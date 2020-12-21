Чем заняться в Петербурге с 21 по 27 декабря

Опера «Гибель богов», Метрополитен-опера

3:30

Метрополитен-опера на 23 часа откроет доступ к опере Рихарда Вагнера «Гибель богов» в постановке Робера Лепажа, дирижер — Фабио Луизи. В ролях — Дебора Войт, Джей Хантер Моррис, Иэн Патерсон, Ханс-Петер Кениг, Вальтрауд Мaйер и Венди Брин Хармер.

Выставка «Сто лет корейской художественной фотографии, 1920–2020», Росфото

В Росфото открывается ретроспектива снимков корейских фотохудожников: от истоков к модернизму и совриску. В экспозиции, например, работы Чан-Хё Бэ, размышляющего о самоидентичности через автопортреты в средневековых костюмах или И Санхёна, внедряющего в фото скульптуру, инсталляцию, перформанс и видео.

До 7 февраля

Спектакль «Киса», «Приют комедианта»

19:00

Режиссер Семен Серзин после съемок своего дебюта «Человека из Подольска» и главной роли в фильме «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова возвращается на сцену «Приюта комедианта» с постановкой о Кисе Воробьянинове из «12 стульев». Его будут играть Евгений Перевалов и сам Серзин (уточняйте состав перед спектаклем). Роль Остапа делят Илья Дель и Алексей Ведерников.

Лекция-дискуссия о фильме «Манк»

19:30

В онлайн-лектории в поддержку фонда «Антон тут рядом» на этот раз встретятся редакции журналов: «Искусство кино» и «Сеанс». Антон Долин, Любовь Аркус, Василий Степанов, Михаил Трофименков, Арина Журавлева, Петр Лезников и Павел Пугачев поговорят о фильме Дэвида Финчера «Манк». Подключиться можно бесплатно или за комфортное для вас пожертвование.

Онлайн-лекция «Хорошая мать — это какая?»

19:30

В лектории «Прямая речь» психолог Александр Колмановский расскажет, какие ошибки в родительстве совершают все и почему в «идеальной матери» на самом деле нет ничего хорошего.

Концерт Лахава Шани, Концертный зал Мариинского театра

20:00

В рамках фортепианного фестиваля «Мариинский» израильский пианист Лахав Шани исполнит сочинения Стравинского и Моцарта с симфоническим оркестром под управлением Валерия Гергиева.

Фестиваль видеоарта «Видеоформа», Центр современного искусства им. Курехина

Программа VIII «Видеоформы» состоит из двух частей: выставки и кураторских скринингов, которые покажут в ЦСИ им. Сергея Курехина, а также серии лекций и обсуждений. Среди участников — художники Пьер Вильмен, Александра Аникина, Михаил Максимов, Мариус Эртельта, Клаудиус Дорнер и другие.

До 30 декабря