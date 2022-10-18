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Музыка

Центр имени Курехина проведет первый фестиваль интерактивных проектов и медиаискусства

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Идея «Цифровой механики» — продемонстрировать взгляд на архитектуру будущего как способ осмысления пространства жизни, искусства, культуры и музея с помощью цифровых технологий.

Изображение предоставлено Центром Курехина

Сергей Филатов, "Станция ИМПУЛЬС 3". Кинетическая звуковая скульптура

Изображение предоставлено Центром Курехина

Елена Власова, "Сад летающих камней"

Как рассказали «Собака.ru» в Центре современного искусства имени Сергея Курехина, в программе фестиваля запланированы аудио-визуальные перформансы Григория Громова, Андрея Свибовича, Ильи Symphocat и Ксении Сангиной, спектакли Катерины Угленко, Алины Никольской, лекции Дмитрия Пиликина, Татьяны Джуровой, Алека Борисова, Дмитрия Роткина и Кати Михатовой, а также круглый стол о цифровом искусстве и артист-токи медиа-художников.

В рамках «Цифровой механики» также будут экспонироваться работы художников Алека Борисова, Александра Малышкина, Василиссы Саврасовой, Андрея Рылова, Анны Афониной, Бориса Шершенкова, Григория Громова, Дарьи Иванс, Дарьи Фурсей, Евгения Бугаева, Елены Власовой и других.

Изображение предоставлено Центром Курехина

Прототип Центра Курехина для "Цифровой механики"

На фестивале будет впервые представлен прототип виртуального Центра Курехина, в точности воспроизводящий здание, которое сейчас строится на Васильевском острове. Посетители смогут попасть в ожившую 3D-модель центра, прогуляться по нему и увидеть экспозицию, посвященную Сергею Курехину, а также цифровую версию выставки «Дерево — искусству. Сопротивление материала», которая была показана этим летом.

Кроме того, в рамках фестиваля можно посетить цифровые филиалы других культурных институций: проект NONCONFORM от Музея Нонконформистского искусства, интерактивные выставки Дмитрия Роткина и Кати Михатовой от KZ-Gallery, Artocratia Игоря Суханова и Марии Альвитр, Красная Галерея Ники Сандлер, и другие.

Фестиваль интерактивных проектов и медиаискусства «Цифровая механика» пройдет с 29 октября по 27 ноября 2022 года. Посетить его можно непосредственно в Центре современного искусства имени Сергея Курехина на Лиговском проспекте, 73, а также онлайн — из любой точки мира.

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