно обойтись без лазера. Вход свободный по регистрации. Встречи проходят в «Павильоне».
Благотворительный вечер «Неравнодушное искусство»
В вторник в особняке Барона Фон Дервиза пройдет благотворительный вечер в пользу фонда «Свет», помогающего детям с онкологическими заболеваниями. В программе — выступление звезд оперы и балета от Виктории Терешкиной, Михаил Петренко и Екатерина Семенчук до Дениса Матвиенко, Надежды Батоевой, Юлии Маточкиной и Татьяны Сержан.
Сериал «Разведка»
Звезда «Друзей» Дэвид Швиммер во втором сезоне «Разведки» возвращается к роли нелепого борца с киберпреступностью Джерри, который продолжит притворяться важнейшей персоной для нацбезопасности. В США его компетенции не пригодились, но он переезжает в Британию — помогать Центру правительственной связи. Сценаристом на этот раз выступил Ник Мохаммед, играющий в сериале Джозефа.
С 8 июня, «Амедиатека»
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Томаш Гудзоватый. Из серии «Сумо. Аре-буре-боке»
Среда, 9 июня
Выставка Томаша Гудзоватого «Сумо. Аре-буре-боке»
В Росфото со среды можно увидеть работы польского классика документалистики Томаша Гудзоватого (девятикратный обладатель World Press Photo!). Серия снимков посвящена миру борцов-сумоистов и выполнена в духе «аре-буре-боке» — направления в фотографии, популярного в Японии 1970-х. В переводе это означает «грубый, размытый и не в фокусе».
С 9 июня по 18 июля
Спектакль «Короче», «Июльансамбль»
19:30
В среду в Social Club ученики Виктора Рыжакова покажут гастрольный спектакль-сторителлинг «Короче» — пересказ их любимых книг от Кинга и Набкова до Гете, Шекспира и Гончарова. Создатели постановки — Алексей Розин и Илья Барабанов.
Футуроспектива «Киноглаз. Киноки. Вертов»
В рамках проекта «КАРО.Арт» в «Варшавском экспрессе» показывают «футуроспективу» картин Дзиги Вертова. О режиссере перед сеансами рассказывает киновед Николай Изволов, а «озвучивает» немые фильмы пианист-испровизатор Филипп Чельцов.
Сериал «Локи»
Действие сериала продолжает события фильма «Мстители: Финал» — бог-трикстер из вселенной Marvel Локи (Том Хиддлстон) тут еще на темной стороне. Он создал временной парадокс, сбежал от команды супергероев и находится под арестом у Мобиуса (Оуэн Уилсон). Сняла проект Кейт Херрон, режиссер нескольких эпизодов «Полового воспитания».
С 9 июня, Disney+
Четверг , 10 июня
«Разговоры о биоинформатике»
На Новой сцене Александринки в совместной программе театра и Ассоциации выпускников СПбГУ преподаватель Института биоинформатики Антон Коробейников расскажет об этой науке: почему так важно изучать геномы и метагеномы. Вход свободный по регистрации.
Спектакль «Урод», «Июльансамбль»
19:30
Гастроли учеников Виктора Рыжкова, труппы «Июльансамбль», продолжатся в Social Club спектаклем «Урод» — историей про инженера, которого из-за неконвенциальной внешности работодатель не отпускает в заграничные командировки.
Лекция «Музыка на свободе. Как современные композиторы завоевали российский театр»
19:30
Музыковед Юлия Бедерова расскажет в Новой Голландии, как современные композиторы меняют театральное пространство и почему сочинения, например, Сергея Невского, Владимира Раннева, Дмитрия Курляндского или Александра Маноцкова становятся смыслообразующими в спектаклях. Вход свободный по регистрации. Встречи проходят в «Павильоне».
Концерт Игоря Яковенко
20:00
Резидент и ведущий джазовых джемов в столичных клубах Microbe и Powerhouse представит новую пластинку False Sonatas, вдохновленную эстетикой Бенджамина Бриттена.
Концерт Mujuice
20:00
На прошлой неделе Роман Литвинов (ака Mujuice) не смог выступить из-за отмены концертов в Петербурге. В четверг он предпримет новую попытку презентовать в «Морзе» вышедший весной неоготический альбом «Melancholium».
Сериал «Содержанки»
Развязка, пожалуй, самого громкого русского сериал 2019 года, который выглядел так, словно на дворе тучные нулевые, и нефть по-прежнему стоит больше ста долларов за баррель. Первый сезон снимал Константин Богомолов, второй — Дарья Жук («Хрусталь»), третий сделал Юрий Мороз. И это главное интрига, сможет ли новый режиссер привнести легкое дыхание или хотя бы немного жизни в законченную и герметичную историю. К бессменным Дарье Мороз и Владимиру Мишукову присоединились Виктория Толстоганова, Сергей Гилев, Александр Горбатов, Светлана Устинова и Антон Севидов.
