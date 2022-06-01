СМИ: российские фитнес-клубы готовятся к дефициту тренажеров

По словам директора производителя и поставщика спортивного оборудования Hasttings Георгия Корягина, некоторые бренды приостановили поставки в Россию. Он также отметил, что возникли проблемы с логистикой и покупкой валюты, что не позволяет оперативно рассчитываться с производителями. И это при условии, что санкции не распространяются на спортивное оборудование.

Президент Национального фитнес-сообщества Елена Силина отмечает, что главная проблема — в отсутствии запчастей. Она уже возникла в 15% фитнес-клубов, их оборудование в кардиозонах находится в простое. Корягин добавляет, что серьезный дефицит спортивного кардиооборудования ощутят к декабрю.

Как рассказала Силина, российские поставщики готовы замещать импортные тренажеры и перевести производственные процессы в стране, но для этого им необходима поддержка государства для создания материально-технической базы. Однако на создание полного цикла производства потребуется как минимум пять лет.

В 2021 году в Россию закупили спортивный инвентарь из-за границы на 548 млн долларов. Из них, по данным Федеральной таможенной службы, 100 млн долларов пошли на покупку электронных тренажеров и силового оборудования.