Ведущие лиги по квиддичу хотят сменить название из-за высказываний Джоан Роулинг

Новое название должны выбрать до конца января 2022 года, после проведения серии опросов среди представителей данного вида спорта. Представители лиг назвали две причины подобного решения. Первая связана с авторскими правами: название «квиддич» является торговой маркой компании Warner Bros. Из-за этого возникали проблемы с организацией трансляций игр и их спонсированием.

Вторая причина — желание лиги дистанцироваться от автора книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг, которая придумала квиддич. Представители спорта осуждают ее высказывания в адрес трансгендеров. В частности, писательница шутила над термином «люди, которые менструируют». Они добавили, что не разделяют взглядов Роулинг и данный вид спорта в реальной жизни «является одним из самых прогрессивных в мире по гендерному равенству и инклюзивности». Согласно официальным правилам квиддича, в команде могут быть не больше четырех человек одного пола.