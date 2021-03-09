Чем заняться в Петербурге с 9 по 14 марта

«Собака.ru» составила программу, что смотреть (как онлайн так и офлайн!) и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: фильм «Земля кочевников» в прокате, концерт ВИА «Биртман» и недавние театральные премьеры от «Трех толстяков. Эпизод 7. Учитель» до «Честной женщины».
Вторник, 9 марта
«Каток у моря»
Эта неделя — последний шанс покататься с видом на ледяные просторы Финского залива. «Каток у моря» в «Севкабель Порту» закроется 14 марта. О билетах лучше позаботиться заранее.
Опера «Манон Леско», Метрополитен-опера
3:30
Во вторник смотрим запись оперы Джакомо Пуччини «Манон Леско» в постановке Джанкарло Менотти, дирижер — Джеймс Ливайн. В главных партиях — Рената Скотто, Пласидо Доминго и Пабло Эльвира. Запись останется в сети на 23 часа.
Онлайн-курс «Микология: грибы, псевдогрибы и совсем не грибы. Теория и практика»
19:30
С 9 марта преподаватель кафедры микологии и альгологии биофака МГУ Владимир Гмошинский запускает курс о грибах в лектории «Архэ». Всего будет восемь лекций. В Петербурге послушать их можно в онлайне.
Балет «Дон Кихот», Венская опера
До 23:00 Венская опера показывает запись балета Людвига Минкуса в хореографии Рудольфа Нуреева, дирижер этой постановки — Кевин Родс, в ролях — Мария Яковлева, Денис Черевичко, Катеван Папава, Роман Лазик и Ольга Есина. Для просмотра нужно зарегистрироваться.
Сериал «Девушки с Макаровым»
Ситком с Павлом Майковым про архаичный патриархальный уклад в российской правоохранительной системе — майор Макаров не верит в профессионализм своих новых подопечных: четырех недавних выпускниц Школы полиции. Их играют Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Влада Ермолаева и Елена Полянская.
С 9 марта, ТНТ
Сериал «Угрюм-река»
Многофигурную семейную сагу про золотую лихорадку многие помнят по советской экранизации 1968 года с Георгием Епифанцевым, Людмилой Максаковой и Виктором Чекмаревым. Новая версии наследует не ей, а роману Вячеслава Шишкова, который лежит в его основе. В главных ролях — Александр Балуев, Александр Горбатов и Юлия Пересильд.
С 9 марта, Первый канал
Сериал «Пенниуорт»
Второй сезон проекта про юность дворецкого Бэтмена. В продолжении британский джентльмен Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон) вновь сражается с Обществом Воронов и зловещим лордом Харвудом (Джейсон Флеминг). Второй сезон уже выходил с середины декабря, но взял небольшой перерыв, чтобы вернуться в начале весны.
С 9 марта, «КиноПоиск HD»
Среда, 10 марта
Фестиваль лекций «Дни Пионтека»
Уже в 16-ый раз (часть событий из-за пандемии перенесли с прошлого года) в Петербурге проходит фестиваль с бесплатными лекциями и встречами «Дни Пионтека» — дань памяти архитектору, художнику и культурологу Георгию Пионтеку. В этом году, например, расскажут об опасности астероидов, стереотипах миграции и как изучение костей помогает антропологам. Все подробности и насыщенная программа (с 10 марта по 27 апреля) здесь.
Опера «Сельская честь / Паяцы», Метрополитен-опера
3:30
В течение 23 часов можно увидеть запись оперы Пьетро Масканьи и Руджеро Леонкавалло «Сельская честь / Паяцы» в постановке Дэвида Маквикара, дирижер — Фабио Луизи. В ролях — Эва-Мария Вестбрук, Патриша Расетт, Марсело Альварес и Георгий Гагнидзе.
Лекция «Модели любовного поведения: как учили любви два века назад»
18:00
Историк Екатерина Юхнева расскажет в среду в библиотеке «Бронницкая», как во времена Екатерина II цвет платья мог подсказать тему беседы с дамой, а игра в «фанты» была на самом деле формой флирта. Вход свободный, но по регистрации.
Спектакль «Идиот», «Старый дом»
19:00
Проект «Золотая Маска-online» проведет прямую трансляцию спектакля новосибирского театра «Старый дом». Эту версию «Идиота» Достоевского поставил режиссер Андрей Прикотенко. Показ пройдет на портале «Рамблер».
Лекция «Легенды и были Ленинградского рок-клуба»
19:00
В среду секретарь и администратор Ленинградского рок-клуба Ольга Слободская расскажет, как весело (и не очень) знаменитое объединение музыкантов жило в конце 1980-х. Лекция — часть публичной программы к выставке в Шереметевском дворце, попасть на нее можно по билету в музей.
