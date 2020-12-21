Чем заняться в Петербурге с 21 по 27 декабря

«Собака.ru» составила программу, что смотреть на этой неделе. Только маст-хэвы: премьера оперетты «Летучая мышь» в Мариинском театре, рождественский концерт «Аквариума» в клубе «Морзе» и новогодний эпизод сериала «Последний министр».
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Чан-Хё Бэ, Существующий в костюме 1, 2006
Понедельник, 21 декабря
Опера «Гибель богов», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Рихарда Вагнера «Гибель богов» в постановке Робера Лепажа, дирижер — Фабио Луизи. В ролях — Дебора Войт, Джей Хантер Моррис, Иэн Патерсон, Ханс-Петер Кениг, Вальтрауд Мaйер и Венди Брин Хармер.
Выставка «Сто лет корейской художественной фотографии, 1920–2020», Росфото
В Росфото открывается ретроспектива снимков корейских фотохудожников: от истоков к модернизму и совриску. В экспозиции, например, работы Чан-Хё Бэ, размышляющего о самоидентичности через автопортреты в средневековых костюмах или И Санхёна, внедряющего в фото скульптуру, инсталляцию, перформанс и видео.
До 7 февраля
Спектакль «Киса», «Приют комедианта»
19:00
Режиссер Семен Серзин после съемок своего дебюта «Человека из Подольска» и главной роли в фильме «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова возвращается на сцену «Приюта комедианта» с постановкой о Кисе Воробьянинове из «12 стульев». Его будут играть Евгений Перевалов и сам Серзин (уточняйте состав перед спектаклем). Роль Остапа делят Илья Дель и Алексей Ведерников.
Лекция-дискуссия о фильме «Манк»
19:30
В онлайн-лектории в поддержку фонда «Антон тут рядом» на этот раз встретятся редакции журналов: «Искусство кино» и «Сеанс». Антон Долин, Любовь Аркус, Василий Степанов, Михаил Трофименков, Арина Журавлева, Петр Лезников и Павел Пугачев поговорят о фильме Дэвида Финчера «Манк». Подключиться можно бесплатно или за комфортное для вас пожертвование.
Онлайн-лекция «Хорошая мать — это какая?»
19:30
В лектории «Прямая речь» психолог Александр Колмановский расскажет, какие ошибки в родительстве совершают все и почему в «идеальной матери» на самом деле нет ничего хорошего.
Концерт Лахава Шани, Концертный зал Мариинского театра
20:00
В рамках фортепианного фестиваля «Мариинский» израильский пианист Лахав Шани исполнит сочинения Стравинского и Моцарта с симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева.
Фестиваль видеоарта «Видеоформа», Центр современного искусства им. Курехина
Программа VIII «Видеоформы» состоит из двух частей: выставки и кураторских скринингов, которые покажут в ЦСИ им. Сергея Курехина, а также серии лекций и обсуждений. Среди участников — художники Пьер Вильмен, Александра Аникина, Михаил Максимов, Мариус Эртельта, Клаудиус Дорнер и другие.
До 30 декабря
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Юрий Каспарян
Вторник, 22 декабря
Онлайн-премьера фильма «Новогодние номера»
Во вторник выйдет проект «Новогодние номера» — короткометражная музыкальная мелодрама режиссера Павла Клинга. В кадре группа «Источник», Feduk, Kedr Livanskiy, а также актеры Игорь Бычков («Гоголь-Центр») и Марина Васильева («Мастерская Брусникина»). Подробности здесь.
Концерт ТО «Меломаны»
19:00
На Новой сцене Александринского театра творческое объединение «Меломаны» выступит с новой программой «Пандемическая музыка». Группа возникла в конце 1980 годов как баловство и хобби одноклассников школы-десятилетки при Ленинградской консерватории.
Спектакль «Братья Карамазовы», МДТ — Театр Европы
19:00
Пожалуй, самая ожидаемая премьера последних двух сезонов. Лев Додин уже работал с последним романом Достоевского: в 1983 году вместе с Аркадием Кацманом и Андреем Андреевым поставил «Братьев» в Учебном театре ЛГИТМИКа. Спустя тридцать с лишним лет художественный руководитель МДТ вернулся к этому тексту. Все время до премьеры, которую назначали на минувший апрель, репетиции шли в обстановке строжайшей секретности. Не рассеялась она и после того, как под влиянием пандемии пришлось перенести даты. Итоговая версия получилась очень камерной — в ней нет ничего (и никого) лишнего. Подробнее о ней здесь.
Спектакль «Солнечная лини», Центр им. Вс. Мейерхольда (на сцене БДТ)
20:00
На сцене БДТ им. Товстоногова во вторник смотрим гастрольный спектакль в постановке Виктора Рыжакова по пьесе Ивана Вырыпаева. В главных ролях — Юлия Пересильд и Андрей Бурковский.
Спецпоказ фильма «Одиночка»
20:00
В баре «Мачты» в «Севкабель Порту» показывают картины о парусном спорте. Например, в этот вторник — фильм «Одиночка» о Яне Кермадеке, участвовавшем в гонке Vendée globe. О нем расскажет яхтсмен Евгений Китаев. Вход свободный по регистрации.
Онлайн-трансляция концерта Юрия Каспаряна
21:00
Во вторник со сцены концертного клуба «Время N» проведет онлайн-трансляцию концерта проект YK – это группа гитариста «Кино» Юрия Каспаряна. Вот что рассказывает сам Каспарян: «Несколько лет назад я решил воскресить накопленный мной материал. К работе подключился лидер проекта Goatika Павел Михайлюк, с которым мы знакомы уже лет десять, и мы решили объединить усилия. Начала складываться программа: две пьесы Георгия Гурьянова — «Доктор Мабузе» и «Рига», — тема из фильма «Игла», мои новые композиции. Наконец все это оформилось как группа YK, в которую помимо нас с Павлом вошли барабанщик Олег Шунцов и бас-гитарист Виктор Савич».
Фильм «Алиса. Волнение»
Документальную картину Дениса Клеблева о репетициях спектакля «Волнение» с Алисой Фрейндлих теперь можно увидеть на мультимедиа-платформе. Фильм показывали на фестивале «Послание к человеку».
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Юлия Ауг
Среда, 23 декабря
Опера «Золушка», Метрополитен-опера
3:30
В течение 23 часов будет доступна запись оперы Жюля Массне «Золушка» в постановке Лоран Пелли, дирижер — Бертран де Бийи. В ролях — Джойс ДиДонато, Элис Кут, Стефани Блайт, Лоран Наури и Кэтлин Ким.
Фестиваль «Pro просвещение: зачем заниматься популяризацией науки сегодня»
19:00
Популяризаторы науки Ася Казанцева, Павел Скучас, Ирина Бодэ, Екатерина Умнякова, Виталий Васянович расскажут в среду на Новой сцене Александринского театра, зачем они занимают просвещением. Организаторы — Ассоциация выпускников СПбГУ. Для тех, кто не хочет или не может присутствовать лично, будет онлайн-трансляция.
Концерт Никиты Абросимова, Концертный зал Мариинского театра
19:00
Ученик Александра Торадзе Никита Абросимов привезет в Петербург на фортепианный фестиваль «Мариинский» сольную программу: Седьмую сонату Бетховена, Восьмую сонату Прокофьева и три «Трансцендентных этюда» Листа.
Спектакль «Это все она», «Приют комедианта»
19:00
Сюжет начинается с трагической завязки – умирает отец 15-летнего героя, а после его ухода родные отдаляются друг от друга. Чтобы лучше понять сына, мама создает фальшивый девичий аккаунт в соцсетях и начинает таким образом с ним общаться. В главной роли – Юлия Ауг.
Спектакль «Братья Карамазовы», МДТ — Театр Европы
19:00
Пожалуй, самая ожидаемая премьера последних двух сезонов. Лев Додин уже работал с последним романом Достоевского: в 1983 году вместе с Аркадием Кацманом и Андреем Андреевым поставил «Братьев» в Учебном театре ЛГИТМИКа. Спустя тридцать с лишним лет художественный руководитель МДТ вернулся к этому тексту. Все время до премьеры, которую назначали на минувший апрель, репетиции шли в обстановке строжайшей секретности. Не рассеялась она и после того, как под влиянием пандемии пришлось перенести даты. Итоговая версия получилась очень камерной — в ней нет ничего (и никого) лишнего. Подробнее о ней здесь.
