Чем заняться в Петербурге с 18 по 24 января

«Собака.ru» составила программу, что смотреть (как онлайн так и офлайн!) и куда пойти на этой неделе. Только маст-хэвы: анимационный фильм «Душа» в кино, предпремьерные показы финальной части спектакля-трилогии «Три толстяка» в БДТ, а также концерты Хаски, Дельфина и Леонида Федорова.
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Выставка «Рафаэль. Версии», Музей Академии художеств
Понедельник, 18 января
Опера «Русалка», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к «Русалке» Дворжака в постановке Отто Шенка, дирижер — Янник Незе-Сеген. В ролях — Рене Флеминг, Петр Бечала, Эмили Мэги, Долора Заджик и Джон Релья.
Онлайн-лекция «Астрономические прорывы — 2020»
20:00
В лектории «Живое слово» старший научный сотрудник ГАИШ МГУ Владимир Сурдин расскажет, какие открытия в астрономии были сделаны в минувшем году.
Опера «Пеллеас и Мелизанда», Большой театр Женевы
21:30
Большой театр Женевы покажет в прямом эфире на портале GTG digital оперу Клада Дебюсси «Пеллеас и Мелизанда» в постановке хореографов Сиди Ларби Шеркауи и Дамьена Жале. Над сценографией работала Марина Абрамович.
Балет «Жизель», Венская опера
23:00
Венская опера проведет трансляцию балета Адольфа Адана «Жизель» в постановке Елены Чернышевой и хореографии Жана Коралли, Жюля Перро и Мариуса Петипа. Дирижер — Валерий Овсянников. Для просмотра нужно зарегистрироваться.
Выставка «Рафаэль. Версии», Музей Академии художеств
В Музее Академии художеств к 500-летию со дня смерти Рафаэля Санти открылась выставка копий его картин, выполненных лучшими художниками России во время обучения. Среди них — повторение «Афинской школы» Карлом Брюлловым, «Изведение апостола Петра из темницы» и «Месса в Больсене» в версии Петра Басина, «Пожар в Борго» кисти Алексея Маркова, а также две картины Федора Бруни.
До 31 марта
Выставка Евгения Юфита, «Ленфильм»
В честь юбилея одного из самых радикальных режиссеров экспериментального кино, основателя некрореализма Евгения Юфита (17 января ему исполнилось бы 60) в киноцентре «Ленфильма» открылась выставка его фоторабот, предоставленных Marina Gisich Gallery.
С 17 января
Вторник, 19 января
Опера «Кармен», Метрополитен-опера
3:30
Постановка Ричарда Эйра для Метрополитен-опера будет доступна 23 часа. Дирижер — Пабло Эрас-Касадо. В ролях — Анита Рачвелишвили, Анита Хартиг, Александр Антоненко и Ильдар Абдразаков.
Спецпоказ мультфильма «Душа» с Константином Бронзитом
19:00
Дважды номинант на премию «Оскар», мультипликатор Константин Бронзит обсудит на «Ленфильме» новый мультфильм студий Disney и Pixar «Душа». В прокат в России анимационная картина выйдет в четверг. Модератор встречи — Константин Шавловский.
Фестиваль «БТК.Generation»
Большой театр кукол начнет год фестивалем. С 19 по 24 января здесь покажут 17 спектаклей молодых режиссеров и актеров. Например, работу Ирины Криворуковой про жену Ибсена «Сюзанна» по пьесе Юна Фоссе, постановку Владислава Тутака «Родькин чердак» про Раскольникова, «Похороните меня за плинтусом» в версии Романа Бокланова и многие другие. Подробнее здесь.
Спектакль «Бесприданница», Театр им. Ленсовета
19:00
В спектакле Дмитрия Луговкина все друг друга любят любовью искренней и страстной. Правда, каждый понимает это чувство по-своему, наполняя содержанием, соответствующим собственным представлениям о нем. В итоге все сплетается в один внушительных размеров эмоциональный клубок, который разрубит только трагический финал.
