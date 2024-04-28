БДТ представил выставку раритетных афиш

Выставка посвящена 105-летию театра. Также в пространстве Греческого зала и музея организована выставка афиш спектаклей раннего периода. Среди авторов спектаклей – Мстислав Добужинский, Борис Кустодиев, Владимир Щуко, Александр и Николай Бенуа, Алексей Самохвалов, Константин Тверской, Юрий Анненков и многие другие из тех, кто служил в БДТ столетие назад.

«Афиша спектакля «Дон Карлос» – та самая, которая висела в городе в 1919 году. У нас в этом смысле уникальная коллекция – например, у Александринского театра сохранились афиши только с 1932 года, а у нас есть несколько программок и афиш периода еще до Суворинского театра, 1896 года – сейчас мы их отдали на реставрацию. Наши предшественники в БДТ обладали музейным даром складывать аккуратно все, что связано с текущей деятельностью театра. И мы, по возможности, это сохраняем и преумножаем», – рассказал руководитель творческо-исследовательской части БДТ Вениамин Каплан.

Экспозиция будет доступна для всех гостей театра до 5 июня.