Выставка «Здесь могло быть ваше название», Мастерская Аникушина
Выставка-эксперимент из 30 работ позволит каждому зрителю побыть арт-куратором: не только придумать, что же объединяет металлических детей Антонины Фатхуллиной и прозрачные скульптуры Романа Тугая, но и, например, поменять подсветку или цвета подиумов.
С 23 декабря по ноябрь 2021-го
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Фильм «Огонь»
Четверг, 24 декабря
Опера «Севильский цирюльник», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера откроет доступ к «Севильскому цирюльнику» Джоаккино Россини в постановке Бартлетта Шера, дирижер — Микеле Мариотти. Партии исполняют Изабель Леонард, Лоуренс Браунли, Кристофер Мальтман, Маурицио Мураро и Паата Бурчуладзе.
Инсталляции Arrival, «Севкабель Порт»
Дуэт медиахудожников 404.zero (Кристина Карпышева и Александр Лециус) покажет в «Севкабель Порту» тотальную инсталляцию (в 3 000 квадратных метров!) Arrival. Ее премьера прошла год назад в Нью-Йорке. Первую ассоциацию с фильмом Дени Вильнева гнать от себя не стоит, авторы формулируют смысл работы как «погружение в ничто и растворение во всем, что существует в космосе».
С 24 декабря по 24 января
Выставка «Фронтальная реальность / Франтальная рэальнасць», Галерея «24х4»
В галерее медиа-арта «24х4» в «Бертгольд-центре» с 24 декабря открывается выставка, посвященная Беларуси и ее искусству. Среди участников — Антон Сорокин, Андрей Максимов, Алексей Толстой, Александр Комаров, куратор — Анастасия Бергалевич.
С 24 декабря по 28 января
Концерт в честь юбилея Бетховена, Концертный зал Мариинского театра
19:00
В честь 250-летия Бетховена на фестивале «Мариинский» прозвучит его Девятая симфония. Дирижировать будет 31-летний израильский дирижер Лахав Шани, преемника Зубина Меты на посту руководителя Израильского филармонического оркестра, а также главный дирижер Роттердамского филармонического оркестра.
Спектакль «Это все она», «Приют комедианта»
19:00
Сюжет начинается с трагической завязки – умирает отец 15-летнего героя, а после его ухода родные отдаляются друг от друга. Чтобы лучше понять сына, мама создает фальшивый девичий аккаунт в соцсетях и начинает таким образом с ним общаться. В главной роли – Юлия Ауг.
Фильм «Семейка Крудс: Новоселье»
В очередной части анимационной франшизы семья Крудс отправится в новое путешествие. В оригинале персонажей озвучивают Эмма Стоун, Николас Кейдж, Райан Рейнольдс и другие.
С 24 декабря
Фильм «Огонь»
Героическая драма автора «Я худею» Алексея Нужного про пожарных и спасателей во главе с Константином Хабенским. Чтобы огонь смотрелся натурально, его не только дорисовывали на компьютере, но и снимали вживую на специально построенных лесных декорациях. Актеров консультировали сотрудники Авиалесоохраны и МЧС.
С 24 декабря
Фильм «Ромео и Джульетта»
В основе фильма — постановка хореографа Королевского балета Кеннета Макмиллиана 2015 года. Заглавные партии исполняют Уилльям Брэйсуэлл и Франческа Хэйуорд.
С 24 декабря
Сериал «Пассажиры»
С 24 декабря стартует новый сериал от автора «Чик» Карена Оганесяна с Кириллом Кяро в главной роли. Он играет водителя такси, сталкивающегося с очень странными делами и пассажирами.
С 24 декабря
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Концерт-спектакль «Кристмас»
Пятница, 25 декабря
Опера «Богема», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к записи «Богемы» Пуччини в постановке Франко Дзеффирелли, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Тереза Стратас, Рената Скотто, Хосе Каррерас, Джеймс Моррис и Ричард Стилуэлл.
Спектакль «Синяя птица», Большой театр кукол
18:00
К Новому году и рождественским праздникам в Большом театре кукол режиссер Руслан Кудашов поставил новый спектакль с марионетками по мотивам произведения Мориса Метерлинка «Синяя птица» — о волшебном путешествии брата и сестры Тильтиль и Митиль.