Лекция про баланс
19:30
Тема очередного научного ток-шоу «Разберем на атомы» от Информационного центра атомной энергии — «Баланс». О нем в «Книги и кофе» расскажут лингвист, профессор РГПУ им. Герцена Валерий Ефремов, эколог, старший преподаватель факультета энергетики и экотехнологий Университета ИТМО Елена Быковская и научный журналист Михаил Котов. Вход свободный по регистрации.
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Анна Нетребко
Среда, 20 января
Опера «Лючия ди Ламмермур», Метрополитен-опера
3:30
В течение 23 часа будет доступна запись оперы Доницетти «Лючия ди Ламмермур», дирижер — Марко Армильято. Партии исполняют Мариуш Квечень, Анна Нетребко, Ильдар Абдразаков и Петр Бечала.
Спецпоказ фильма «Феллини и духи»
19:00
В 101-й день рождения Федерико Феллини в киноцентре «Ленфильма» пройдет премьера фильма Ансельма Делл’олло «Феллини и духи». Его представит художественный руководитель и основатель журнала «Сеанс» Любовь Аркус.
Опера «Евгений Онегин»
19:00
В среду откроется доступ к видеозаписи оперы Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Чернякова, дирижер — Александр Ведерников. В ролях: Мариуш Квечень, Татьяна Моногарова, Маргарита Мамсирова, Андрей Дунаев, Анатолий Кочерга и Маквала Касрашвили.
Онлайн-лекция «А что, если не дружат?»
19:30
В лектории «Прямая речь» семейный психолог с 25-летним опытом работы Катерина Мурашова расскажет, как действовать родителям, если их ребенок не дружит со сверстниками. Обещают практические советы.
Инсталляции Arrival, «Севкабель Порт»
На этой неделе — последний шанс увидеть в «Севкабель Порту» работу дуэта медиахудожников 404.zero (Кристина Карпышева и Александр Лециус) Arrival. Ее премьера прошла год назад в Нью-Йорке. Первую ассоциацию с фильмом Дени Вильнева гнать от себя не стоит, авторы формулируют смысл работы как «погружение в ничто и растворение во всем, что существует в космосе».
До 24 января
Сериал «Ривердэйл»
Подростковый хит по мотивам комикса заходит уже на пятый сезон. За это время герои повзрослели настолько, что уже отправляются в колледж. Главная интрига — закончится ли там череда убийств, но логика развития сюжета подсказывает, что, конечно, нет.
С 20 января
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Фильм «Девушка, подающая надежды»
Четверг, 21 января
Опера «Норма», Метрополитен-опера
3:30
В течение 23 часов доступна запись оперы Винченцо Беллини «Норма» в постановке Дэвида Маквикара. Дирижер — Карло Рицци, в ролях — Сондра Радвановски, Джойс ДиДонато, Джозеф Каллея и Мэтью Роуз.
Лекция про онкологические заболевания
19:00
В четверг на Новой сцене Александринского театра пройдет третья встреча цикла «Теория малых дел». На этот раз тема — онкологические заболевания. О раке (и можно ли его победить) расскажут онколог-химиотерапевт Полина Шило, кандидат химических наук Михаил Кинжалов и врач-онкогематолог Михаил Фоминых.
Концерт Леонида Федорова
20:00
Лидер культовой арт-рок группы «АукцЫон» выступит с большим сольным концертом в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту». Какие именно песни он будет исполнять — пока сюрприз. Но выбор большой: в 2020-м вышел новый альбом «АукцЫона» и проект «Блейк», созданный Федоровым совместно с израильским музыкантом Игорем Крутоголовым.
Фильм «Душа»
В США новый анимационный фильм от Pixar о поисках себя и души вышел на Disney+ в католическое Рождество — 25 декабря. В России пришлось подождать до января, зато картину можно увидеть на большом экране. Это трогательная история об учителе-джазмене Джо, для которого конец земной жизни становится только началом.
С 21 января, кинотеатры
Фильм «Голос луны»
Последний фильм великого Федерико Феллини выходит в повторный прокат в России. В своем время картину не оценили ни критики, ни зрители, тем интереснее, как история двух чудаков (Роберто Бениньи и Паоло Вилладжо), пытающихся поймать луну, смотрится из 21 века и года.
