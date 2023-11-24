Премьера пройдет 7 и 8 декабря в 20:00. «В детстве мы все верили в эти простые и неопровержимые истины. Теперь, повзрослев и убедившись в том, что в жизни зло зачастую все же одерживает верх – хочется вновь поверить в самое главное, доброе, светлое», — рассказали в пресс-службе «Невидимого театра».

В ролях: Коля Куглянт / Женя Шумейко, Таня Ишматова / Аня Петросян, Алексей Морозов, Арина Лыкова / Алёна Митюшкина, Вова Карпов, Фрол Фролов, Сергей Интяков, Ульяна Лучкина, Миша Касапов / Ваня Решетняк, Вова Карпов.

На днях мы также рассказывали об еще одной премьере. В Мариинском театре 30 ноября на современной оперной сцене в Концертном зале пройдет опера Беллини «Пуритане».