Творческий вечер Григория Козлова
19:00
В честь своего дня рождения Григорий Козлов проведет творческий вечер в театре «Мастерская». Поздравить учителя на «домашней» сцене придут несколько поколений «козлят» — так сами себя называют его выпускники.
Проект «Перекрестные чтения»
19:00
Театр «Суббота» примет среду драматургов Сашу Сальникову и Аню Агапову из группы «Тема креста» — встреча пройдет в пространстве «Флигель». Что именно будет происходить по описанию понять сложно, обычно в проекте «Перекрестные чтения» читают пьесы, но на этот раз ожидается нечто более похожее на перфоманс. Подробнее здесь.
Сериал «Дилер»
Снятая якобы документальной камерой мрачная драма про изнанку Франции — по сюжету режиссер клипов Франк (Себастьен Убани) соглашается сделать клип рэперу Тони (Абдраман Диакит). Тот оказывается не только музыкантом, но и наркоторговцем и втягивает кинематографистов в криминальные разборки.
С 10 марта, Netflix
Четверг, 11 марта
Опера «Адриана Лекуврер», Метрополитен-опера
3:30
История великой трагической актрисы, ее знатного возлюбленного и властной соперницы в барочных интерьерах. Заглавная партия – у дивы Анны Нетребко. Запись будет доступна до 2:30 12 марта.
Спектакль «Это все она», «Приют комедианта»
19:00
Сюжет начинается с трагической завязки – умирает отец 15-летнего героя, а после его ухода родные отдаляются друг от друга. Чтобы лучше понять сына, мама создает фальшивый девичий аккаунт в соцсетях и начинает таким образом с ним общаться. В главной роли – Юлия Ауг.
Спектакль «Честная женщина», Новая сцена Александринского театра
19:00
В основе премьеры Валерия Фокина – пьеса его сына, драматурга Кирилла Фокина. Действие разворачивается в наши дни в некоем ближневосточном государстве с туманным названием «Исламская Республика». Революционеры «Восточной свободы», ожидаемо, бунтуют против главного сатрапа, в ответ на них обрушивается вся военная мощь госмашины. На территории «Республики» полыхает гражданская война. Восстановить мир пытается глава неправительственной организации «Надежда-21», скромно именуемая Мадам. Подробнее о спектакле читайте здесь.
Концерт Silvercut
20:00
Группа Silvercut выступит в четверг, пожалуй, в самого романтичном клубе-баре Петербурга — в «Мачтах». Фронтвумен балансирующего между инди-попом, джазом и электроникой бэнда Оля Бравина теперь сочиняет песни не только на английском, но и русском языках — в том, что так получается даже самобытнее и тоньше, лучше всего убедиться, конечно, лично.
Ретроспектива Кэй Кумаи и Сюдзи Тэраяма
С 11 по 18 марта совместно с Генеральным консульством Японии в «Родине» показывают фильмы двух режиссеров — Кэй Кумаи и Сюдзи Тэраяма. Оба — классики кинематографа, но в России известны только специалистам по восточному кино. Билеты можно получить за час до сеанса бесплатно в кассе кинотеатра. Подробности и расписание здесь.
Выставка Life in Russian ballet
Фотовыставка Life in Russian ballet — закулисье театральной жизни Петербурга глазами британского танцовщика и фотографа Ксандера Париша. Для премьера Мариинки это первая персональная экспозиция. Показывают ее в галерее Arts Square на Итальянской улице, 5.
С 11 по 31 марта
Фильм «День курка»
Очередная вариация на тему застревания в петле времени — на этот раз в форме боевика. Бывший агент спецназа Рой пытается вырваться из нее. Для этого ему нужно успеть спасти свою семью, а в уничтожении злодеев дойти до уровня супербосса.
С 11 марта
Фильм «Земля кочевников»
Трогательная картина Хлои Чжао снята почти документальной камерой — режиссер китайского происхождения вместе с героиней Фрэнсис МакДорманд исследует изнанку капиталистической американской мечты: тысячи людей, оставшихся на излете жизни без средств к существованию и дома. Роуд-муви победил на Венецианском кинофестивале.
С 11 марта
Фильм «Супернова»
Мелодрама со Стэнли Туччи и Колином Фертом про гомосексуальную пару, которая отправляется в путешествие по Великобритании. Один из них стремительно теряет память и желание жить, другой — пытается доказать, что мир стоит того, чтобы в нем находиться.
С 11 марта
Фильм «Нос, или Заговор "не таких"»
Анимационная картина Андрея Хржановского посвящена не носу коллежского асессора Ковалева, а новаторам в искусстве: от Николая Гоголя и Михаила Булгакова до Всеволода Мейерхольда и Дмитрия Шостакович.
