Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

В Петербурге экранизируют балет Бориса Эйфмана «Преступление и наказание»

Сегодня, 13 января,  начнутся съемки киноверсии спектакля «Преступление и наказание» Театра балета Бориса Эйфмана. Режиссером-постановщиком и продюсером фильма, как и во всех предыдущих случаях экранизации его спектаклей, выступил сам Борис Эйфман. Оператором стал кинематографист Никита Рождественский (сериал «Король и Шут»). Год назад он также участвовал в работе над киноадаптацией спектакля «Чайка. Балетная история».

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана

Мировая премьера балета «Преступление и наказание» на музыку Густава Малера, Бориса Тищенко и митрополита Илариона (Алфеева) прошла в Петербурге в сентябре 2024 года. Это не первое обращение Эйфмана к Достоевскому.  Первый балет на основе романа «Идиот» он поставил в 1980 году. А текст «Братьев Карамазовых» лег в основу сразу двух постановок хореографа: «Карамазовых» 1995 года и выпущенного 18 лет спустя балета «По ту сторону греха». «Преступление и наказание» — третий роман «великого пятикнижия», который балетмейстер переводит на язык танца.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана

«Преступление и наказание» — 11-ая постановка Театра, получившая киноверсию. Ранее экранизировали спектакли «Анна Каренина» (2010), «Евгений Онегин» (2010), «Роден, ее вечный идол» (2012), «По ту сторону греха» (2013), «Up & Down» (2016), «Чайковский. PRO et CONTRA» (2017), «Эффект Пигмалиона» (2020), «Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана» (2022), «Русский Гамлет» (2023), «Чайка. Балетная история» (2025). Экранная версия спектаклей, по мысли Эйфмана, помогает сохранить репертуар труппы для будущих поколений и сделать его доступным для зрителей, которые не могут увидеть постановки на сцене.

В образах главных героев: Владимир Афоничкин (Раскольников), Даниил Афоничкин (Тень Раскольникова), Любовь Андреева (Соня Мармеладова), Дмитрий Фишер (Порфирий Петрович), Сергей Волобуев (Свидригайлов), Виктория Мокроусова (Дуня), Полина Павленко (Мать Раскольникова), Юлия Шункова (Старуха-процентщица).

16+

Следите за нашими новостями в Telegram
Люди:
Борис Эйфман

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: