Чем заняться в Петербурге с 9 по 14 марта

«Каток у моря»

Эта неделя — последний шанс покататься с видом на ледяные просторы Финского залива. «Каток у моря» в «Севкабель Порту» закроется 14 марта. О билетах лучше позаботиться заранее.

Опера «Манон Леско», Метрополитен-опера

3:30

Во вторник смотрим запись оперы Джакомо Пуччини «Манон Леско» в постановке Джанкарло Менотти, дирижер — Джеймс Ливайн. В главных партиях — Рената Скотто, Пласидо Доминго и Пабло Эльвира. Запись останется в сети на 23 часа.

Онлайн-курс «Микология: грибы, псевдогрибы и совсем не грибы. Теория и практика»

19:30

С 9 марта преподаватель кафедры микологии и альгологии биофака МГУ Владимир Гмошинский запускает курс о грибах в лектории «Архэ». Всего будет восемь лекций. В Петербурге послушать их можно в онлайне.

Балет «Дон Кихот», Венская опера

До 23:00 Венская опера показывает запись балета Людвига Минкуса в хореографии Рудольфа Нуреева, дирижер этой постановки — Кевин Родс, в ролях — Мария Яковлева, Денис Черевичко, Катеван Папава, Роман Лазик и Ольга Есина. Для просмотра нужно зарегистрироваться.

Сериал «Девушки с Макаровым»

Ситком с Павлом Майковым про архаичный патриархальный уклад в российской правоохранительной системе — майор Макаров не верит в профессионализм своих новых подопечных: четырех недавних выпускниц Школы полиции. Их играют Алевтина Тукан, Валерия Астапова, Влада Ермолаева и Елена Полянская.

С 9 марта, ТНТ

Сериал «Угрюм-река»

Многофигурную семейную сагу про золотую лихорадку многие помнят по советской экранизации 1968 года с Георгием Епифанцевым, Людмилой Максаковой и Виктором Чекмаревым. Новая версии наследует не ей, а роману Вячеслава Шишкова, который лежит в его основе. В главных ролях — Александр Балуев, Александр Горбатов и Юлия Пересильд.

С 9 марта, Первый канал

Сериал «Пенниуорт»

Второй сезон проекта про юность дворецкого Бэтмена. В продолжении британский джентльмен Альфред Пенниуорт (Джек Бэннон) вновь сражается с Обществом Воронов и зловещим лордом Харвудом (Джейсон Флеминг). Второй сезон уже выходил с середины декабря, но взял небольшой перерыв, чтобы вернуться в начале весны.

С 9 марта, «КиноПоиск HD»