Концерт-спектакль «Кристмас»
19:00
В католическое Рождество в Анненкирхе, а 26 декабря в Social Club (в 15:30 и 19:30) артисты разных московских театров и музыкальных ансамблей покажут мини-спектакль по рассказу «Дары Волхвов» с колядками, carols и стихами Бродского. Среди участников — актер сериала «Чики» Стивен Томас Окснер, артистка «Практики» Инна Сухорецкая, музыкант и внук Визбора Юрий Визбор-младший и другие. Показ в Анненкирхе будет благотворительным — в пользу Инклюзивных мастерских «Простые вещи».
Спектакль «Волки и овцы», театр-фестиваль «Балтийский дом»
19:00
Последний раз режиссер Анджей Бубень ставил в театре «Балтийский дом» в 2015 году. Это был спектакль «Детство 45-53» по книге воспоминаний, составленной Людмилой Улицкой. Теперь же он работает над «Волками и овцами» Островского. В столкновении Меропы Мурзавецкой и Василия Беркутова, конкурирующих за состояние молодой, красивой и богатой вдовы Купавиной, вполне можно отыскать актуальные темы дня сегодняшнего. Например, феминистскую: когда энергичная, хотя и властолюбивая, женщина не без успеха пытается противостоять мужскому окружению.
Балет «Дон Кихот», Театр балета им. Леонида Якобсона (на сцене Александринского театра)
19:00
Как эхо офлайн-программы фестиваль Dance Open на сцене Александринского театр покажут балет «Дон Кихот» театра им. Якобсона в хореографии Йохана Кобборга.
Спектакль «Дягилев. Последние дни. Сцены из жизни Сергея Дягилева и Мисии Серт», фестиваль «Дягилев P.S.»
19:00
Фестиваль «Дягилев P.S.» проведет онлайн-премьеру музыкального спектакля «Дягилев. Последние дни. Сцены из жизни Сергея Дягилева и Мисии Серт» в постановке Романа Габриа. В ролях — Михаил Николаев и Полина Осетинская.
Концерт Markscheider Kunst
19:00
В пятницу на сцене концертного клуба «Время N» выступят мастера рокабилли, ска и босса-новы Markscheider Kunst с предновогодней программой.
Презентация книги Евгения Водолазкина «Оправдание Острова»
19:00
В пятницу петербургский писатель, филолог-медиевист и лауреат «Большой книги» Евгений Водолазкин расскажет о своем пятом романе «Оправдание Острова». Прямой эфире можно посмотреть здесь.
Спектакль «Нана», Новая сцена Александринского театра
19:30
Режиссер Андрий Жолдак уже сотрудничал с Александринским театром – на Основной сцене идет его спектакль «По ту сторону занавеса». На технологичной Новой он работает впервые. В центре сюжета – история парижской куртизанки Нана, разбившей не одно мужское сердце. Ради нее оставляли семьи, теряли состояния, репутации и даже жизни. Но закончила она свои дни в абсолютном одиночестве – больная и ненужная даже собственному сыну. Ждать от режиссера Жолдака привычного изложения сюжета не приходится.
Спецпоказ фильма «Вертолеты»
19:30
В пятницу режиссер Дмитрий Кубасов представит на «Ленфильме» свой документальный фильм-трип «Вертолеты», после показа будет обсуждение. Картина рассказывает о кругосветном путешествии русских бизнесменов на вертолетах.
Фестиваль «Дни Рождественских экскурсий»
С 25 по 27 декабря девять молодых гидов-экскурсоводов презентуют свои лучшие программы, посвященные Рождеству и Новому году в Петербурге. Например, расскажут про традиции празднования славян и готических локациях Васильевского острова. Подробнее здесь.
Кинофестиваль SPIFF
С 25 по 27 декабря 2020 года на Новой сцене Александринского театра пройдет Международный кинофестиваль Saint-Petersburg International Film Festival-2020. В пятницу показывают конкурсную программу танцевального кино, в субботу линейку «Портрет Женщины», в воскресенье — «Услышь мой голос». Подробнее здесь.
