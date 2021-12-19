Ведущие лиги по квиддичу хотят сменить название из-за высказываний Джоан Роулинг

Представители ведущих лиг по квиддичу, Американская ассоциация квиддича и Высшая лига квиддича, вдохновленные игрой из вселенной «Гарри Поттера», заявили о том, что вскоре сменят название. Об этом они сообщили в совместном пресс-релизе.
Новое название должны выбрать до конца января 2022 года, после проведения серии опросов среди представителей данного вида спорта. Представители лиг назвали две причины подобного решения. Первая связана с авторскими правами: название «квиддич» является торговой маркой компании Warner Bros. Из-за этого возникали проблемы с организацией трансляций игр и их спонсированием.
Вторая причина — желание лиги дистанцироваться от автора книг о «Гарри Поттере» Джоан Роулинг, которая придумала квиддич. Представители спорта осуждают ее высказывания в адрес трансгендеров. В частности, писательница шутила над термином «люди, которые менструируют». Они добавили, что не разделяют взглядов Роулинг и данный вид спорта в реальной жизни «является одним из самых прогрессивных в мире по гендерному равенству и инклюзивности». Согласно официальным правилам квиддича, в команде могут быть не больше четырех человек одного пола.
Напомним, британская писательница Джоан Роулинг стала получать множество сообщений с угрозами расправы. Также она обратилась в полицию посте того, как в сети опубликовали ее домашний адрес.
Ранее HBO Max показал тизер спецэпизода, который выйдет в честь 20-летия выхода первого фильма о Гарри Поттере. В нем снялись Дэниел Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон и другие звезды картины. Но в ролике не было упоминания про саму Джоан Роулинг. В компании не сообщили, будет ли она участвовать в съемках.
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