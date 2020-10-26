«Собака.ru» составила программу, что смотреть на этой неделе (как онлайн, так и офлайн!). Только маст-хэвы: сериалы «Отыграть назад» и «Мандалорец», концерт группы «Сплин» с программой-сюрпризом и фильмы «Ведьмы» и «Крестная мама» в прокате.
Чем заняться в Петербурге с 26 октября по 1 ноября
Понедельник, 26 октября
Групповая выставка Lurkmoar, Myth gallery
11 финалистов совместного конкурса Академии Штиглица и самой лояльной к молодым художникам галереи переосмысляют выражение из интернет-культуры 2000-х, давшее название культовому сайту Lurkmore. Лурк мертв, а современное искусство живо: люстры из грибов, кроссовки из мармеладных мишек и прочее дерзкое и очень свежее contemporary. Посещение по записи https://widget.bookform.ru/32317
До 31 октября
Фестиваль «Бумфест»
В Петербурге продолжается ежегодный фестиваль комиксов «Бумфест». Так, до 31 октября можно посетить экспозицию по мотивам «Войны Алана» Эмманюэля Гибера, «Араба будущего» Риада Саттуфа и «Полуночной земли» Юлии Никитиной. Это выставка художников Данилы Корогодского, Алины Исмаиловой и Льва Васильева. Кураторы — Мария Слоева и Артем Томилов. Вход свободный по регистрации.
До 31 октября
Спектакль «Фаина. Эшелон», «Школа современной пьесы» (фестиваль «Балтийский дом»)
19:00
Актриса Елена Санаева, прочитав книгу воспоминаний Фаины Райхельгауз, захотела сыграть ее. Трагедию о гимне жизни и любви лаконично и точно поставил сын Фаины — Иосиф Райхельгауз, посвятив спектакль победе в Великой Отечественной войне. Его покажут в финале фестиваля «Балтийский дом» в одноименном театре.
Сериал «Отыграть назад»
Одна из главных премьер октября — драма режиссера Сюзанны Бир («Птичий короб») и сценариста «Большой маленькой лжи» Дэвида Э.Келли (он сделал адаптацию, в основе — роман Джин Ханфф Корелиц). В ней Николь Кидман блестяще играет успешного терапевта Грэйс, чей муж (Хью Грант) подозревается в жестком убийстве. Подробнее о сериале здесь.
Спектакль «Алиса в Стране чудес», Международный большой детский фестиваль
До 23:59 26 октября Международный большой детский фестиваль показывает в онлайне спектакль «Алиса в Стране чудес» по мотивам сказки Льюиса Кэрролла в постановке Сергея Безрукова и Сергея Виноградова.
Выставка «Город как субъективность», Выставочный зал Музея городской скульптуры
35 художников рассказали о своем личном восприятии Петербурга в формате «книги художника»: тридцать пять графических листов в разнообразных печатных техниках.
До 31 января 2021 года
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Спектакль «Сочинение про Джобса»
Вторник, 27 октября
Опера «Дон Карлос», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа откроется доступ к опере Джузеппе Верди «Дон Карлос» в постановке Джона Декстера, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Василе Молдовену, Рената Скотто, Татьяна Троянос, Шерил Милнз и Пол Плишка.
Спектакль «Коза-дереза», Минусинский драмтеатр (Международный большой детский фестиваль)
12:00
Международный большой детский фестиваль покажет трансляцию спектакля Минусинского драматического театра «Коза-дереза» по сказке Павла Бажова. Режиссер постановки —Екатерина Гороховская. Видеозапись будет доступна до 5 ноября.
Спектакль «Сочинение про Джобса», Международный большой детский фестиваль
12:00
Международный большой детский фестиваль покажет также «Сочинение про Джобса» по биографии основателя Apple в постановке Ивана Пачина. Видеозапись спектакля будет доступна до 5 ноября. Подробнее о нем здесь.
Спектакль «7 самураев», Псковский драмтеатр (фестиваль BRUSFEST)
17:00
Фестиваль документального театра BRUSFEST покажет генеративную оперу Псковского драматического театра — «7 самураев» в постановке Сергея Чехова.
Лекция «Люди искусства»
18:30
Во вторник в библиотеке «На Стремянной» историк, научный сотрудник музея «Невская застава» Вера Соловьева расскажет о поэтах и писателях, музыкантах, художниках и скульпторах, чья жизнь и работы были связаны с Невским районом. Записаться можно здесь.
Спектакль «Человек. Эффекты», Александринский театр
19:00
На Новой сцене Александринки покажут спектакль-диптих. Первая его часть — «И грянул гром» Яны Савицкой, вторая — Пакетик, который хотел быть нужным» Петра Чижова. Обе постановки про экологию в широком смысле.
Презентация книги «История смерти. Как мы боремся и принимаем»
19:30
Во вторник, 27 октября, в книжном магазине «Все свободны» пройдет презентация книги антрополога Сергея Мохова «История смерти. Как мы боремся и принимаем». Он расскажет об эвтаназии, сочувствии и изменении нашего отношения к умиранию. Вход свободный.
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Спектакль «Бесприданница», Театр им. Ленсовет
Среда, 28 октября
Опера «Агриппина», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа откроется доступ к опере «Агриппина» Генделя в постановке Дэвида Маквикара, дирижер — Гарри Бикет. Партии исполняют — Джойс ДиДонато, Бренда Рей, Йестин Дэвис, Мэтью Роуз, Кейт Линдси, Данкан Рок и Николас Таманья.
Спектакль «Чук и Гек», Воронежский театр драмы (Международный большой детский фестиваль)
12:00
Международный большой детский фестиваль начнет трансляцию спектакля Воронежского театра драмы по мотивам рассказа Аркадия Гайдара в постановке Евгения Баханова. Видеозапись спектакля будет доступна до 6 ноября.
Спектакль «Бесприданница», Театр им. Ленсовета
19:00
В спектакле Дмитрия Луговкина все друг друга любят любовью искренней и страстной. Правда, каждый понимает это чувство по-своему, наполняя содержанием, соответствующим собственным представлениям о нем. В итоге все сплетается в один внушительных размеров эмоциональный клубок, который разрубит только трагический финал. Авторы стараются вовлечь и зрителей в процесс борения разнонаправленных страстей героев.
Аудиоспектакль «Опасные шумы земного происхождения», Мобильный художественный театр
Мобильный художественный театр выпустил музыкальный аудиоспектакль — «Опасные шумы земного происхождения» по пьесе Любови Стриэак в постановке Алексея Киселева. Он не привязан ни к какому маршруту. Посмотреть его можно в приложении.
Лекции фестиваля «Территория»
Театральный фестиваль «Территория» выложил в открытом доступе видеозаписи прямых трансляций нескольких лекций: Ольги Кройтер «Искусство перформанса»; Алексея Трегубова «Территория художника» и Юрия Муравицкого «Основы режиссуры»
Лекции «Как устроен балет»
Фестиваль Context. Diana Vishneva и проект Arzamas запустили цикл «Как устроен балет» на примере спектакля Пермского театра оперы и балета «Шахерезада» Алексея Мирошниченко, в котором заглавную партию исполняет Диана Вишнева.
Четверг, 29 октября
Акция «Возвращение имен»-2020
Каждый год 29 октября в Москве проходит акция «Возвращение име» — публичное чтение имен жертв политического террора в СССР. В 2020-м это будет трансляция, принять участие в которой можно прислав заранее ролик. Подробности здесь.
Фильм «Ведьмы»
Автор «Назад, в будущее!» Роберт Земекис снял свою версию классической детской сказки Роальда Даля. Предводительницу ведьм, которые хотят превратить детей в мышей, играет Энн Хэтэуэй. В касте также Оливия Спенсер и Стенли Туччи.
С 29 октября
Фильм «Сияние»
Как известно, Стивен Кинг не одобрил эту экранизацию своего романа Стенли Кубриком (в отличие от сериала «Эпидемия» Павла Костомарова). Что не помешало хоррору с Джеком Николсоном стать культовым – настолько, что в России его даже выпускают в повторный прокат.
С 29 октября
Фильм «Дедушка НЕлегкого поведения»
Семейная комедия с Робертом де Ниро и юным Оаксом Фигли про противостояние бумеров и зумеров. Самое удивительное в фильме, пожалуй, как в России решили локализовать его название.
С 29 октября
Фильм «Папина дочка»
Еще одна семейная комедия с чудесами локализации в названии — от автора «Артиста» Мишеля Хазанавичуса и с Омаром Си («1 + 1») в главной роли. Отец пытается принять, что его маленькая дочь повзрослела, и в сказках, которые он рассказывал ей перед сном, пора появиться новым героям.
С 29 октября
Фильм «Вдова»
Триллер от команды «Невесты» — и вновь про ужасы вблизи Петербурга. В лесах Ленинградской области пропадают люди, некоторых из них находят мертвыми, обнаженными и без признаков насильственной смерти.
С 29 октября
Фильм «Аутло»
Инди-фильм Ксении Ратушной с ЛГБТ-тематикой надеются все же выпустить в прокат. Главная интрига тут – удастся это все же или нет (хотя у картины есть прокатное удостоверение, но, например, фестиваль «Дух огня», на котором ее показали, проверяли правоохранительные органы). В одной из главных ролей — звезда поколения зумеров Глеб Калюжный («14+», «Красные браслеты»).
