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Театр

В «Невидимом театре» покажут музыкальной сказки для взрослых «Али-баба и разбойники»

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Зрители увидят ту же волшебную сказку из детства, но рассказанную для старшего покаления: с колоритом шумных базаров в эстетике восточного китча нулевых. Режиссером постановки выступит Таисия Вилкова.

Фото: пресс-служба «Невидимого театра»

Премьера пройдет 7 и 8 декабря в 20:00. «В детстве мы все верили в эти простые и неопровержимые истины. Теперь, повзрослев и убедившись в том, что в жизни зло зачастую все же одерживает верх – хочется вновь поверить в самое главное, доброе, светлое», — рассказали в пресс-службе «Невидимого театра».

В ролях: Коля Куглянт / Женя Шумейко, Таня Ишматова / Аня Петросян, Алексей Морозов, Арина Лыкова / Алёна Митюшкина, Вова Карпов, Фрол Фролов, Сергей Интяков, Ульяна Лучкина, Миша Касапов / Ваня Решетняк, Вова Карпов.

На днях мы также рассказывали об еще одной премьере. В Мариинском театре 30 ноября на современной оперной сцене в Концертном зале пройдет опера Беллини «Пуритане».

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