C 10 июня, Start
Фильм «Культовые тусовщики»
Спродюсированный Дэнни Бойлом и написанный автором «На игле» Ирвином Уэлшем байопик шотландского продюсера Алана МакГи. Он создал тот самый культовый лейбл Creation Stories, на котором свои главные хиты в 1990-е записывали Oasis, The Jesus and Mary Chain, Primal Scream и многие другие. Играет его Юэн Бремнер из всего того же «На игле».
С 10 июня
Фильм «Маржела: Своими словами»
Кинокомпания «Пионер» вновь выпускает в России документальный фильм о дизайнере — на этот раз о бельгийце Мартине Маржеле (релиз уже переносили несколько раз, но, надеемся, он будет!). Кстати, его режиссер Райнер Хольцм до этого снял картину о Дрисе Ван Нотене.
С 10 июня
Фильм «Надежда»
Норвежская камерная драма со Стелланом Скарсгардом и Андреа Брайн Ховиг. Аня узнает, что у нее неоперабельная форма рака, ее болезнь переворачивает отношения с партнером, детьми, собой и окружающим миром, хотя надежды на выздоровление нет.
С 10 июня
Пятница, 11 июня
Вечер хореографических работ инклюзивных мастерских «Включенное движение»
19:00
На Новой сцене Александринского театра в пятницу покажут сразу два перфоманса: «По пути» танц-драматурга Алевтины Грунтовской и «Время: Сон/Бессоница» группа «Орден равновесия с небольшой погрешностью. Театр». Оба — в формате work-in-progress. Организаторы вечера — фонды «Альма Матер» и «Антон тут рядом», а также проект «Место встречи»
Концерт группы «Звери»
20:00
Команда Ромы Зверя попробует в пятницу собрать «Ледовый дворец» — и пусть ковид не разлучит нас. Пока данных об отмене концерта нет, поэтому есть шанс, что будем распевать хиты про такую сильную любовь, районы-кварталы и жилые массивы всем стадионом.
Концерт «Хадн дадн»
20:00
Гимн локдауна и самоизоляции «Мы сегодня дома, завтра тоже дома» московская инди-группа написала задолго до пандемии. На концерте в проекте «Летний театр в Бутылке» он прозвучит при участии фольклорного ансамбля «Кладец» и секретных гостей.
Вечеринка Roots United с Ellen Allien
В «K-30» в пятницу выступит владелица лейбла Bpitch и одна из главных див техно-сцены Берлина — Ellen Allien. Событие станет вторым в серии резидентских вечеринок Roots United. Также в лайн-апе — Nocow, Void of Gene и El.
Сериал «Домой засветло»
Продолжения детектива о юной журналистке, основанного на реальной истории Хильды Лишак. В семь лет она запустила онлайн-газету, а к 13 годам уже провела несколько громких расследований. По сюжету сериала девочка будет изучать с друзьями обстоятельства взрыва на местной ферме.
С 11 июня, Apple TV+
Сериал «Люпен»
Про французского Робин Гуда — благородного разбойника Арсена Люпена — было снято множество кинопроектов: от фильмов 1930-х до сериала конца 1980-х. В версии Netflix вора-джентельмена как такового нет, а вот книги о нем вдохновляют Ассана Диопа (Омар Си — звезда «1+1») на месть за несправедливо осужденного отца. Первая часть сериала вышла на новогодних каникулах, побив январские рекорды просмотров Netflix, сейчас стартует вторая.
С 11 июня, Netflix
Сериал «С любовью, Виктор»
Спин-офф суперуспешного ЛГБТ-ромкома «С любовью, Саймон». Сериал рассказывает о Викторе — новом ученике средней школы Криквуда, в которую ходили герои оригинального фильма. Во втором сезоне он будет пытаться вести нормальную жизнь после каминг-аута.
С 11 июня, Hulu
Суббота, 12 июня
«Органные белые ночи в Петрикирхе»
В Петрикирхе до 10 июля проходит фестиваль органной музыки: каждую субботу тут выступают разные музыканты. Так, 12 июня есть шанс послушать как вполне предсказуемых Баха и Франка, так и (неожиданно!) Дебюсси. Подробнее здесь.
Концерт квартета Макара Кашицына
20:00
Альт-саксофонисту Макару Кашицыну чуть за 20, но у него уже есть несколько музыкальных премий, ансамблей и дебютный альбом Jazz Animals (не путать с Animal ДжаZ!), записанный на петербургском лейбле Rainy Days Records. Концерт будет в «Летнем театре Бутылке» Новой Голландии.
