Квиддич больше не квиддич: Международная ассоциация официально сменит название волшебной игры

Организация присоединится к двум североамериканским объединениям (USQ и MLQ), которые также захотели сменить название игры. Оно будет отражать число мячей, с которыми игроки взаимодействуют во время игры, и число игровых позиций.

Как и в истории о волшебнике Гарри Поттере, в реальном квиддиче игроки используют мяч квафл, два мяча бладжера и снитч (его роль выполняет, как правило, теннисный мяч). Как и в книгах, в соревновании есть охотники, загонщики, вратари и ловцы.

Сейчас в квиддич играют в 40 странах мира. В IQA объяснили, с чем связано переименование спорта. Во-первых, новое название позволит решить проблему с товарным знаком на слово «квиддич», которое принадлежит кинокомпании Warner Bros. А во-вторых, не будет ассоциироваться с Джоан Роулинг.

«Джоан Роулинг, автор серии книг о Гарри Поттере, все чаще подвергается критике за свои антитранспозиции. Правозащитные группы ЛГБТК+, такие как GLAAD и Human Rights Campaign, а также три главных актера из серии фильмов о Гарри Поттере раскритиковали ее позицию», — пояснили в федерации.

Напомним, писательницу обвинили в трансфобии после того, как она написала в твиттере, что любой человек с менструацией — это женщина, и раскритиковала «стирание понятия половой принадлежности».