В Мариинском театре подтвердили участие Анны Нетребко примет в фестивале «Звезды белых ночей»

Оперная певица Анна Нетребко выступит на музыкальном фестивале «Звезды белых ночей» в Петербурге. Эту информацию подтвердили в пресс-службе Мариинского театра, пишет ТАСС. Мероприятие будет проходить с мая по июль. Сама артистка пока не комментировала эти данные.
«Афиша Мариинского театра пока формируется на короткий срок, однако мы уже сейчас можем подтвердить выступление Анны Нетребко на юбилейном XXX Музыкальном фестивале "Звезды белых ночей", который пройдет с мая по июль 2022 года», — сказали в пресс-службе Мариинского.
Накануне Новосибирский государственный академический театр оперы и балета отказался проводить концерт Нетребко, который был запланирован на 2 июня. На сайте театра сказано, что причиной отмены послужили слова певицы в адрес действий России.
В начале марта Нью-Йоркская Метрополитен-опера объявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку она не выполнила требование и не стала отказываться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. Аналогичное решение приняли в Баварской государственной опере.
После этих событий представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. 30 марта артистка опубликовала сообщение, что она возобновит свои выступления в конце мая в Европе.
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