Сериал «Бриджертоны»
Костюмная драма по мотивам любовно-исторических романов Джулии Куинн, кажется, станет главным гилти плеже новогодних каникул. Интриги викторианской эпохи с британским акцентом будут воплощать Джонатан Бэйли («Сожители»), Николя Кохлан («Девчонки из Дерри»), Рут Геммелль («Накал страстей»).
С 25 декабря (все серии)
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«Последний министр»
Суббота, 26 декабря
Новогодняя серия «Последнего министра»
В честь Нового года у сатирическо-политического сериала Романа Волобуева о министре перспективного развития (Ян Цапник) выйдет специальный эпизод.
С 26 декабря
Опера «Гензель и Гретель», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера откроет доступ к опере Энгельберта Хумпердинка «Гензель и Гретель» в постановке Ричарда Джонса, дирижер — Владимир Юровский. В ролях — Кристина Шэфер, Элис Кут, Розалинд Плоурайт, Филипп Лэнгридж и Алан Хелд.
Спецпоказ фильмов «Здорово и вечно» и «Сияние обрушится вниз»
18:00, 20:00
В субботу на «Ленфильм» покажут два документальных фильма — «Здорово и вечно» и «Сияние обрушится вниз». Оба созданы бас-гитаристкой «Гражданской обороны», женой и хранительницей архива Егора Летова Натальей Чумаковой.
Спецпоказ фильма «Молодость»
18:30
В «Родине» в субботу вновь покажут на большом экране первый англоязычный фильм Паоло Соррентино — «Молодость». Сеанс будет на языке оригинала с субтитрами.
Концерт Вадима Холоденко, Концертный зал Мариинского театра
19:00
В субботу на фортепианном фестивале «Мариинский» выступит воспитанника Веры Горностаевой, победитель конкурса им. Вана Клиберна Вадим Холоденко. Он исполнит произведения Рахманинова, Бетховена и других.
Спектакль «Гамлет», МДТ — Театр Европы
19:00
Спектакль, в котором вопросом о смысле бытия в заглавной роли задается Данила Козловский впервые остается одним из главных спетаклей МДТ. Это немудрено: за шекспировскую пьесу взялся сам Лев Додин, а на сцену, помимо Козловского, вывел Елизавету Боярскую (Офелия) и Ксению Раппопорт (Гертруда).
Спектакль «Волки и овцы», театр-фестиваль «Балтийский дом»
19:00
Последний раз режиссер Анджей Бубень ставил в театре «Балтийский дом» в 2015 году. Это был спектакль «Детство 45-53» по книге воспоминаний, составленной Людмилой Улицкой. Теперь же он работает над «Волками и овцами» Островского. В столкновении Меропы Мурзавецкой и Василия Беркутова, конкурирующих за состояние молодой, красивой и богатой вдовы Купавиной, вполне можно отыскать актуальные темы дня сегодняшнего. Например, феминистскую: когда энергичная, хотя и властолюбивая, женщина не без успеха пытается противостоять мужскому окружению.
Оперетта «Летучая мышь», Мариинский-2
19:30
На второй сцене Мариинского театра премьера — оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса в постановке Алексея Степанюка. Над костюмами и декорациями работает Вячеслав Окунев, над хореографией — Илья Устьянцев. Продирижирует премьерой маэстро Валерий Гергиев. Премьеру готовят несколько составов исполнителей. В роли Генриха в спектаклях можно будет услышать Евгения Акимова, Сергея Семишкура, Александра Трофимова, в образе его супруги Розалинды — Марию Баянкину, Елену Стихину, Оксану Шилову, Наталью Павлову. Партию Адель готовят Ольга Пудова, Анна Денисова, Пелагея Куренная, Антонина Весенина.
Рождественский фестиваль совриска «Что происходит на заводе детских колясок?»
C 26 декабря по 10 января в выборгском ТЦ Welcome (бывшим в советское время фабрикой детских колясок) пройдет рождественский фестиваль современного искусства. На выставке будет живопись, саунд-арт, скульптура, мультимедийные инсталляции, в том числе работы из коллекций Музея Нонконформистского Искусства, галереи Арт-Лига, галереи Полковника (Юрия Никифорова), частной коллекции семьи Франц. Среди участников — Петр Белый, Александр Шишкин-Хокусай, Боб Кошелохов и многие другие. Подробнее здесь.
