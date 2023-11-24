Зрители увидят ту же волшебную сказку из детства, но рассказанную для старшего покаления: с колоритом шумных базаров в эстетике восточного китча нулевых. Режиссером постановки выступит Таисия Вилкова.
Премьера пройдет 7 и 8 декабря в 20:00. «В детстве мы все верили в эти простые и неопровержимые истины. Теперь, повзрослев и убедившись в том, что в жизни зло зачастую все же одерживает верх – хочется вновь поверить в самое главное, доброе, светлое», — рассказали в пресс-службе «Невидимого театра».
В ролях: Коля Куглянт / Женя Шумейко, Таня Ишматова / Аня Петросян, Алексей Морозов, Арина Лыкова / Алёна Митюшкина, Вова Карпов, Фрол Фролов, Сергей Интяков, Ульяна Лучкина, Миша Касапов / Ваня Решетняк, Вова Карпов.
На днях мы также рассказывали об еще одной премьере. В Мариинском театре 30 ноября на современной оперной сцене в Концертном зале пройдет опера Беллини «Пуритане».
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