С 21 января, кинотеатры
Фильм «Девушка, подающая надежды»
Премьера полнометражного дебюта Эмиральд Феннел — сценаристки и продюсера «Убивая Еву» — прошла на фестивале «Санденс». Это легко и остроумно рассказанная история большой трагедии и мести. Кэсси (Кэри Маллиган) каждые выходные в барах делает вид, что сильно напилась. И всегда находится парень, который пытается воспользоваться тем, что девушка себя не контролирует.
С 21 января, кинотеатры
Фильм «Птица в клетке»
Один из первых фильмов, снятых во время пандемии COVID-19, посвящен (сюрприз-сюрприз) развитию опасного вируса. Прогноз в картине довольно пессимистичный — к 2024 году ничего так и не закончится. Сопродюсером «Птицы» выступил Майкл Бэй.
С 21 января, кинотеатры
Сериал «Страйк: Смертельная белизна»
Экранизация четвертой книги Джоан Роулинг про сыщика Корморана Страйка, которые она пишет под псевдонимом Роберт Гилбрэйт. На этот раз детектив будет расследовать убийство, свидетелем которого якобы стал в детстве нервный юноша Билли Найт.
C 21 января
Концерт-посвящение «Вне системы», МХТ им. Чехова
МХТ оставил в открытом доступе видеозапись работы Кирилла Серебренникова «Вне системы». Это вечер-посвящение Константину Станиславскому, основанный на документальном материале — письмах, воспоминаниях, служебных записках, дневниках и записях репетиций. Собрал и адаптировал их драматург Михаил Дурненков.
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Юлия Ауг
Пятница, 22 января
Выставка «Соцветие», Эрарта
В Эрарте с пятницы стартует выставка Чжуана Хунъи — он, например, представлял Китай на 55-й Венецианской биеннале (хотя сейчас живет и работает в Нидерландах). В экспозиции — его красочная живопись, сочетающаяся с техникой оригами из рисовой бумаги.
С 22 января по 23 мая
Опера «Травиата», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Джузеппе Верди «Травиата» в постановке Вилли Деккера. Дирижер — Фабио Луизи. В ролях — Натали Дессе, Мэтью Поленцани и Дмитрий Хворостовский.
Онлайн-лекция «За фасадами петербургских особняков (планировка)»
14:00
В пятницу на официальном канале Российской национальной библиотеке пройдет трансляция историка культуры Елены Жерихиной. Она расскажет про архитектуру особняков Петербурга.
Спектакль «Это все она», «Приют комедианта»
19:00
Сюжет начинается с трагической завязки – умирает отец 15-летнего героя, а после его ухода родные отдаляются друг от друга. Чтобы лучше понять сына, мама создает фальшивый девичий аккаунт в соцсетях и начинает таким образом с ним общаться. В главной роли – Юлия Ауг.
Спектакль «Девчата», «Балтийский дом»
19:00
В «Балтийском доме» первой премьерой 2021 года станет спектакль «Девчата» в постановке Александра Кладько. Как отмечают в театре, это не ремейк советской кинокартины, а вольная интерпретация повести Бориса Бедного, в которой главное — показать зрителям, что «счастье есть».
Концерт «Папин Олимпос»
20:00
Молодая группа из Волгограда стала популярной всего за полтора года существования. Обаяние юности, тинейджерский задор и презентация альбома «Соединенные Штаты Истерики» — в клубе «Аврора» уже в эту пятницу.
Онлайн-лекция «Итоги 2020 года в космонавтике»
20:00
В пятницу в лектории «Архэ» о том, как Роскосмос и не только провел 2020 год расскажет инженер-конструктор космического приборостроения Александр Хохлов.
Сериал «Уокер»
Ремейк культового сериала про техасского рейнджера Корделла Уокера, сделавшего когда-то звездой Чака Норриса. В этой версии заглавной роль досталась Джареду Падалеки (Сэм Винчестер из «Сверхъестественного»). Интереснее всего здесь, как сценаристы поступят с маскулинностью «крутого Уокера» в 21 веке.
