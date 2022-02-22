«У России статус изгоя»: Джонсон призвал перенести финал Лиги чемпионов UEFA из Петербурга

Борис Джонсон заявил изданию The Mirror, что необходимо лишить Петербург права проведения финала футбольной Лиги чемпионов из-за обострения в Донбассе.

«У России статус изгоя. Нет шансов провести футбольный турнир в России, которая вторгается в суверенные страны», — заявил Джонсон 22 февраля, выступая в парламенте.

Напомним, финал Лиги Чемпионов UEFA пройдет в этом году в Петербурге. По данным британской газеты The Mirror, «сохраняющаяся напряженность в отношениях между Россией и Украиной может вынудить UEFA выбрать новое место проведения». Информацию об этом российский оргкомитет опровергают.