С 29 октября
Фильм «Крестная мама»
Фильм Жан-Поля Саломе про талантливую переводчицу, которая решает стать наркобаронессой. Смотреть его стоит хотя бы ради того, чтобы увидеть блистательную диву Изабель Юппер с клетчатым баулом, как у российских челноков начала 1990-х.
С 29 октября
Фильм «Как Надя пошла за водкой»
Горькая и проспритованная драмеди Владимира Мирзоева в духе «Страны Оз» с Евгением Цыгановым, Яной Трояновой, Евгенией Соляных и Надеждой Игошиной.
С 29 октября
Опера «Симон Бокканегра», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к «Симону Бокканегра» Верди в постановке Джанкарло дель Монако, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Адриана Печонка, Марчелло Джордани, Пласидо Доминго и Джеймс Моррис.
Спектакль «Тимур и его команда. Рассказы о том», Центр драматургии и режиссуры (Международный большой детский фестиваль)
12:00
Международный большой детский фестиваль проведет трансляцию спектакля московского Центра драматургии и режиссуры «Тимур и его команда. Рассказы о том» по мотивам рассказа Аркадия Гайдара в постановке Татьяны Тарасовой. Видеозапись спектакля можно посмотреть до 7 ноября.
Спектакль «Квазифутбол», «Один театр» (фестиваль BRUSFEST)
18:00
Фестиваль документального театра BRUSFEST проведет прямую трансляцию спектакля краснодарского проекта «Один театра» «Квазифутбол». Поставил его Дмитрий Волкострелов.
Презентация книги Дины Рубиной «Одинокий пишущий человек»
18:00
Писательница Дина Рубина новую книгу посвятила тому, из какого сора на самом деле растет литмастерство. Презентация «Одинокого пишущего человека» пройдет в четверг в аккаунте «Буквоеда» в Instagram.
Концерт группы «Сплин»
20:00
В четверг в клубе «А2» группа «Сплин» представит эксклюзивную программу «За что нам все это?». В сет-листе обещают как хиты в необычных версиях, так и сюрпризы.
Концерт группы «Свидание»
20:00
Лиричная инди-поп группа «Свидание»в четверг выступит в Aurora Concert HalI. Минималистичное звучание, романтика и танцы — пока пандемия и локдаун снова не разлучат нас.
Концерт группы «Зимавсегда»
20:00
В четверг на камерную сцену в Union Bar выйдет поп-группа «Зимавсегда». Музыканты представят свой новый EP «Семья».
Спектакль «Дети солнца», «Красный факел» (фестиваль «Золотая маска»)
20:00
Фестиваль «Золотая Маска» проведет онлайн-трансляцию спектакля новосибирского театра «Красный факел» «Дети солнца» в постановке Тимофея Кулябина.
Пятница, 30 октября
Опера «Никсон в Китае», Метрополитен-опера
2:30
В течение 23 часов можно посмотреть оперу Джона Адамса «Никсон в Китае» в постановке Питера Селларса. Дирижер — Джон Адамс. В ролях — Джеймс Маддалена, Роберт Брубэйкер, Кэтлин Ким, Дженис Келли и Расселл Браун.
Спецпоказ фильма «Касабланка»
19:30
Картину про начало большой дружбы и великую любовь героев Ингрид Бергман и Хамфри Богарта покажут на большом экране в Петербурге. Пятничный сеанс в «Родине» будет на языке оригинала с субтитрами.
Сериал «Мандалорец»
Продолжение истории одинокого мандалорца-наемника в Disney обещают показать в октябре. Сюжет второго сезона пока не раскрывается. Судя по трейлеру, охотнику за головами предстоит отправиться дальше по далекой-предалекой галактики, чтобы найти джедаев и узнать, откуда же взялся так всем полюбившийся Малыша Йода.
С 30 октября
Сериал «Жить»
Автор «Между рядами» (приз экуменического жюри на Берлинале) Томас Штубер снял мистический сериал с элементами драмы, детектива и хоррора. По сюжету отец и сын переезжают в новый дом, который оказывается охвачен злыми духами.
С 30 октября
Спектакль «Аритмия человечности», Краснодарский театр драмы
Краснодарский театр драмы выложил видеозапись спектакля «Аритмия человечности» в постановке Елены Журавлевой. Этот документальный проект основан на интервью медиков о пандемии.