С 22 января
Выставка «Индустриальная Италия, 1920–1960», Росфото
Великой красотой итальянского классицизма уже сложно удивить, в отличие от индустриального неореализма. По крайней мере, через него это пробуют сделать в Росфото, показывая работы из архива Джироламо Бомбелли. Фотограф снимал, в основном, по заказу коллекционеров и аукционных домов, но замысловатые шестеренки и механизмы — внутреннее содержимое заводов и фабрик — на его изображениях тоже есть. И они рассказывают об Италии первой половины ХХ века намного больше, чем открыточные виды. Выставка заканчивается на этой неделе.
До 24 января
Опера «Семела», Комише опера
Берлинская Комише опера открыла до 3 февраля доступ к опере Генделя «Семела» в постановке Барри Коски, дирижер — Конрад Юнггенель. В ролях — Филипп Мейерхефер и Николь Шевалье.
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Ольга Ванькова играет Суок в спектакле БДТ
Суббота, 23 января
Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Туб», БДТ им. Товстоногова
19:00
В БДТ им. Товстоногова в эти выходные — предпремьерные показы третьей (и последней) части масштабного спектакля-сериала Андрей Могучего по мотивам сказочной повести Юрия Олеши.
Спектакль «Это все она», «Приют комедианта»
19:00
Сюжет начинается с трагической завязки – умирает отец 15-летнего героя, а после его ухода родные отдаляются друг от друга. Чтобы лучше понять сына, мама создает фальшивый девичий аккаунт в соцсетях и начинает таким образом с ним общаться. В главной роли – Юлия Ауг.
Онлайн-лекция «Медицина-2020: не только COVID»
19:00
В субботу врач Алексей Водовозов расскажет, какие открытия совершили в медицине в 2020 году. Спойлер: речь пойдет не только о коронавирусе.
Спектакль «Девчата», «Балтийский дом»
19:00
В «Балтийском доме» первой премьерой 2021 года станет спектакль «Девчата» в постановке Александра Кладько. Как отмечают в театре, это не ремейк советской кинокартины, а вольная интерпретация повести Бориса Бедного, в которой главное — показать зрителям, что «счастье есть».
Концерт Дельфина
20:00
В эту субботу в клубе «Аврора» Дельфин сыграет (впервые за несколько лет!) акустический концерт. Знакомые всем хиты прозвучат в трогательных unplugged-версиях.
Сериал «Рисуя с Джоном»
Документальный сериал Джона Лури — культового художника, музыканта группы The Lounge Lizards и актера фильмов Джима Джармуша и Вима Вендерса. Именного его картина Bear Surprise дала начало мему середины нулевых «Превед, медвед!». Проект «Рисуя с Джоном» задумывался как образовательный, но что-то пошло не так — и стало даже лучше!
С 23 января
Сериал «Эйфория»
Второй сезон «Эйфории» пока отложен из-за пандемии, зато в декабре вышел специальный эпизод, посвященный героине Зендеи — Ру (в нем объяснялись все ее чувства и претензии к Джулс и самой себе). В конце января (ориентировочно 23-го, но могут быть изменения) обещают еще один. Он сосредоточится на истории Джулс.
Ориентировочно 23 января
Балет «Фреска. Картина на стене»
Портал ARTE до 21 мая открыл доступ к балету Анжелена Прельжокажа «Фреска. Картина на стене». Он основан на китайской сказке XIII века. Над постановкой работал композитор Николя Годен, партии исполняют Юриэ Цугава, Жан-Шарль Жусни, Сержи Аморос Апарисио, Мариус Делькур и Антуан Дюбуа.
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Елизавета Боярская
Воскресенье, 24 января
Опера «Манон», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к опере Жюля Массне «Манон» в постановке Лорана Пелли, дирижер — Маурицио Бенини. Партии исполняют Лизетт Оропеса, Майкл Фабиано, Карло Бози, Артур Ручиньский, Бретт Полегато и Кванчул Юн.
