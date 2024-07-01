Лауреаты престижных международных конкурсов, кларнетист и композитор Антон Мойсеенко и пианистка Елена Мойсеенко 5 июля в исторических интерьерах Особняка Мясникова исполнят пьесы Клода Дебюсси, Андре Мессаже, Анри Рабо, Шарля-Мари Видора, Габриэля Пьерне, Эрнеста Шоссона, многие из которых будут услышаны в Петербурге впервые.

В программу вошли композиции из «учебного» репертуара выпускников Парижской консерватории, который в конце эпохи Просвяещения потерпел глобальную реформацию — в конце XVIII века пьесы для студенческого конкурса стали заказывать специально у лучших мастеров жанра. В результате история музыки обогатилась композициями Габриэля Форе, Габриэля Пьерне, Шарля-Мари Видора, Жюля Массне, Лео Делиба, Фредерик Шопен и Клода Дебюсси.

Концерт Антона и Елены Мойсеенко «Конкурс парижской консерватории» пройдет 5 июля 2024 года в Особняке Мясникова на улице Восстания, 45.

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