Уикенд в Петербурге с 7 по 14 июня

NFT-проект «Криптокатакомба»

В пространстве «Стыд» с понедельника стартует выставка, посвященная криптоарту и его эстетике. Художник Никита Панин провел параллель между NFT-искусством, которое не всегда понятно людям не в контексте, и работами раннехристианских мастеров. Символизм их львов, рыб и агнцев, которыми те расписывали катакомбы, не был понятен кому-то вне их закрытой общины. Панин обучил нейронные сети на этих образах и «скормил» ей еще и работы криптохудожников на популярных площадках для торговли NFT. Получивший плоский генератив он перенес в трехмерное пространство.

С 7 июня по 15 июля

Лекция «Невыносимая сложность бытия, или Скандалист на Васильевском острове»

19:30

В лектории про краеведению в Новой Голландии создательница районного Facebook-сообщества «От Стрелки до Гавани» Ксения Годес расскажет о подводных камнях жизни на некогда тихом Васильевском острове. Вход свободный по регистрации. Встречи проходят в «Павильоне».

Концерт ЛСП

20:00

Олегу ЛСП сравнительно повезло. Один из его концертов все же был в «А2» на прошлой неделе. Второй — отменили из-за пандемийных ограничений на период ПМЭФ, но ждать фанатам на этот раз пришлось недолго: перенос пришелся на 7 июня.

Сериал «Триада»

Продолжение ситкома про Толика (Борис Дергачев), от которого забеременели жена, любовница и случайная танцовщица из клуба (Дарья Мороз, Любовь Аксенова и Настя Калашникова соответственно). В новом сезоне дети родятся, а проблемы станут жилищными и финансовыми.

С 7 июня, ТНТ, Premier