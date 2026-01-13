В Петербурге экранизируют балет Бориса Эйфмана «Преступление и наказание»

Сегодня, 13 января, начнутся съемки киноверсии спектакля «Преступление и наказание» Театра балета Бориса Эйфмана. Режиссером-постановщиком и продюсером фильма, как и во всех предыдущих случаях экранизации его спектаклей, выступил сам Борис Эйфман. Оператором стал кинематографист Никита Рождественский (сериал «Король и Шут»). Год назад он также участвовал в работе над киноадаптацией спектакля «Чайка. Балетная история».
Мировая премьера балета «Преступление и наказание» на музыку Густава Малера, Бориса Тищенко и митрополита Илариона (Алфеева) прошла в Петербурге в сентябре 2024 года. Это не первое обращение Эйфмана к Достоевскому. Первый балет на основе романа «Идиот» он поставил в 1980 году. А текст «Братьев Карамазовых» лег в основу сразу двух постановок хореографа: «Карамазовых» 1995 года и выпущенного 18 лет спустя балета «По ту сторону греха». «Преступление и наказание» — третий роман «великого пятикнижия», который балетмейстер переводит на язык танца.
«Преступление и наказание» — 11-ая постановка Театра, получившая киноверсию. Ранее экранизировали спектакли «Анна Каренина» (2010), «Евгений Онегин» (2010), «Роден, ее вечный идол» (2012), «По ту сторону греха» (2013), «Up & Down» (2016), «Чайковский. PRO et CONTRA» (2017), «Эффект Пигмалиона» (2020), «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» (2022), «Русский Гамлет» (2023), «Чайка. Балетная история» (2025). Экранная версия спектаклей, по мысли Эйфмана, помогает сохранить репертуар труппы для будущих поколений и сделать его доступным для зрителей, которые не могут увидеть постановки на сцене.
В образах главных героев: Владимир Афоничкин (Раскольников), Даниил Афоничкин (Тень Раскольникова), Любовь Андреева (Соня Мармеладова), Дмитрий Фишер (Порфирий Петрович), Сергей Волобуев (Свидригайлов), Виктория Мокроусова (Дуня), Полина Павленко (Мать Раскольникова), Юлия Шункова (Старуха-процентщица).
16+