С 11 марта
Фильм «Пальмира»
Фильм Ивана Болотникова («Хармс») рассказывает историю бывшего военного врача Артура (Геза Морчани из «О теле и душе»). Тот отправляется в Сирию, чтобы спасти единственную дочь Марьям, которую завербовали террористы. Снял картину оператор «Мальчика русского» Айрат Ямилов.
С 11 марта
Сериал «Поколение»
Пожалуй, главный потенциальный хит марта и даже года — стильный сериал о проблемах старшеклассников: от поиска гендерной идентичности до буллинга и конфликтов с родителями. Он отчасти основан на личном опыте одной из авторов проекта Зельды Барнз. Исполнительным продюсером в числе прочих стала придумавшая культовых «Девочек» Лина Данэм.
С 11 марта, HBO Max
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Фото: В. Постнов, предоставлены пресс-службой Александринского театра
Пятница, 12 марта
Опера «Франческа да Римини», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Риккардо Дзандонаи «Франческа да Римини» в постановке Пьеро Фаджони, дирижер — Марко Армильято. В ролях — Эва-Мария Вестбрук, Марчелло Джордани, Роберт Брубэйкер и Марк Делаван.
Выставка Staying with the Trouble
С 12 марта в галерее AIR (от университета ИТМО) стартует выставка об исследовании вируса — как его понимать с научной, технологической, антропологической и поэтической точек зрения. Это попытались сделать художники из семи стран мира, работающие с такой специфической областью современного искусства как Art&Scince. Среди них, например, проекты Анны Ридлер, Пей-Ин Лин, Харма ван ден Дорпела и Хизер Дьюи-Хэгборг.
С 12 марта по 4 апреля
Онлайн-лекция «Ленинградский рок-н-ролл в воспоминаниях очевидцев: Джордж Гуницкий»
19:00
Еще одна лекция в честь 40-летия Ленинградского рок-клуба и приуроченной к юбилею выставки в Музее музыки (в Шереметевском дворце). Своими воспоминаниям поделится поэт, писатель, критик и один из основателей группы «Аквариум» Анатолий (Джордж) Гуницкий. Трансляция будет в соцсетях музея.
Спектакль «Это все она», «Приют комедианта»
19:00
Сюжет начинается с трагической завязки – умирает отец 15-летнего героя, а после его ухода родные отдаляются друг от друга. Чтобы лучше понять сына, мама создает фальшивый девичий аккаунт в соцсетях и начинает таким образом с ним общаться. В главной роли – Юлия Ауг.
Спектакль «Честная женщина», Новая сцена Александринского театра
19:00
В основе премьеры Валерия Фокина – пьеса его сына, драматурга Кирилла Фокина. Действие разворачивается в наши дни в некоем ближневосточном государстве с туманным названием «Исламская Республика». Революционеры «Восточной свободы», ожидаемо, бунтуют против главного сатрапа, в ответ на них обрушивается вся военная мощь госмашины. На территории «Республики» полыхает гражданская война. Восстановить мир пытается глава неправительственной организации «Надежда-21», скромно именуемая Мадам. Подробнее о спектакле читайте здесь.
Концерт Jane Air
20:00
Фронтмен Jane Air Антон Лиссов ненадолго отвлечется от проекта Little big (участником которого тоже является) и выступит с масштабным концертом в «Космонавте». Пропускать редкую возможность услышать вживую героев петербургской альтернативной сцены нулевых точно не стоит.
Сериал «Исабель»
Байопик Исабель Альенде — самой известной чилийской писательницы и борца за гражданские права. Ее книги изданы тиражом более 35 миллионов экземпляров и переведены на 27 языков. Альенде сыграла актриса Даниэла Рамирес.
С 12 марта, HBO Max
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Фото: Станислав Левшин, предоставлены пресс-службой БДТ
Суббота, 13 марта
Опера «Федора», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Умберто Джордано «Федора» в постановке Беппе де Томази, дирижер 1 Роберто Аббадо. В ролях — Лучано Паваротти, Мирелла Френи, Айноа Артета и Дуэйн Крофт.
Seaside Bazaar
В эти выходные (13 и 14 марта) в «Севкабель Порту» пройдет первый маркет под брендом самого кластера. Это будет, по словам организаторов, «городская ярмарка дизайна, локальной идентичности и современной культуры». Участников — а это более 200 локальных брендов — разделят по тематическим зонам: одежда и аксессуары, товары для дома и декора, красота и здоровье, еда, детская одежда и игрушки.
