Путин предложил Гергиеву подумать об объединении дирекции Большого и Мариинского театров

«Конечно, главный конкурент [Мариинского] внутри страны — это Большой театр, это понятно; но это и хорошо, что у нас есть такая возможность сравнивать наши ведущие мирового класса коллективы», — сказал Путин.

Президент на встрече с лауреатами премий в области культуры и искусства напомнил, что «в свое время у нас была Дирекция императорских театров», которая позволяла «заботиться о самых лучших коллективах соответствующим образом, но и развивать — если не в одном ключе, то оказывая им поддержку таким образом, чтобы они наилучшим образом друг друга дополняли.

«Валерий Абисалович, мы с вами уже об этом говорили и раньше: как вы относитесь к такой идее — воссоздать общую дирекцию? Я не говорю, что это какое-то решение, чтобы не было лишних разговоров, но сама по себе идея?» — обратился Путин к Гергиеву.

Дирижер в ответ на это сказал, что «и Большой, и Мариинский представляют одну из самых могучих музыкальных или театрально-музыкальных традиций на Земле», поговорил об ответственности за состояние отечественного репертуара и в конце добавил, что «объединение усилий и заботы государства», которое обсуждалось еще в 1990-х, «может иметь далеко идущие и самые полноценные благоприятные возможности».