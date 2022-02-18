«Предстоит выяснить, является ли это жестоким обращением с ребенком»: глава МОК — о ситуации Валиевой

«Является ли эта ситуация жестоким обращением с ребенком, нам еще предстоит понять, когда мы узнаем всю правду, что же это было, когда ответственные за это понесут наказание. И я рассчитываю, что они понесут самое жесткое наказание. Надеюсь, мы добьемся справедливости», — сообщил глава олимпийского комитета.

Также он отметил, что во время выступления Валиевой «в каждом движении, в языке тела» наблюдалось «огромное психологическое напряжение», которое она испытывала. Спортсменка при исполнении произвольной программы дважды упала, а лед она покидала, скрывая слезы. По словам Баха, в зоне, где объявляют результаты прогона, ее тренер Этери Тутберидзе стала спрашивать, почему спортсменка перестала бороться, сказано в Reuters.

«Я видел, как сопровождающие, самые близкие люди, ее встречали. У меня даже мурашки по коже шли. Мне было даже холодно смотреть на это. Вместо того чтобы ее приободрить и попытаться помочь ей, я видел, что вокруг нее такая атмосфера холода образовалась», — считает Бах.

Бах подчеркнул, что МОК — не полиция, и провести формальное разбирательство и наложить санкции не может. В этом вопросе комитету «нужна поддержка властей».

Ранее стали известны результаты проката произвольной программы на Олимпийских играх. Чемпионкой по фигурному катанию в 2022 году стала россиянка Анна Щербакова. Серебро — у Александры Трусовой, которая первой на Олимпиаде выполнила пять четверных прыжков в одном прокате. Третье место на пьедестале заняла японка Каори Сакамото. Валиева оказалась на четвертой позиции.