Арт-ярмарка «Art blago market»
15:00
Поддерживающая искусство молодых художников галерея «Art blago» проведет в субботу ярмарку в «Путилов-лофте». Участвовать будут 17 арт-деятелей от Паши Безора и Лели Нуар до Дусто и Ялта-1970.
Спецпоказ «Торпедоносцы»
17:00
В рамках специальной программы к выставке «Герман и окрестности», которая сейчас проходит в фойе «Ленфильма» в кинотеатре при киностудии покажут фильм «Торпедоносцы» Семена Арановича. Алексей Герман и Светлана Кармалита написали для него сценарий по мотивам военных рассказов Юрия Германа.
Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», БДТ им. Г. А. Товстоногова
19:00
Блокбакстер-долгострой художественного руководителя БДТ Андрея Могучего. В третьей части, имеющей подзаголовок «Эпизод 7. Учитель», неизменные Гаспар и Тибул из Царства мертвых попадают в таинственное пространство, похожее то ли на пустыню, то ли на заброшенный пляж, то ли на гигантскую песочницу. Интуиция, обширный культурный багаж и опыт подсказывают героям, что ничего хорошего здесь случиться не может. Подробнее о постановке читайте здесь.
Спектакль «Русская классика», «Приют комедианта»
19:00
Режиссер Дмитрий Волкострелов, без которого все это время не обходилась ни одна «Золотая маска», обращается к феномену русской классики. В спектакле обещают говорить об авторах первого литературного ряда XIX века: Тургеневе, Гончарове, Лескове. В фокусе внимания постановщиков окажутся и Пушкин с Достоевским и Толстым. Сценографию придумывает постоянный соавтор Волкострелова – Ксения Перетрухина, костюмы – Алексея Лобанова.
Концерт «Аффинаж»
19:00
Петербургская группа «Аффинаж» в субботу даст большой весенний концерт в клубе «А2». Им они закрывают тур в поддержку одноименной пластинки «Мимо. Ранен. Убит.», которую считают лучшей с своей карьере.
Концерт «Биртман»
20:00
Ретро-ансамбль «Биртман» исполняет песни вымышленного сибирского певца Зиновия Биртмана, в которых элегантно обыгрывает музыкальные стереотипы поп-музыки 70-х и современные реалии. В эту субботу ВИА выступит в «Космонавте».
Цикл лекций по истории города
С 13 по 27 марта библиотека «Екатерингофская» проводит бесплатный цикл лекций по истории Петербурга. Например, Артем Шипунов, сотрудник Музея городской скульптуры, расскажет о монументах, которые так и не появились, а представитель «ДОТ рубежа "Ижора"» Денис Шаляпин — об оборонительных сооружениях.
Вечеринка Popoff Kitchen x RAF25
23:45
Главная квир-техно вечеринка Москвы Popoff Kitchen 13 марта приедет на гастроли в Петербурге — в бункер-кафе RAF25. Выступят Raumtester, Кирилл Шаповалов, Марина Бибик, Shutta, Sexstasy и многие другие.
Воскресенье, 14 марта
Концерт «МолОт-ансамбля»
19:00
Петербургский «МолОт-ансамбль» собрал программу «Русская меланхолия» — тоскливо-прекрасные произведения молодых композиторов, в том числе самых участников группы: «Днем так же темно, как и ночью» Артура Зобнина и «Плавание судов в особо тяжелых погодных условиях» Алексея Глазкова.
Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Учитель», БДТ им. Г. А. Товстоногова
19:00
Блокбакстер-долгострой художественного руководителя БДТ Андрея Могучего. В третьей части, имеющей подзаголовок «Эпизод 7. Учитель», неизменные Гаспар и Тибул из Царства мертвых попадают в таинственное пространство, похожее то ли на пустыню, то ли на заброшенный пляж, то ли на гигантскую песочницу. Интуиция, обширный культурный багаж и опыт подсказывают героям, что ничего хорошего здесь случиться не может. Подробнее о постановке читайте здесь.
Спектакль «Карл и Клара», Safe Theatre
19:30
В Social Club в воскресенье покажут постановку Стивена Окснера (многие помнят его по роли Кости в «Чиках») по мотивам скороговорки про Карла и Клару. У него история в две строчки превратилась в повествование о запутанных отношениях мужчины и женщины. Все это — под американский фолк.
Спектакль «Похороны Сталина», «Гоголь-центр»
«Гоголь-центр» выложил в открытый доступ запись спектакля Кирилла Серебренникова «Похороны Сталина». В постановку были приглашены с монологами Алексей Бартошевич, Ольга Седакова, Гарри Бардин, Юрий Сапрыкин, Людмила Улицкая, Андрей Лошак, Мариэтта Чудакова, Андрей Смирнов, Денис Карагодин и Лигалайз.
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