Спектакль «Три толстяка. Эпизод 7. Туб», БДТ им. Товстоногова
18:00
В БДТ им. Товстоногова в эти выходные — предпремьерные показы третьей (и последней) части масштабного спектакля-сериала Андрей Могучего по мотивам сказочной повести Юрия Олеши.
Спектакль «Ночной писатель», БДТ им. Г.А. Товстоногова (Каменоостровский театр)
18:00
Премьера «Ночного писателя» состоялась в декабре прошлого года в рамках фестиваля имени его постановщика – Яна Фабра. Спектакль стал первой режиссерской работой в России знаменитого бельгийца. Играли его в Фанерном театре на Фонтанке, но с этого сезона постоянная прописка будет на второй сцене — в Каменноостровском театре — и показывают его в новой редакции. Основой «Писателя» стали дневниковые записи, которые велись преимущественно в ночное время.
Спецпоказ фильма «Малхолланд Драйв»
18:00
За несколько дней до старта повторного проката в кинотеатре «Каро Варшавский экспресс» покажут мистический триллер Дэвида Линча. Этот сеанс и ре-релизы вообще приурочены к 20-летию картины и 75-летию режиссера. Демонстрироваться будет отреставрированная копия, созданная под контролем самого Линча.
Спектакль «Братья Карамазовы», МДТ — Театр Европы
19:00
Пожалуй, самая ожидаемая премьера последних двух сезонов. Лев Додин уже работал с последним романом Достоевского: в 1983 году вместе с Аркадием Кацманом и Андреем Андреевым поставил «Братьев» в Учебном театре ЛГИТМИКа. Спустя тридцать с лишним лет художественный руководитель МДТ вернулся к этому тексту. Все время до премьеры, которую назначали на минувший апрель, репетиции шли в обстановке строжайшей секретности. Не рассеялась она и после того, как под влиянием пандемии пришлось перенести даты. Итоговая версия получилась очень камерной — в ней нет ничего (и никого) лишнего. Подробнее о ней здесь.
Оперетта «Летучая мышь», Мариинский-2
19:30
На второй сцене Мариинского театра ироничная премьера для эпохи ковида — оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса в постановке Алексея Степанюка. Над костюмами и декорациями работает Вячеслав Окунев, над хореографией — Илья Устьянцев. Дирижер — маэстро Валерий Гергиев. В главных партиях 24 января: Сергей Семишкур, Елена Стихина, Антонина Весенина, Владислав Куприянов.
Спектакль-концерт «Рождество» группы «Отава Ё»
20:00
В воскресенье в клубе «Морзе» фолк-группа «Отава Ё» покажет спектакль-концерт «Рождество» при участии театра «Странствующие куклы господина Пэжо». Включенные в него песни стали основой для вышедшего в 2011-м году тематического альбома бэнда, а ежегодные праздничные выступления стали одной из визитных карточек.
Концерт Хаски
20:00
Рэпер Хаски, чьи концерты год в 2018-м пачками отменяли в регионах (и не из-за коронавируса), будет петь свою музыку (ай!) в «Авроре» в это воскресенье. В прошлом году у Дмитрия Кузнецова вышел отличный сольник «Хошхоног».
Сериал «Зачарованные»
В новых эпизодах перезапуска культового мистического сериала про сестер-ведьм обещают ввести трансгендерного персонажа. Его сыграет Дж. Дж. Хоукинс. Напомним, актрис оригинала Алиссу Милано, Шеннен Доэрти и Холли Мэри Комбс в ремейке заменили Мелони Диаз, Сара Джеффри и Мадлен Манток.
С 24 января
Спектакль «Из жизни планет»
На портале Окко бесплатно показывают спектакль «Гоголь-центра» и Новой сцены Александринского театра «Из жизни планет» в постановке Дениса Азарова — это музыкальное посвящение Олега Нестерова неснятым фильмам 1960-х: «Причал» и «Прыг-скок, обвалился потолок» Геннадия Шпаликова, «Семь пар нечистых» Владимира Мотыля и «Предчувствие» Андрея Смирнова.
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