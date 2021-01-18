Чем заняться в Петербурге с 18 по 24 января

Опера «Норма», Метрополитен-опера

3:30

В течение 23 часов доступна запись оперы Винченцо Беллини «Норма» в постановке Дэвида Маквикара. Дирижер — Карло Рицци, в ролях — Сондра Радвановски, Джойс ДиДонато, Джозеф Каллея и Мэтью Роуз.

Лекция про онкологические заболевания

19:00

В четверг на Новой сцене Александринского театра пройдет третья встреча цикла «Теория малых дел». На этот раз тема — онкологические заболевания. О раке (и можно ли его победить) расскажут онколог-химиотерапевт Полина Шило, кандидат химических наук Михаил Кинжалов и врач-онкогематолог Михаил Фоминых.

Концерт Леонида Федорова

20:00

Лидер культовой арт-рок группы «АукцЫон» выступит с большим сольным концертом в клубе «Морзе» в «Севкабель Порту». Какие именно песни он будет исполнять — пока сюрприз. Но выбор большой: в 2020-м вышел новый альбом «АукцЫона» и проект «Блейк», созданный Федоровым совместно с израильским музыкантом Игорем Крутоголовым.

Фильм «Душа»

В США новый анимационный фильм от Pixar о поисках себя и души вышел на Disney+ в католическое Рождество — 25 декабря. В России пришлось подождать до января, зато картину можно увидеть на большом экране. Это трогательная история об учителе-джазмене Джо, для которого конец земной жизни становится только началом.

С 21 января, кинотеатры

Фильм «Голос луны»

Последний фильм великого Федерико Феллини выходит в повторный прокат в России. В своем время картину не оценили ни критики, ни зрители, тем интереснее, как история двух чудаков (Роберто Бениньи и Паоло Вилладжо), пытающихся поймать луну, смотрится из 21 века и года.

С 21 января, кинотеатры

Фильм «Девушка, подающая надежды»

Премьера полнометражного дебюта Эмиральд Феннел — сценаристки и продюсера «Убивая Еву» — прошла на фестивале «Санденс». Это легко и остроумно рассказанная история большой трагедии и мести. Кэсси (Кэри Маллиган) каждые выходные в барах делает вид, что сильно напилась. И всегда находится парень, который пытается воспользоваться тем, что девушка себя не контролирует.

С 21 января, кинотеатры

Фильм «Птица в клетке»

Один из первых фильмов, снятых во время пандемии COVID-19, посвящен (сюрприз-сюрприз) развитию опасного вируса. Прогноз в картине довольно пессимистичный — к 2024 году ничего так и не закончится. Сопродюсером «Птицы» выступил Майкл Бэй.

С 21 января, кинотеатры

Сериал «Страйк: Смертельная белизна»

Экранизация четвертой книги Джоан Роулинг про сыщика Корморана Страйка, которые она пишет под псевдонимом Роберт Гилбрэйт. На этот раз детектив будет расследовать убийство, свидетелем которого якобы стал в детстве нервный юноша Билли Найт.

C 21 января

Концерт-посвящение «Вне системы», МХТ им. Чехова

МХТ оставил в открытом доступе видеозапись работы Кирилла Серебренникова «Вне системы». Это вечер-посвящение Константину Станиславскому, основанный на документальном материале — письмах, воспоминаниях, служебных записках, дневниках и записях репетиций. Собрал и адаптировал их драматург Михаил Дурненков.