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идеолог фестиваля Odyssey Алексей Изотов
Суббота, 31 октября
Фестиваль «Дни Скандинавских экскурсий»
В выходные в Петербурге пройдет фестиваль о поисках Скандинавии в Петербурге. Семь молодых гидов-экскурсоводов расскажут, например, о балтийских общинах в центре города, вкладе финнов и многом другом. Подробности здесь.
С 31 по 1 ноября
Фестиваль современного джаза лейблов Rainy Days и XJAZZ Berlin
В субботу и воскресенье в виде онлайн-трансляции пройдет фестиваль современного джаза. Это будет своеобразный телемост между Берлином и Петербургом. Программа в нашем городе разделится на два блока: шоукейс локальных артистов на сцене медиацентра Александринского театра и прямая трансляция из Германии. Выступят музыканты лейблов Rainy Days и XJAZZ Berlin. Подробнее здесь.
Опера «Борис Годунов», Метрополитен-опера
2:30
Метрополитен-опера откроет на 23 часа доступ к опере Модеста Мусоргского «Борис Годунов» в постановке Стивена Уодсворта, дирижер — Валерий Гергиев. В ролях — Рене Папе, Екатерина Семенчук, Олег Балашов, Александр Антоненко, Евгений Никитин, Михаил Петренко и Владимир Огновенко.
Марафон анимационных фильмов
12:45
Международный большой детский фестиваль покажет программу из лучшие анимационных фильмов для детей от российских студий. Это «Дорога в школу» Полины Кутукиной, «Счастливый билет» Светланы Андриановой, «Девочка-птичка» Екатерины Невоструевой, «Курочка Ряба» Сергея Меринова, «Цирк на колесах» Анны Догаевой, «Тише» Максима Куликова, «Обычный вечер», «Сколько весит облако?» Нины Бисяриной.
Марафон анимационных фильмов послевоенных лет
12:45
Международный большой детский фестиваль покажет также Лучшие анимационные фильмы для детей послевоенных лет, выпущенные студией «Союзмультфильм» в 1946 году. Это «Павлиний хвост» Владимира Полковникова и Леонида Амальрика; «Орлиное перо» Дмитрия Бабиченко; «Лиса и дрозд» Александра Иванова; «У страха глаза велики» Ольги Ходатаевой; «Тихая поляна» Геннадия Филиппова и Бориса Дежкина; «Песенка радости» Мстислава Пащенко.
Вечеринка «Крутая штука»
17:00
Команда фестиваля Odyssey из-за комендантского часа заменила запланированный ночной «Бал Наташи в космосе» на дневную вечеринку «Крутая штука». Билеты действительны, но желающие могут прийти вместо нее на будущий бал, который когда-то все же состоится.
Концерт группы «Каспийский груз»
20:00
Хотя рэп-дуэт «Каспийский груз» распался, музыканты выступают в рамках тура в честь 5-летия альбома «Сторона А | сторона Б». В субботу они дадут концерт в клубе «Космонавт».
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Диана Вишнева
Воскресенье, 1 ноября
Опера «Призраки Версаля», Метрополитен-опера
2:30
На 23 часа Метрополитен-опера откроет доступ к «Призракам Версаля» Корильяно в постановке Колина Грэма, дирижер — Джеймс Ливайн. В ролях — Тереза Стратас, Хокан Хагегорд, Джино Килико, Рене Флеминг, Мэрилин Хорн и Грэм Кларк.
Спектакль «Озеро», Театр кукол «Чемоданчик» (Международный большой детский фестиваль)
12:00
Международный большой детский фестиваль покажет спектакль Театра кукол «Чемоданчик» в постановке Дмитрия Шишанова. Видеозапись спектакля будет доступна до 10 ноября.
Встреча Диана Вишневой с Каролин Карлсон
19:00
Фестиваль Context. Diana Vishneva проведет прямую трансляцию встречи балерины Дианы Вишневой и хореографа Каролин Карлсон.
Фестиваль «Ботанические каникулы»
До 8 ноября в Ботаническом саду проходит фестиваль «Ботанические каникулы». Удивлять будут выставкой орхидей, квестами по парку-дендрарию и оранжереям, а также работами из листьев, лепестков, бересты и прочих флористических материалов.
Лекция «Русский театр в эмиграции: Михаил Чехов, Мария Успенская, Екатерина Рощина-Инсарова»
Проект Memorandum выложил на YouTube интервью с профессором ГИТИСа Мариной Литавриной. Она расскажет про русский театр в эмиграции.
Балет The Silent Burn Project», компания Акрама Хана
Akram Khan Company открыли доступ к «The Silent Burn Project» — проекту, в котором собраны танцевальные и музыкальные фильмы с участием их артистов, архивные кадры и интервью танцовщиков.
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