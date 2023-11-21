Постановка «Анюта» станет первой балетной премьерой сезона в Мариинском театре

Балет «Анюта» создавали специально для телевидения. Он стал едва ли не единственным в истории, когда переносили балет с экрана на сцену, а не наоборот. Автором идеи телебалета выступил ленинградский режиссер и сценарист Александр Белинский, в постановочном списке которого к тому моменту уже были телебалеты «Галатея», «Жиголо и Жиголетта», «Старое танго».

«Услышав романтический вальс другого ленинградца, Валерия Гаврилина, Белинский зажегся идеей фильма на сюжет «Анны на шее» Чехова. Балетная партитура была создана из разных сочинений композитора, инструментованных дирижером Станиславом Горковенко. Мелодичность сочинений Гаврилина идеально передавала чеховские интонации: пейзаж маленького провинциального городка, мещанский быт и феерию бала, душевные терзания героев и неизбежную горечь финала. В качестве хореографа Белинский пригласил известного танцовщика, народного артиста СССР Владимира Васильева, который, к тому же, выступил и как сорежиссер, и как исполнитель роли отца Анюты Петра Леонтьевича», — рассказали в Мариинском театре.

Фильм-балет вышел на экраны в 1982 году. Его увидел директор неаполитанского театра Сан-Карло, он и предложил Васильеву перенести телебалет на театральную сцену. Мировая премьера спектакля состоялась в Италии в 1986 году.

Затем «Анюту» представили московским зрителям, и после этого балет получил свое воплощение на многих российских и зарубежных сценах: от Челябинска до Йошкар-Олы, от Новосибирска до Воронежа.

«Удивительно, что и сегодня этот балет продолжает быть востребованным, заставляя зрителя сопереживать судьбам чеховских героев. «Анюта» живет, обрастая новыми красками с каждым новым поколением исполнителей. Мне кажется важным, чтобы балетные артисты имели возможность соприкоснуться с Чеховым и Гаврилиным на сцене, умели чувствовать сами и передавать зрителям удивительно тонкое ощущение добра и красоты, присущее этим авторам», — отмечает Владимир Васильев.

Главные партии в Мариинском театре готовят: Анюта — Надежда Батоева, Рената Шакирова, Мария Хорева, Оксана Скорик, Анастасия Лукина, Мей Нагахиса, Елена Свинко, Александра Хитеева, Мария Ширинкина; Петр Леонтьевич — Александр Сергеев, Максим Зюзин, Ислом Баймурадов, Василий Щербаков, Роман Беляков, Константин Зверев, Андрей Ермаков, Тимур Аскеров, Никита Корнеев, Алексей Тимофеев; Модест Алексеевич — Аарон Осава-Горовиц, Максим Изместьев, Владислав Шумаков.

Балет «Анюта» покажут 8 и 9 декабря (в 12:00 и 19:00) на исторической сцене Мариинского театра.

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