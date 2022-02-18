«Предстоит выяснить, является ли это жестоким обращением с ребенком»: глава МОК — о ситуации Валиевой

Международный олимпийский комитет выяснит, было ли в деле российской фигуристки Камилы Валиевой признаки жестокого обращения с ребенком. Об этом сообщил глава МОК Томас Бах, пишет РИА Новости.
Это был эмоциональный день 💔 #Beijing2022 pic.twitter.com/b6Aora7VZI— Olympic Russia (@Olympic_Russia) February 17, 2022
«Является ли эта ситуация жестоким обращением с ребенком, нам еще предстоит понять, когда мы узнаем всю правду, что же это было, когда ответственные за это понесут наказание. И я рассчитываю, что они понесут самое жесткое наказание. Надеюсь, мы добьемся справедливости», — сообщил глава олимпийского комитета.
Также он отметил, что во время выступления Валиевой «в каждом движении, в языке тела» наблюдалось «огромное психологическое напряжение», которое она испытывала. Спортсменка при исполнении произвольной программы дважды упала, а лед она покидала, скрывая слезы. По словам Баха, в зоне, где объявляют результаты прогона, ее тренер Этери Тутберидзе стала спрашивать, почему спортсменка перестала бороться, сказано в Reuters.
«Я видел, как сопровождающие, самые близкие люди, ее встречали. У меня даже мурашки по коже шли. Мне было даже холодно смотреть на это. Вместо того чтобы ее приободрить и попытаться помочь ей, я видел, что вокруг нее такая атмосфера холода образовалась», — считает Бах.
Бах подчеркнул, что МОК — не полиция, и провести формальное разбирательство и наложить санкции не может. В этом вопросе комитету «нужна поддержка властей».
Ранее стали известны результаты проката произвольной программы на Олимпийских играх. Чемпионкой по фигурному катанию в 2022 году стала россиянка Анна Щербакова. Серебро — у Александры Трусовой, которая первой на Олимпиаде выполнила пять четверных прыжков в одном прокате. Третье место на пьедестале заняла японка Каори Сакамото. Валиева оказалась на четвертой позиции.
Напомним, допинг-пробы фигуристки Камилы Валиевой, которые взяли в декабре, дали положительный результат. 14 февраля Спортивный арбитражный суд рассмотрел апелляцию по делу Валиевой о допинге и постановил, что фигуристка сможет выступить в одиночных соревнованиях. Также суд посчитал, что недопуск Валиевой до Олимпиады «нанесет ей непоправимый вред», и указал на «серьезные проблемы, связанные с несвоевременным уведомлением о результатах допинг-теста спортсменки».
В этот же день исполком Международного олимпийского комитета принял решение не проводить церемонию награждения призеров командного турнира по фигурному катанию, чтобы «проявить бережное отношение к спортсменам, которые заслужили свои медали». Отменят и церемонию одиночников — в случае, если Камила Валиева попадет на пьедестал.
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