Чем заняться в Петербурге с 26 октября по 1 ноября

Акция «Возвращение имен»-2020

Каждый год 29 октября в Москве проходит акция «Возвращение име» — публичное чтение имен жертв политического террора в СССР. В 2020-м это будет трансляция, принять участие в которой можно прислав заранее ролик. Подробности здесь.

Фильм «Ведьмы»

Автор «Назад, в будущее!» Роберт Земекис снял свою версию классической детской сказки Роальда Даля. Предводительницу ведьм, которые хотят превратить детей в мышей, играет Энн Хэтэуэй. В касте также Оливия Спенсер и Стенли Туччи.

С 29 октября

Фильм «Сияние»

Как известно, Стивен Кинг не одобрил эту экранизацию своего романа Стенли Кубриком (в отличие от сериала «Эпидемия» Павла Костомарова). Что не помешало хоррору с Джеком Николсоном стать культовым – настолько, что в России его даже выпускают в повторный прокат.

С 29 октября

Фильм «Дедушка НЕлегкого поведения»

Семейная комедия с Робертом де Ниро и юным Оаксом Фигли про противостояние бумеров и зумеров. Самое удивительное в фильме, пожалуй, как в России решили локализовать его название.

С 29 октября

Фильм «Папина дочка»

Еще одна семейная комедия с чудесами локализации в названии — от автора «Артиста» Мишеля Хазанавичуса и с Омаром Си («1 + 1») в главной роли. Отец пытается принять, что его маленькая дочь повзрослела, и в сказках, которые он рассказывал ей перед сном, пора появиться новым героям.

С 29 октября

Фильм «Вдова»

Триллер от команды «Невесты» — и вновь про ужасы вблизи Петербурга. В лесах Ленинградской области пропадают люди, некоторых из них находят мертвыми, обнаженными и без признаков насильственной смерти.

С 29 октября

Фильм «Аутло»

Инди-фильм Ксении Ратушной с ЛГБТ-тематикой надеются все же выпустить в прокат. Главная интрига тут – удастся это все же или нет (хотя у картины есть прокатное удостоверение, но, например, фестиваль «Дух огня», на котором ее показали, проверяли правоохранительные органы). В одной из главных ролей — звезда поколения зумеров Глеб Калюжный («14+», «Красные браслеты»).

С 29 октября

Фильм «Крестная мама»

Фильм Жан-Поля Саломе про талантливую переводчицу, которая решает стать наркобаронессой. Смотреть его стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть блистательную диву Изабель Юппер с клетчатым баулом, как у российских челноков начала 1990-х.

С 29 октября

Фильм «Как Надя пошла за водкой»

Горькая и проспритованная драмеди Владимира Мирзоева в духе «Страны Оз» с Евгением Цыгановым, Яной Трояновой, Евгенией Соляных и Надеждой Игошиной.

С 29 октября

Опера «Симон Бокканегра», Метрополитен-опера

2:30

Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к «Симону Бокканегра» Верди в постановке Джанкарло дель Монако, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Адриана Печонка, Марчелло Джордани, Пласидо Доминго и Джеймс Моррис.

Спектакль «Тимур и его команда. Рассказы о том», Центр драматургии и режиссуры (Международный большой детский фестиваль)

12:00

Международный большой детский фестиваль проведет трансляцию спектакля московского Центра драматургии и режиссуры «Тимур и его команда. Рассказы о том» по мотивам рассказа Аркадия Гайдара в постановке Татьяны Тарасовой. Видеозапись спектакля можно посмотреть до 7 ноября.

Спектакль «Квазифутбол», «Один театр» (фестиваль BRUSFEST)

18:00

Фестиваль документального театра BRUSFEST проведет прямую трансляцию спектакля краснодарского проекта «Один театра» «Квазифутбол». Поставил его Дмитрий Волкострелов.

Презентация книги Дины Рубиной «Одинокий пишущий человек»

18:00

Писательница Дина Рубина новую книгу посвятила тому, из какого сора на самом деле растет литмастерство. Презентация «Одинокого пишущего человека» пройдет в четверг в аккаунте «Буквоеда» в Instagram.

Концерт группы «Сплин»

20:00

В четверг в клубе «А2» группа «Сплин» представит эксклюзивную программу «За что нам все это?». В сет-листе обещают как хиты в необычных версиях, так и сюрпризы.

Концерт группы «Свидание»

20:00

Лиричная инди-поп группа «Свидание»в четверг выступит в Aurora Concert HalI. Минималистичное звучание, романтика и танцы — пока пандемия и локдаун снова не разлучат нас.

Концерт группы «Зимавсегда»

20:00

В четверг на камерную сцену в Union Bar выйдет поп-группа «Зимавсегда». Музыканты представят свой новый EP «Семья».

Спектакль «Дети солнца», «Красный факел» (фестиваль «Золотая маска»)

20:00

Фестиваль «Золотая Маска» проведет онлайн-трансляцию спектакля новосибирского театра «Красный факел» «Дети солнца» в постановке Тимофея Кулябина.