C 26 декабря по 10 января
Балет «Щелкунчик, Национальная опера Украины
21:00
Национальная опера Украины откроет доступ к балету Петра Чайковского «Щелкунчик» в постановке Валерия Ковтуна, дирижер — Алексей Баклан. Запись будет доступна на портале OperaVision.
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Борис Гребенщиков
Воскресенье, 27 декабря
Опера «Веселая вдова», Метрополитен-опера
3:30
Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к опере Франца Легара «Веселая вдова» в постановке Сюзан Строман, дирижер — Эндрю Дэвис. Партии исполняют Рене Флеминг, Келли О’Хара, Натан Ганн, Алек Шрэдер и Томас Аллен.
Оперетта «Летучая мышь», Мариинский-2
12:00, 19:30
На второй сцене Мариинского театра премьера — оперетта «Летучая мышь» Иоганна Штрауса в постановке Алексея Степанюка. Над костюмами и декорациями работает Вячеслав Окунев, над хореографией — Илья Устьянцев. Продирижирует премьерой маэстро Валерий Гергиев. Премьеру готовят несколько составов исполнителей. В роли Генриха в спектаклях можно будет услышать Евгения Акимова, Сергея Семишкура, Александра Трофимова, в образе его супруги Розалинды — Марию Баянкину, Елену Стихину, Оксану Шилову, Наталью Павлову. Партию Адель готовят Ольга Пудова, Анна Денисова, Пелагея Куренная, Антонина Весенина.
Спектакль «Гамлет», МДТ — Театр Европы
15:00, 19:00
Спектакль, в котором вопросом о смысле бытия в заглавной роли задается Данила Козловский впервые остается одним из главных спетаклей МДТ. Это немудрено: за шекспировскую пьесу взялся сам Лев Додин, а на сцену, помимо Козловского, вывел Елизавету Боярскую (Офелия) и Ксению Раппопорт (Гертруда).
Спектакль «Возможности легкого жанра», Каменоостровский театр (Вторая сцена БДТ)
18:00
В БДТ продолжается экспериментальный проект «Четыре. Современная режиссура в Каменноостровском театре». Так, в воскресенье — премьера первой части программы «Возможности легкого жанра» режиссера Кирилл Вытоптова. Это триптих, в котором будут представлены три комедийные пьесы разных эпох. Начали со спектакля «Водевиль Дилетант» по произведению конца 1920-х «Лира напрокат» Василия Шкваркина.
Спецпоказ фильма «Осел»
18:00
В воскресенье на «Ленфильме» поэт, переводчик и критик Александр Скидан представит фильм театрального режиссера Анатолия Васильева — оду ослу как проводнику нового искусства.
Концерт группы «Аквариум»
19:00
Рождественский концерт группы «Аквариум» и ее бессменного лидера Бориса Гребенщикова впервые пройдет в клубном формате — в «Морзе» в «Севкабель Порту». На выступление БГ также пригласил музыкантов, которые не только примут участие в его сете, но и сыграют сольно.
Спектакль «Танго, упавшее в небо»
19:00
Большой театр кукол покажет в четверг первую взрослую премьеру сезона — «Танго, упавшее в небо» Руслана Кудашова. Пластический спектакль поставлен по авторскому сценарию самого главного режиссера БТК.
Спектакль «Иллюзии любви», Театр комедии
19:00
В Театре комедии им. Акимова идут премьерные показы спектакля «Иллюзии любви». В основе постановки Татьяны Казаковой — пьеса Сомерсета Моэма «Круг». Роль леди Китти Чэмпион-Ченей играет Ирина Мазуркевич.
Спектакль «Репортаж с петлей на шее»
21:00
В Петрикирхе в воскресенье «Театро Ди Капуа» покажет постановку «Репортаж с петлей на шее», основанному на интервью журналиста Вадима Речкалова. Также в спектакль вошли текста Борхеса, Фучика, Гоголя, Рабле. Главную роли исполняет Илона Маркарова.
Арт-объект в виде айсберга и фестиваль видео-мэппинга
С 27 декабря на площади Труда у Новой Голландии появится гигантский светящийся айсберг. На его поверхностях будут транслировать видео-мэппинг, посвященный открытию и исследованию Антарктиды. Подробнее здесь.
С 27 декабря по 27 января
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