Концерт Элджея
20:00
В субботу в «А2» должен выступить Элджей — про перенос или отмену пока ничего не говорится. Концерт должен был пройти еще в прошлом году и на «Сибур Арене», но по понятным причинам в апреле 2020-го так и не случился. Рэпер обещает представить новую концертную программу.
Спецпоказ «2001: Космическая Одиссея»
В «Родине» на один вечер на большой экран вернется культовая кинофантастика Стэнли Кубрика. Фильм «2001: Космическая Одиссея», как и обычно на специальных сеансах, будут показывать на языке оригинала с субтитрами.
Фестиваль VOLKOV ManiFEST
С 12 по 15 июня в Петербурге будет проходить фестиваль проектов контрабасиста, композитора и импровизатора Владимира Волкова (уже седьмой). В программе — джазовый и фольклорно-барочные дни, а также концерт с кинопоказом: документального фильма Павла Семченко «Terschelling99». Подробнее здесь.
Сериал «Бетти»
Продолжение сериала, выросшего из фильма «Скейт-кухня», в котором девочки-подростки радуются молодости и жизни, влюбляются, расстаются и доказывают, что могут много чего добиться в (казалось бы) мужском мире скейтбординга. Во втором сезоне покой им только снится, и борьба против стереотипов вроде термина «Бетти» продолжится (так уничижительно называют женщин-скейтеров).
С 12 июня, «Амедиатека»
Фильм «Generation П»
В День России в повторный прокат выпускают экранизацию романа Виктора Пелевина «Generation П» — видимо, чтобы смахивать скупую слезу, какой страна была в тучные нулевые: с долларом по 30, заоблачными зарплатами криэйторов и солидными господами. Из 2021-го смотрится как научная фантастика.
С 12 июня
Воскресенье, 13 июня
«Стереолето»
В воскресенье и понедельник традиционный опенэйр-символ Петербурга (фестивалю 20 лет!) вновь пройдет в Петербурге. В лайн-апе юбилея — Иван Дорн, Антоха МС, «Би-2», Tesla Boy, RSAC, «АлоэВера», «Петля пристрастия», Леван Горозия и многие другие. Площадкой события, как и все последние годы, вновь будет «Севкабель Порт».
«Гаражная распродажа / Garage Sail»
В «Севкабель Порту» 13 и 14 июня (параллельно с фестивалем «Стереолето») в Кабельном цехе будет проходить традиционный праздник осознанного шоппинга — Garage Sail. Сюда идем за винтажными аксессуарами и одеждой, винилом и интерьерными объектами.
Лекция «Дебют в кино. С чего начать?»
В киноклубе журнала «Сеанс» в Новой Голландии в воскресенье выступит продюсер фильмов «Я не вернусь», «Сердце мира», «Давай разведемся» и «Аритмия» Наталья Дрозд. Она расскажет, почему в последнее время стало так востребовано дебютное кино. Вход свободный по регистрации.
Спектакль «Гоголь. Шнитке. Мертвые души»
20:00
Моноспектакль актера Александра Филиппенко построен на минимализме и контрапункте. Последние главы «Мертвых душ» — те самые про птицу-тройку Русь — звучат под музыку Шнитке, написанную композитором к советской экранизации поэмы Гоголя с Калягиным — Чичиковым. Его покажут в проекте Новой Голландии «Летний театр в Бутылке».
Концерт Matrang
20:00
В воскресенье в «А2» заявлен концерт автора хита про медузу, рэпера Matrang (если не будет вновь никаких переносов). Исполнит Алан не только свой бэнгер, но и недавние синглы «Рука на руке», «Взаперти» и многие другие.
Понедельник, 14 июня
Выставка «Синтаро Охата. Место, где все начинается»
В Эрарте — персональная экспозиция японца Синторо Охаты, миксующего в своих работах традиционную живопись со скульптурой. Герои его картин как будто выходят за пределы двумерного пространства холста.
До 26 сентября
Спектакль «Ничего этого не будет», БДТ им. Товстоногова
19:00
На второй сцене БДТ в Каменноостровском театре — продолжаются премьерные показы спектакля математика, литератора и режиссера Романа Михайлова. Как и его предыдущая постановка «Несолнечный город», «Ничего этого не будет» основана на тексте самого Михайлова — он о замкнутом человеке, который решает «пожить нормальной жизнью» и перебирается в деревню.
Лекция «Русский Палладио: Николай Львов»
19:30
В Новой Голландии в понедельник (который тоже выходной!) выступит профессор МАРХИ Илья Путятин. Он расскажет про «русского Палладио» — архитектора Николая Львова — и его собственной усадьбе Никольское-Черенчицы, «русской Виченце». Вход свободный по регистрации. Встречи проходят в «Павильоне».
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